Представляем вашему вниманию частный тур на остров Ольхон, который позволит вам ощутить всю магию и красоту самого большого острова на Байкале.Это путешествие начнется с встречи с гидом и водителем, которые

проведут вас через исторические и культурные места, такие как Усть-Ордынский и Хужир, где вы познакомитесь с бурятским фольклором и попробуете традиционные блюда местной кухни. Ольхон известен своими святыми местами, привлекающими паломников со всего мира, и самым известным из них является мыс Бурхан с его знаменитой Шаман-скалой. Во время экскурсии по северу острова вы посетите уникальные природные объекты, такие как Харанцы, Песчанка, Мыс Сааган-Хушун и Мыс Хобой, где насладитесь захватывающими видами и отведаете настоящую Байкальскую уху. Этот тур предоставит вам возможность не только увидеть, но и по-настоящему ощутить дух Байкала, его неповторимую атмосферу и гостеприимство местных жителей. Подарите себе незабываемые впечатления, выбрав индивидуальное путешествие на остров Ольхон

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Описание тура

День 1: Иркутск — остров Ольхон

Вас ждет увлекательное путешествие на остров Ольхон, где вы сможете познакомиться с богатой культурой бурятского народа. Встреча с гидом и водителем начнется с выезда на остров и остановки в посёлке Усть-Ордынский, где вы узнаете о традициях одной из крупнейших национальностей Сибири.

Экскурсия предоставит возможность ознакомиться с бурятским фольклором. Мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину. После обеда в кафе с бурятской кухней мы отправимся в посёлок Хужир, где разместимся в гостинице. Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала, привлекающий паломников со всего мира.

Хужир — крупнейший населённый пункт острова, где проживает около 80% его жителей. На окраине посёлка находится мыс Бурхан, одно из самых известных и загадочных мест на Байкале. Эта двухвершинная скала, известная как «Шаман-скала», является одной из девяти святынь Азии и символом Байкала, привлекающим туристов со всех уголков мира.

День 2: Экскурсия по северу острова Ольхон

Сегодня мы отправимся на экскурсию по северной части острова, где вас ждут захватывающие виды и интересные места:

Харанцы — смотровая площадка с видом на два острова: Лев и Крокодил.

— смотровая площадка с видом на два острова: Лев и Крокодил. Песчанка — красивые песчаные дюны, где в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключённых.

— красивые песчаные дюны, где в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключённых. Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.

— мраморные скалы, покрытые красными лишайниками. Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.

Пока вы наслаждаетесь видами, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав. Затем мы отправимся на мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописную скалу в форме сердца.

День 3: Остров Ольхон — Иркутск

В последний день нашего путешествия мы исследуем южную часть острова Ольхон. В программе:

Сад Камней

Мыс Трезубец

Озеро Ялга

Храм Казанской иконы Божией Матери — одно из самых красивых мест в Иркутске.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о культуре и природе Байкала.