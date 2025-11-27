Описание Выбрать день Ответы на вопросы Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Владимир Ваш гид в Омске Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии "Made in Om-SK": откройте для себя сердце Сибири, бьющееся ритмом инноваций и традиций! Эта экскурсия – не просто туристический маршрут, это захватывающее путешествие в мир омского производства, гастрономии и креатива. Мы проследим путь от истоков караванных путей и караван сараев, от купеческих лавок, где рождалась предприимчивость, история развития маслоделия в Сибири Омским чудом считалось масло «Белый лебедь» и как он до Европы долетел — от коров,и ка пасущихся на пойменных лугах породу коров вы узнаете посетив экскурсию Современные предприятия, чья продукция известна далеко за пределами региона. Вас ждет невероятная история успеха первой женщины-миллионерши, купчихи Шаниной, чей талант и упорство стали примером для поколений. Разберем ошибки прошлого, чтобы извлечь уроки и вдохновиться опытом тех, кто создавал и развивал омский бизнес. Погрузимся в современную жизнь города,. Откройте для себя сибирский характер Не упустите шанс стать частью этой вдохновляющей истории успеха!"Made in Om-SK" – ваш ключ к пониманию души Сибири!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату