Программа тура по дням
Начало путешествия
Встречаемся в Магадане. После трансфера в порт занимаем каюты на «Академике Шокальском».
Первые события на борту: знакомство с капитаном и командой, брифинг по технике безопасности, приветственный обед.
Выходим в море и держим курс на архипелаг Ямских островов.
Полуостров Кони
Полуостров Кони — рай для любителей горных пейзажей — обещает нам самый активный треккинг за всю экспедицию.
Помимо бурых медведей, за которыми мы наблюдали на Шантарских островах, здесь можно встретить снежных баранов. Правда, для этого нужно подняться повыше.
Те, кто не любит долгих пеших прогулок, могут остаться на «Академике Шокальском» и порыбачить.
Остров Талан
Небольшой, но высокий остров Талан у берегов Магаданской области.
Площадь острова всего 2,5 квадратных километра, что, впрочем, в 50 раз больше, чем площадь Тюленьего.
Это самый крупный птичий базар на нашем пути. Местная популяция пернатых составляет около полумиллиона особей.
Из местных 150+ видов самый многочисленный — большая конюга. Крайне необычная птица, которую эволюция одарила оранжевым клювом, задорным хохолком, «цитрусовым» ароматом и «лающим» голосом.
К числу самых заметных видов относятся пингвинообразные топорки и ипатки, очковые чистики и белобрюшки, старики и кайры.
«Зодиаки» доставят нас на чудо-остров (являющийся памятником природы федерального значения). И мы — разглядывая и опознавая птиц — поднимемся на его плоскую вершину, чтобы восхититься открывшимся пейзажем.
Посёлок Охотск
Небольшой, с 3 тысячами жителей, посёлок Охотск — один из старейших на Дальнем Востоке России. Отсюда начинались северные экспедиции (включая Вторую Камчатскую под руководством Витуса Беринга, достигшую берегов Аляски).
Здесь была создана флотилия, давшая начало будущему Тихоокеанскому флоту России.
В честь этого посёлка, основанного в 1647 году, пережившего расцвет в 18 веке и потерявшего значение в 19, получило своё имя Охотское море.
Гуляя по Охотску и вспоминая его более чем впечатляющую историю, мы зайдём в местный краеведческий музей.
Здесь выставлены фрагменты старинных орудий и военных донесений, местные минералы и предметы быта коренных жителей этих мест — эвенков (которых в старину называли тунгусами, строка «и ныне дикой тунгус» из знаменитого стихотворения Пушкина — это о них).
Мальминские острова у побережья Хабаровского края
Эти острова чем-то напоминают остров Тюлений: такая же маленькая площадь и такое же удивительное буйство жизни.
С той разницей, что к скоплениям ластоногих (среди которых можно распознать сивуча, лахтака, ларгу, акибу, крылатку) и птичьим базарам (их самые приметные обитатели — очковые чистики, топорки, кайры, белобрюшки, моевки, тупики) добавляется ещё и густой растительный покров.
Те, кто не захочет высаживаться на островах, могут посвятить время морской рыбалке прямо с борта «Академика Шокальского».
Шантарские острова
Шантарские острова в западном «кармане» Охотского моря — одно из самых малопосещаемых мест в России.
Архипелаг состоит из 15 островов, почти три четверти общей площади приходится на остров Большой Шантар.
Климат суров: прибрежные воды освобождаются ото льда не раньше июля, солнечное утро может как по щелчку пальцев смениться хмурым и зябким полднем. Но побывать здесь — счастье.
Нашу программу на Шантарах можно разделить на два пункта: «гренландские киты» и «всё остальное».
Абсолютное большинство гренландских китов обитает в полярных водах, охотморская популяция — самая южная. Они намного больше и тяжелее, чем знакомые нам по заливу Пильтун серые киты. Сравните: 20 метров в длину против 12 метров, 90 тонн против 30 тонн.
И гренландские, и серые киты катастрофически пострадали от «китовой лихорадки», которая случилась в Охотском море в середине 19 века. Тогда китобои каждый месяц убивали больше китов, чем сейчас живёт здесь или приходит сюда в течение года.
К Шантарам гренландские киты приплывают ради социализации.
