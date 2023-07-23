Индивидуальные туры на Ольхоне с личным гидом

Найдено 3 тура в категории «Индивидуальные» на Ольхоне, цены от 38 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон из Иркутска
🛣 Джиппинг
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Двухдневное приключение на острове Ольхон: джип-тур с ночевкой
Погрузитесь в мир первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром на Ольхон. Уникальные пейзажи, шаманизм и пикник с ухой ждут вас
Начало: Место Вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
28 июня в 08:00
58 750 за всё до 4 чел.
Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
Авторский тур
2 дня 7 часов
Сердце Байкала - Ольхон: Индивидуальное путешествие в мир природы
Погрузитесь в мир неповторимой природы и культуры на острове Ольхон, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Ваш отель в Иркутске
Расписание: Ежедневно в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
38 000 за человека
Ольхон, Листвянка и Иркутск (индивидуальная поездка)
Авторский тур
5 дней
Ольхон, Листвянка и Иркутск (индивидуальная поездка)
Начало: Ваш адрес в Иркутске
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
50 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2023
    Двухдневный джип-тур на остров Ольхон из Иркутска
    Отличная экскурсия, 2 дня и море впечатлений, посетили много мест, хороший гид, профессионально управляет автомобилем, параллельно рассказывает интересную информацию, было очень комфортно, вместе пели песни))) Нам было весело, познавательно и мечтательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневный джип-тур на остров Ольхон из Иркутска
  2. Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
  3. Ольхон, Листвянка и Иркутск (индивидуальная поездка)
Сколько стоит тур на Ольхоне в июне 2024
Сейчас на Ольхоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 тура от 38 000 до 58 750. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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