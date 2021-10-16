Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле А Александр 5 Ваще классно. ))) Я думал, ну, Омск и Омск, а оно вон оно как. Спасибо за экскурсию. Ни одного негативного момента не назову. Гид отличный!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле В Вячеслав 5 Большое спасибо Владимиру за отличную экскурсию! Благодаря нему мы поняли, насколько Омск самобытный, душевный, многоликий! Вернусь обязательно ещё раз!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле А Андрей 5 Очень профессиональный и увлеченный гид. Я узнал об Омске много неожиданного для себя.

Отзыв на: Омск — «третья столица России» С Сергей 4 В целом всё хорошо. Для быстрого Знакомства с городом самое то.

Отзыв на: Омск — «третья столица России» С Сергей 5 Бронировал экскурсию для тещи-пу тешественницы день ее рождения, координация был отличной, Сергей был на связи, заранее пришли контакты самого экскурсовода Ольги, клиента забрали с места дислокации just in time. И да - в отличие от альтернативных вариантов - никаких "теорий заговоров":)