Авторский тур
2 дня 7 часов
Сердце Байкала - Ольхон: Индивидуальное путешествие в мир природы
Погрузитесь в мир неповторимой природы и культуры на острове Ольхон, где каждый уголок скрывает свою историю
Ваш отель в Иркутске
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
38 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Ольхон, Листвянка и Иркутск (индивидуальная поездка)
Ваш адрес в Иркутске
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
50 000₽ за человека
Авторский тур
1 день 10 часов
Двухдневное приключение на острове Ольхон: джип-тур с ночевкой
Погрузитесь в мир первозданной природы Байкала с индивидуальным джип-туром на Ольхон. Уникальные пейзажи, шаманизм и пикник с ухой ждут вас
место Вашего проживания в Иркутске
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
58 750₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина23 июля 2023Отличная экскурсия, 2 дня и море впечатлений, посетили много мест, хороший гид, профессионально управляет автомобилем, параллельно рассказывает интересную информацию, было очень комфортно, вместе пели песни))) Нам было весело, познавательно и мечтательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону
Самые популярные туры на Ольхоне
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур на Ольхоне в апреле 2024
Сейчас на Ольхоне можно забронировать 3 тура от 38 000 ₽ до 58 750 ₽. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на Ольхоне осенью – это возможность увидеть остров с другой стороны. Теплые краски природы, мягкий климат и доступные цены на экскурсионные туры сделают ваш отдых незабываемым. Бронируйте сейчас и откройте для себя Ольхон во всём его разнообразии