Лучшее место для наблюдений находится юго-восточнее архипелага, на материке. Эта безымянная бухта у мыса Врангеля (которую приезжающие для простоты называют бухтой Врангеля) — возможно, лучшее место на планете для наблюдения за китами.
«Гренландцы» часами кружатся по акватории бухты или «перекликаются» между собой, ударяя хвостами по поверхности воды. Всё, что вам нужно, — встать или сесть на SUP-борд, занять место в бухте и спокойно ждать, когда рядом с вами проплывёт или шумно выдохнет воздух величественное морское животное.
Кроме мирных гренландских китов, мы можем встретить хищных косаток. Из ластоногих — лахтака (морского зайца), ларгу и кольчатую нерпу.
На суше постараемся с безопасного расстояния полюбоваться на вышедшего к речке бурого медведя.
Птиц на островах тьма тьмущая, но самая интересная — белоплечий орлан. Это одна из крупнейших птиц на планете, размах её крыльев превышает два метра.
На Шантарах можно увидеть не только сразу нескольких орланов в полёте, но и их гнёзда на высоких скалах.
Скалистые берега с диковинными напластованиями камней, выходы на поверхность полудрагоценной яшмы, тёмная хвоя местных лесов, дикие северные ягоды, заброшенный маяк и остатки фабрики по переработке ластоногих — так, деталь за деталью, морские прогулки и хайкинг позволят нам сложить образ Шантарских островов.
Мыс Елизаветы
Подходим к северной оконечности острова Сахалин и высаживаемся в районе мыса Елизаветы.
Мыс Елизаветы назван в честь жены императора Александра Первого Елизаветы Алексеевны в ходе экспедиции Ивана Крузенштерна в 1805 году.
На берегу нас ждет треккинг по высокому и обрывистому берегу, а также посещение маяка Елизаветы.
Залив Пильтун
Расположен на северо-восточном побережье Сахалина, и это, по сути, обширная лагуна: он отделён от Охотского моря многокилометровой песчаной косой.
Здесь находится своего рода «летнее пастбище» одной из популяций серых китов.
Размножаясь в Мексиканском заливе, серые киты в тёплые месяцы поодиночке или группами приплывают к берегам Сахалина, чтобы вдоволь здесь полакомиться.
Происходит это не так, как у китов других видов: серый кит ныряет на дно и заглатывает тонны ила, отфильтровывая из него червей, моллюсков и мелких рыб.
Мелководный залив Пильтун — идеальное место для такого способа «приёма пищи».
Мы заплывём в него на «Зодиаках» и тщательно осмотрим акваторию, рассчитывая не на одну встречу с величественными морскими животными.
В отдалении — на фоне китовых хвостов, плавников и спин — будут видны буровые вышки. Не удивляйтесь: северо-восток Сахалина — место активной нефтедобычи.
Морской переход
Этот день мы проведем в море за лекциями и просмотром научных фильмов.
По пути нам будут встречаться киты и косатки, при желании мы остановимся и даже спустим на воду «зодиаки», чтобы познакомиться с ними поближе и сделать удачные кадры!
Остров Тюлений
Тюлений – крошечная полоска суши у берегов Сахалина: меньше 700 метров в длину, меньше 100 метров в ширину.
В центре острова – невысокая плоская скала. Нет ни деревьев, ни кустарников, ни пресной воды. А между тем жизнь здесь буквально кишит.
Тысячи морских котиков – тушка к тушке – покрывают всё пространство Тюленьего. Оставшиеся свободные места занимают другие ластоногие (сивучи и ларги) и птицы (самые заметные из которых – тонкоклювые кайры).
Дополняют картину несколько биологов, которые каждое лето прибывают на остров изучать всё это многообразие.
От эпохи котикового промысла осталось несколько строений.
Мы прибудем – в окружении всё тех же ластоногих – к острову Тюлений на резиновых лодках «Зодиак» и осмотрим эти густонаселённые квадратные метры, отобранные сушей у моря.
«Академик Шокальский» прибывает в порт Корсаков на острове Сахалин.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в каютах на экспедиционном судне «Академик Шокальский».
