Двухдневный джип-тур на остров Ольхон предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу великого Байкала.
Путешествие начинается в Иркутске, откуда на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser 80 вы отправитесь к берегам легендарного озера.
Путешествие начинается в Иркутске, откуда на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser 80 вы отправитесь к берегам легендарного озера.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание тура
Мощь и красота Байкала Именно на Ольхоне, в центре Байкала, как нигде ощущается мощь и красота озера. Здесь находится сегодня центр шаманизма для бурят, коренных жителей острова. О многих прибрежные мысах и скалах сложены древние легенды. Большая часть Ольхона — это заповедная земля национального парка, куда вы попадёте. Наш доброжелательный гид на комфортабельном джипе доставит вас в самые труднодоступные и удивительно красивые места. Экскурсия индивидуальная и адаптируется к каждому нашему гостю. Перемещение на авто комбинируется с пешими прогулками. Как будет проходить наше путешествие В первый день вы осмотрите байкальские бухты Тажеранской степи: бухта Ая, долину каменных духов и т. д. Переправившись на пароме, мы попадём в ольхонскую деревню Хужир и встретим закат на мысе Бурхан. С утра байкальские приключения продолжаются: мыс Харанцы, урочище Песчаное, скала Три Брата, мыс Хобой. Будет достаточно времени для прогулки и запоминающихся фотографий. Мы приготовим для вас пикник с ухой из байкальской рыбы. Это будет полный отрыв от городской цивилизации. Поздним вечером второго дня мы вернём вас в Иркутск Важная информация • Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале.
- Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером.
- При желании за дополнительную плату экскурсию можно продлить и остаться на Ольхоне на вторую ночь, чтобы осмотреть его южную часть.
- Время проведения экскурсии: 1 мая – 31 декабря.
Ежедневно, круглогодично в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Ая
- Долина каменных духов и другие байкальские бухты Тажеранской степи
- Ольхонская деревня Хужир
- Мыс Бурхан
- Мыс Харанцы
- Урочище Песчаное
- Скала Три Брата
- Мыс Хобой
Что включено
- Аренда автомобиля на 36 часов
- Сопровождение гидом-водителем 36 часов
- Бутылка питьевой байкальской воды на каждого гостя.
Что не входит в цену
- Питание в кафе оплачивается отдельно
- Сбор национального парка не включен в стоимость - 500 руб. /чел.
- Пикник - 800 руб. /чел.
- Ваше проживание на Ольхоне. Гостиницу в Хужире туристы бронируют самостоятельно, гид может дать рекомендации
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Экскурсия длится около 1 дня 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная обувь для пересеченной местности (спортивная), зимой важно, чтобы подошва не скользила. Круглогодично рекомендуются солнечные очки, летом солнцезащитный крем, кепка/панамка на голову, купальные принадлежности, полотенце на случай купания в Байкале
- Экскурсия начинается и заканчивается в Иркутске и проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 внедорожной комплектации с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
23 июл 2023
Отличная экскурсия, 2 дня и море впечатлений, посетили много мест, хороший гид, профессионально управляет автомобилем, параллельно рассказывает интересную информацию, было очень комфортно, вместе пели песни))) Нам было весело, познавательно и мечтательно.
Д
Динара
17 июн 2023
Тур входит в следующие категории Ольхона
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