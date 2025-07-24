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Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)

Погрузитесь в мир неповторимой природы и культуры на острове Ольхон, где каждый уголок скрывает свою историю
Представляем вашему вниманию частный тур на остров Ольхон, который позволит вам ощутить всю магию и красоту самого большого острова на Байкале.

Это путешествие начнется с встречи с гидом и водителем, которые
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проведут вас через исторические и культурные места, такие как Усть-Ордынский и Хужир, где вы познакомитесь с бурятским фольклором и попробуете традиционные блюда местной кухни.

Ольхон известен своими святыми местами, привлекающими паломников со всего мира, и самым известным из них является мыс Бурхан с его знаменитой Шаман-скалой.

Во время экскурсии по северу острова вы посетите уникальные природные объекты, такие как Харанцы, Песчанка, Мыс Сааган-Хушун и Мыс Хобой, где насладитесь захватывающими видами и отведаете настоящую Байкальскую уху.

Этот тур предоставит вам возможность не только увидеть, но и по-настоящему ощутить дух Байкала, его неповторимую атмосферу и гостеприимство местных жителей. Подарите себе незабываемые впечатления, выбрав индивидуальное путешествие на остров Ольхон

Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
Сердце Байкала - Ольхон (индивидуальная поездка)
Ближайшие даты:
28
июл29
июл30
июл31
июл1
авг2
авг3
авг
Время начала: 10:00

Описание тура

День 1: Иркутск — остров Ольхон

Вас ждет увлекательное путешествие на остров Ольхон, где вы сможете познакомиться с богатой культурой бурятского народа. Встреча с гидом и водителем начнется с выезда на остров и остановки в посёлке Усть-Ордынский, где вы узнаете о традициях одной из крупнейших национальностей Сибири.

Экскурсия предоставит возможность ознакомиться с бурятским фольклором. Мы посетим местный Дацан и памятник бурятскому Воину. После обеда в кафе с бурятской кухней мы отправимся в посёлок Хужир, где разместимся в гостинице. Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала, привлекающий паломников со всего мира.

Хужир — крупнейший населённый пункт острова, где проживает около 80% его жителей. На окраине посёлка находится мыс Бурхан, одно из самых известных и загадочных мест на Байкале. Эта двухвершинная скала, известная как «Шаман-скала», является одной из девяти святынь Азии и символом Байкала, привлекающим туристов со всех уголков мира.

День 2: Экскурсия по северу острова Ольхон

Сегодня мы отправимся на экскурсию по северной части острова, где вас ждут захватывающие виды и интересные места:

  • Харанцы — смотровая площадка с видом на два острова: Лев и Крокодил.
  • Песчанка — красивые песчаные дюны, где в послевоенные годы располагался островной лагерь для заключённых.
  • Мыс Сааган-Хушун (Три Брата) — мраморные скалы, покрытые красными лишайниками.
  • Мыс Хобой — самая северная точка острова и одно из сакральных мест Байкала.

Пока вы наслаждаетесь видами, наш водитель приготовит для вас настоящую Байкальскую уху и согревающий чай из местных трав. Затем мы отправимся на мыс Шунтэ (Скала Любви) — живописную скалу в форме сердца.

День 3: Остров Ольхон — Иркутск

В последний день нашего путешествия мы исследуем южную часть острова Ольхон. В программе:

  • Сад Камней
  • Мыс Трезубец
  • Озеро Ялга
  • Храм Казанской иконы Божией Матери — одно из самых красивых мест в Иркутске.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать больше о культуре и природе Байкала.

Ежедневно в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Харанцы
  • Песчанка
  • Мыс Сааган-Хушун (Три Брата)
  • Мыс Хобой
  • Мыс Шунтэ (Скала Любви)
  • П. Хужир
  • Сад Камней
  • Мыс Трезубец
  • Озеро Ялга
  • Храм Казанской иконы Божией Матери
  • П. Усть-Ордынский
Что включено
  • Трансфер на комфортабельных автомобилях по маршруту тура
  • Услуги гида
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Обед (3)
  • Завтрак (2)
  • Бутилированная вода и снеки.
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Ужины
  • Входные билеты в национальный парк
Место начала и завершения?
Ваш отель в Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Уважаемый путешественник
  • Пожалуйста, сообщите нам заранее адрес Вашей гостиницы в городе Иркутске
  • Так же мы можем встретить Вас с аэропорта или ж/д вокзала
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ольхона

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