Новый год на Каргополье

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Приглашаем встретить Новый год в старинном Каргополе вдали от суеты и бешеного ритма современной жизни. Белоснежная зима и древние храмы. Деревянная архитектура и красота Кенозерского национального парка. Размеренность и тишина. Настоящие деревенские обеды и тепло сурового севера.
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Новый год на Каргополье
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Общение с природой
Общение с природой
Прогулки по живописным местам национального парка и восхождение на Хижгору дадут возможность насладиться красотой природы и панорамными видами
Аутентичная каргопольская кухня
Аутентичная каргопольская кухня
Дегустация местных блюд придадут туру аутентичности и позволят попробовать уникальные вкусы региона
Творчество и ремесла
Творчество и ремесла
Мастер-класс по лепке каргопольской глиняной игрушки и посещение центра народных ремесел "Берегиня" познакомят Вас с местными ремесленными традициями
Тишина и умиротворение
Тишина и умиротворение
Если вам нужно уйти от городской суеты и насладиться спокойствием в русской глубинке, данный тур будет идеальным выбором
Атмосфера Нового года
Атмосфера Нового года
Конкурсы, игры и новогодний салют создадут атмосферу веселья и радости

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия и Каргопольский музей

10:27 Прибытие на станцию Няндома поездом № 116/118.

Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона. Трансфер в Каргополь (78 км).

Прибытие в Каргополь. Встреча с гидом.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города. С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на «перекрестке» истории. Над широким разливом реки Онеги протянулась набережная имени Александра Баранова – выходца из местной купеческой семьи, человека замечательной биографии, первого управляющего Русской Америки на Аляске. В центре города вы увидите высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе, которая была сложена русскими мастерами для встречи императрицы Екатерины Великой, а также собор времен Ивана Грозного.

Посещение Каргопольского музея, выставка «Каргополье с древнейших времён». В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра. Посетителям представят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную «1700 года мая 1 дня» в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.

Трансфер в гостевой дом «Каргопольская слобода». Размещение в номерах в комфортном загородном коттедже на берегу реки Онеги со всеми удобствами. Отдых, подготовка к встрече Нового года.

*в 18:30 за дополнительную плату по желанию гостей трансфер в Каргополь для самостоятельного знакомства с городом.

*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

23:00-02:30 Праздничный новогодний банкет в уютной трапезной с конкурсами, играми и новогодним салютом над спящей под ледяными торосами рекой Онегой (алкоголь не включен, приобретается самостоятельно).

2 день

Кенозерский Национальный парк и поездка в деревню Лядины

10:00 Поздний завтрак.

Выезд в Кенозерский Национальный парк (90 км, в пути 2 часа). Кенозерский парк – особо охраняемая природная территория, островок русского жизненного уклада, традиций, культуры. Уникальный памятник природы – континентальный водораздел двух океанов: Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Прогулка на самую высокую точку в округе – Хижгору, к церкви Александра Свирского, со звонницы которого открывается замечательный вид.

Прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», в котором воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья – часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.

Деревенский обед в «Рукодельной избе» с местными разносолами, «царской рыбой» – ряпушкой, пирогами из русской печи, травяным чаем и клюквенным морсом.

Поездка в деревню Лядины, где расположена многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем. Прогулка по деревне, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.

Окончание программы. Возвращение в гостевой дом. Отдых. Свободное время.

*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

3 день

Села Ошевенское и Саунино, мастер-класс по лепке глиняной игрушки

08:30 Завтрак.

Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществует с часовнями, церквями, комплексом монастыря. Здесь сохранились артефакты еще языческой культуры.

В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (XVII в.). Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами». Шестигранная колокольня XVIII века придает ансамблю законченный неповторимый облик.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи – все, как у бабушки. Простая и удивительно вкусная еда: наваристый суп и рыба «по- северному», разносолы, да каша «ошевенская».

Посещение выставки «Шестой день творения» в Христорождественском Соборе (XVI в.). На выставке представлены «расписные небеса» XIX века.

Экскурсия в Центр народных ремесел «Берегиня» с мастер-классом по лепке каргопольской глиняной игрушки.

Окончание программы. Возвращение в гостевой дом.

*ужин самостоятельно. Возможен заказ ужина в гостевом доме за доп. плату.

4 день

Деревни Калитинка и Большая Шалга

08:00 Завтрак. Освобождение номеров.

09:30 Посадка в автобус с вещами. Выезд на противоположный берег реки Онеги, чтобы полюбоваться панорамой города Каргополя с его величественными белокаменными соборами.

Поездка в старинную жилую деревню Калитинка – это небольшая деревня, расположенная практически на берегу самого большого озера Архангельское области – Лаче. Сохранились в основном руинированные остатки каменного храма Николая Чудотворца на погосте (1868 г.), часовня XIX века Фрола и Лавра, находящаяся между двух озер, часовня Илии Пророка в деревне Слобода с ветхозаветными росписями на потолке и Крестовоздвиженская часовня в деревне Сидоровская.

Деревня Большая Шалга, которая находится в 10 км к востоку от Каргополя по Няндомскому тракту. Современный храмовый ансамбль погоста сложился около 150 лет назад и состоит из более древнего деревянного храма и каменного, более позднего, выдержанного в формах классицизма. Деревянная церковь Большой Шалги датируется XVII в., но ее западная половина с теплым приделом в действительности еще старше. Стоящая к юго-востоку от деревянной, каменная Покровская церковь построена в XIX в.

14:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ст. Няндома (70 км).

15:43 Отправление туристов поездом № 115 Северодвинск – Москва.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме «Каргопольская слобода» в стандартных двухместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Двухместное*Одноместное
Гостевой дом «Каргопольская слобода»3900044000

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Каргопольская слобода

3 ночи

Гостевой дом «Каргопольская слобода» — первый двухэтажный коттедж из круглого соснового леса на территории будущего загородного парка-отеля в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.

К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 12-14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор). На первом этаже гостевого дома располагается уютный холл-трапезная с плазменным ТВ, где гостей по предварительному заказу смогут накормить завтраками и ужинами.

На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин с видеонаблюдением. К услугам гостей - сувенирная лавка, бесплатный Wi-Fi, чай/кофе в любое время суток.

Каргопольская слободаКаргопольская слободаКаргопольская слободаКаргопольская слободаКаргопольская слобода

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе тура
  • Питание 2-разовое (3 завтрака, 3 обеда, новогодний ужин)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Няндома и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Няндома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 2 человек.

Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Есть ли скидки в туре?

Для детей дошкольного возраста (до 7 лет) есть скидка - 1000 руб.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание в зависимости от количества туристов в группе: минивэн или микроавтобус.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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С
24 авг 2023
Хотелось бы в 3-й день не "свободное время", а тоже что-то с познавательной экскурсией.
Т
12 авг 2023
Пользуюсь регулярно услугами туроператора Большая Страна. Всегда всё по высшему классу! Спасибо за чёткость, своевременность и удобство. Так держать!
П
15 июля 2023
Организация тура проходила в соответствии с намеченным планом. Все, что обещали, было предоставлено четко по времени. Спасибо.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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