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|Каюта
|Цена за каюту
|Цена за место с подселением
|Люкс до 2 человек
|4 200 000
|–
|Мини-люкс до 2 человек
|3 430 000
|–
|Супериор+
|2 540 000
|–
|Супериор до 2 человек
|2 285 000
|–
|Супериор до 3 человек
|2 640 000
|–
|Стандарт двухместный
|1 780 000
|890 000
|Стандарт трёхместный
|2 295 000
|765 000
Круиз проходит на пассажирском экспедиционном судне «Академик Шокальский», предназначенном для полярных и океанографических исследований.
Судно построено на верфи в Финляндии и благодаря высокому ледовому классу UL пригодно для прохождения труднодоступных мест в сложных погодных условиях.
На борту находится библиотека, конференц- и кинозал, 2 ресторана, бар, сауна, медицинский кабинет, капитанский мостик, 23 каюты категорий «люкс судовладельца», «мини-люкс», «супериор плюс», «супериор» и «стандарт».
Характеристики судна:
- 71 метр в длину;
- 13 метров в ширину;
- 14 узлов максимальная скорость;
- до 44 туристов;
- 22 члена экипажа.
На судне располагается 23 каюты 5 категорий.
Варианты проживания
Каюта категории «Люкс»
Количество кают: 1.
Площадь: 27 м².
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на две стороны;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- холодильник;
- санузел.
Каюта «Мини-люкс»
Количество кают: 2.
Площадь: 18 м².
Вместимость: до 3 пассажиров.
В каюте:
- окна на одну сторону;
- двуспальная кровать в отдельной зоне;
- гостиная с диваном;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор плюс»
Количество кают: 8.
Площадь: 12 м²
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижние);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Супериор»
Количество кают: 4.
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места (нижнее и верхнее);
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- санузел.
Каюта «Стандарт»
Количество кают: 6.
Площадь: 12 м².
Вместимость: до 2–3 пассажиров.
В каюте:
- два спальных места;
- письменный стол;
- шкаф;
- тумбочки;
- умывальник.
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и обратно
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7)
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту
- Стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне: показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Магадана и из Южно-Сахалинска
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- высокие трекинговые ботинки и зимние сапоги. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь — залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случае настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
- теплая зимняя куртка с мембраной (для северных круизов).
- дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки, ботинки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки — сохнуть.
- непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («дождевик»).
- на время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет и непрактична.
Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
- два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
- флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров.
- носки для трекинга 2–3 пары, 1–2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б). Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
- футболка 2–3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
- нижнее белье. Белье не должно натирать.
- зимняя шапка (для северных круизов), бафф, кепка.
- средства личной гигиены.
- личная аптечка. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
- небольшой рюкзак не более 35 литров для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
- термос 0,5 л.
- сланцы для душа и бани.
- купальные принадлежности.
- солнцезащитный крем.
- солнцезащитные очки.
- треккинговые палки.
- герметичный мешок для телефона.
- бахилы (фонарики) на обувь для защиты от попадания мелких камней в ботинок.
- налобный фонарик.
- спрей от мошки и комаров и/или накомарник (летом в активностях).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации не входит в стоимость тура, но является обязательной. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Участник обязан оформить страховой полис от несчастного случая на время проведения тура с страховым покрытием, эквивалентным 100 000 USD, и обязательным покрытием медицинской эвакуации на вертолете или любым другим авиатранспортом.
Возможны ли изменения в программе?
Круиз (тур) и все активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах. Без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания, очередность активностей программы может меняться в зависимости от погодных условий.
Какое будет питание?
Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), обязательно необходимо сообщить детали в заявке на бронирование или администратору судна для возможной корректировки меню.
Поставка продуктов на судно осуществляется только в портах, альтернативных вариантов питания на судне нет.
Есть ли опасности в туре?
Участие в туре является потенциально опасным.
Основные виды опасностей:
- Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 70 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
- Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
- Высадки и экскурсии по морю на моторных лодках: опасность переохлаждения, намокания и утери личных вещей.
- Дикие животные, представляющие опасность для человека: медведи, лисы.
- Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
- Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в дальневосточной зоне.
Допускается ли в туре курение и алкоголь?
