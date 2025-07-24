Это путешествие начнется с встречи с гидом и водителем, которые
Описание тура
День 1: Иркутск — остров Ольхон
Вас ждет увлекательное путешествие на остров Ольхон, где вы сможете познакомиться с богатой культурой бурятского народа. Встреча с гидом и водителем начнется с выезда на остров и остановки в посёлке Усть-Ордынский, где вы узнаете о традициях одной из крупнейших национальностей Сибири.
Экскурсия предоставит возможность ознакомиться с бурятским фольклором. Мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину. После обеда в кафе с бурятской кухней мы отправимся в посёлок Хужир, где разместимся в гостинице. Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала, привлекающий паломников со всего мира.
Хужир — крупнейший населённый пункт острова, где проживает около 80% его жителей. На окраине посёлка находится мыс Бурхан, одно из самых известных и загадочных мест на Байкале. Эта двухвершинная скала, известная как «Шаман-скала», является одной из девяти святынь Азии и символом Байкала, привлекающим туристов со всех уголков мира.
День 2: Экскурсия по северу острова Ольхон
Сегодня мы отправимся на экскурсию по северной части острова, где вас ждут захватывающие виды и интересные места:
- Харанцы — смотровая площадка с видом на два острова: Лев и Крокодил.
- Песчанка — красивые песчаные дюны, где в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключённых.
- Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
- Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.
Пока вы наслаждаетесь видами, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав. Затем мы отправимся на мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописную скалу в форме сердца.
День 3: Остров Ольхон — Иркутск
В последний день нашего путешествия мы исследуем южную часть острова Ольхон. В программе:
- Сад Камней
- Мыс Трезубец
- Озеро Ялга
- Храм Казанской иконы Божией Матери — одно из самых красивых мест в Иркутске.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о культуре и природе Байкала.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Харанцы
- Песчанка
- Мыс Сааган-Хушун (Три Брата)
- Мыс Хобой
- Мыс Шунтэ (Скала Любви)
- П. Хужир
- Сад Камней
- Мыс Трезубец
- Озеро Ялга
- Храм Казанской иконы Божией Матери
- П. Усть-Ордынский
Что включено
- Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
- Услуги гида
- Размещение в гостинице (2 ночи)
- Обед (3)
- Завтрак (2)
- Бутилированная вода и снеки.
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Ужины
- Входные билеты в национальный парк
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Уважаемый путешественник
- Пожалуйста, сообщите нам заранее адрес Вашей гостиницы в городе Иркутске
- Так же мы можем встретить Вас с аэропорта или ж/д вокзала