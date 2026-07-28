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рассказывает о крае, о людях, которые сыграли свою роль в его становлении. Личное отношение Елены к тому, о чем она рассказывала, порой выглядело очень трогательно. Она очень заботливо отнеслась к нам, экскурсия проходила в экстремально жаркую погоду, все маршруты и остановки были в тенистых местах, мы были заранее предупреждены о необходимости иметь подходящую одежду и воду с собой.