Алкоголь. Во время активной части маршрута (высадки на берег, экскурсии) употребление алкоголя запрещено.
В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе.
Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, его можно приобрести в баре судна.
Курение. В помещениях и общественных зонах судна курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На большинстве высадок и экскурсий маршруты проходят в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Туроператор при реализации настоящего туристского продукта принимает комплекс мер по обеспечению безопасности перевозок в рамках тура. К перевозке туристов допускаются транспортные организации, перевозчики, имеющие применимые в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации разрешения, лицензии, сертификаты на выполнение соответствующего вида перевозок, чья гражданско-правовая ответственность перед пассажирами застрахована в установленном порядке.
Ответственность официальных перевозчиков тура за последствия происшествий, повлекших причинение вреда жизни и здоровью, имуществу туриста, наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Туроператор ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за последствия происшествий, повлекших наступление указанных последствий, в случае оказания туристу услуг по перевозке, транспортных услуг лицом (лицами), не являющимся официальным перевозчиком тура.
Пользование услугами неофициальных перевозчиков должно осуществляться туристом исключительно на свой страх и риск.
При этом туроператор настоятельно рекомендует убедиться в наличии у указанных лиц разрешений на перевозку и произвести проверку по следующим реестрам:
Автобусные перевозки — Реестр лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (ведется Управлением государственного автомобильного и дорожного надзора (Госавтодорнадзор) Министерства транспорта РФ).
Легковое такси — Реестр выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта РФ (ведется министерством транспорта субъекта РФ).
Воздушные перевозки — Перечень эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок (ведется Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) Министерства транспорта РФ).
Водный транспорт — Реестр лицензий по осуществлению деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров (ведется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Министерства транспорта РФ).
Что необходимо знать про регион?
Рельеф территории определяется положением территории на стыке двух литосферных плит: Тихоокеанской и Евразийской. В результате большую часть территории занимают горы. Горы принадлежат к областям мезозойской и кайнозойской складчатости.
Высшая точка региона – вулкан Ключевская Сопка (4750 м).
Крайний северо-восток занят Чукотским, Корякским и Колымским нагорьями. Анадырское плоскогорье занимает срединное положение между этими нагорьями.
На формирование климата Дальнего Востока оказало влияние его приморское положение. Он располагается в арктическом, субарктическом и умеренном климатических поясах.
Большую роль играет муссонная циркуляция воздушных масс.
Для южной части характерен муссонный климат с большим количеством осадков, большая часть которых выпадает летом. С летними муссонами связаны паводки и наводнения на дальневосточных реках.
Природные ресурсы Дальнего Востока исключительно разнообразны.
Прежде всего, Дальний Восток богат биологическими (морскими и лесными) и минеральными ресурсами.
Разница по времени с Москвой составляет +7 часов для Приморского края, +8 для Сахалинской области и +9 часов для Камчатского края.
Будет ли доступна мобильная связь и интернет?
В городах Владивосток, Южно-Сахалинск, Корсаков, Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: «Теле2», МТС, Билайн, Мегафон.
На судне мобильная связь отсутствует, Wi-Fi – спутниковый, телефония – спутниковая.
В городах есть множество отделений банков и банкоматов, есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Какой климат на маршруте?
Большая часть маршрутов проходит по Приморскому краю, Сахалинской области и Камчатскому краю, для которых характерен умеренный климат с преобладанием муссонов.
Средняя августа — от +20°C (на юге) до +15°C (на севере); количество осадков: на равнинах — около 600 мм в год, в горах — до 1200 мм в год.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
При выборе программы активного тура обратите внимание на сложность маршрутов и оцените свои физические возможности. Если есть сомнения – обязательно проконсультируйтесь с менеджером.
Участник обязан сообщить о болезнях, ограничениях или противопоказаниях к участию в туре в заявке на бронирование или администратору судна.
Участник обязан соблюдать правила личной безопасности.
Последовательность дней тура или очередность активностей и оказания услуг может быть изменена, а также произведена замена услуг из-за ухудшения метеоусловий или какой-либо другой причины, влияющей на безопасность маршрута и возможность оказания отдельной услуги. В случае возникновения указанных ситуаций производится замена услуг при соблюдении интересов участника тура.