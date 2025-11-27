Промокод на 10% 🔥
Описание экскурсии"Made in Om-SK": откройте для себя сердце Сибири, бьющееся ритмом инноваций и традиций! Эта экскурсия – не просто туристический маршрут, это захватывающее путешествие в мир омского производства, гастрономии и креатива. Мы проследим путь от истоков караванных путей и караван сараев, от купеческих лавок, где рождалась предприимчивость, история развития маслоделия в Сибири Омским чудом считалось масло «Белый лебедь» и как он до Европы долетел — от коров,и ка пасущихся на пойменных лугах породу коров вы узнаете посетив экскурсию Современные предприятия, чья продукция известна далеко за пределами региона. Вас ждет невероятная история успеха первой женщины-миллионерши, купчихи Шаниной, чей талант и упорство стали примером для поколений. Разберем ошибки прошлого, чтобы извлечь уроки и вдохновиться опытом тех, кто создавал и развивал омский бизнес. Погрузимся в современную жизнь города,. Откройте для себя сибирский характер Не упустите шанс стать частью этой вдохновляющей истории успеха!"Made in Om-SK" – ваш ключ к пониманию души Сибири!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Skuratov Coffee Известна собственной обжаркой кофейных зёрен, а также введением в меню напитков на основе кофе холодного заваривания
- Кафе "Два поэта" Бренд "Вино Моего Города" был создан в 2021 году 18+"Казачий рынок" в народе - "Казачок" Бренд "Просто шапка" и многое другое
Место начала и завершения?
Омск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.