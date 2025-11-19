6 день

Шантарские острова

Шантарские острова в западном «кармане» Охотского моря — одно из самых малопосещаемых мест в России.

Архипелаг состоит из 15 островов, почти три четверти общей площади приходится на остров Большой Шантар.

Климат суров: прибрежные воды освобождаются ото льда не раньше июля, солнечное утро может как по щелчку пальцев смениться хмурым и зябким полднем. Но побывать здесь — счастье.

Нашу программу на Шантарах можно разделить на два пункта: «гренландские киты» и «всё остальное».

Абсолютное большинство гренландских китов обитает в полярных водах, охотморская популяция — самая южная. Они намного больше и тяжелее, чем знакомые нам по заливу Пильтун серые киты. Сравните: 20 метров в длину против 12 метров, 90 тонн против 30 тонн.

И гренландские, и серые киты катастрофически пострадали от «китовой лихорадки», которая случилась в Охотском море в середине 19 века. Тогда китобои каждый месяц убивали больше китов, чем сейчас живёт здесь или приходит сюда в течение года.

К Шантарам гренландские киты приплывают ради социализации.

Лучшее место для наблюдений находится юго-восточнее архипелага, на материке. Эта безымянная бухта у мыса Врангеля (которую приезжающие для простоты называют бухтой Врангеля) — возможно, лучшее место на планете для наблюдения за китами.

«Гренландцы» часами кружатся по акватории бухты или «перекликаются» между собой, ударяя хвостами по поверхности воды. Всё, что вам нужно, — встать или сесть на SUP-борд, занять место в бухте и спокойно ждать, когда рядом с вами проплывёт или шумно выдохнет воздух величественное морское животное.

