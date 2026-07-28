Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСквозь Омск на авто
Посетить исторический центр и нетуристические микрорайоны на обзорной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:30
от 8030 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭкспресс-экскурсия по центру Омска
Исследовать исторические места и знаковые достопримечательности
Начало: На Любинском проспекте
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 7070 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 25 чел.
Омский ликбез: обзорная экскурсия
Погрузитесь в прошлое Омска, прогуливаясь по историческим улицам и открывая для себя архитектурные шедевры 19-20 веков. Узнайте о судьбах известных людей
Начало: На набережной реки Омь
Сегодня в 11:00
14 авг в 18:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск - «третья столица России»
Погрузитесь в многовековую историю Омска, оцените его знаковые площади и памятники, узнайте о связи Достоевского с городом и посетите руины древней крепости
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
от 8700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Омск
Погулять по историческому центру и узнать о городе интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе омской крепости
11 авг в 11:30
13 авг в 11:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Егора Летова
Познакомьтесь с местами, где жил и творил Егор Летов. Узнайте больше о его биографии и эволюции творчества. Экскурсия по нетуристическим районам Омска
13 авг в 12:00
16 авг в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Погрузитесь в атмосферу Омска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в Привокзальном районе
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в пятницу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
14 авг в 18:00
1260 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по улице Тарской
Прогулка по улице Тарской в Омске обещает захватывающее путешествие в прошлое. Исследуйте исторические здания и соборы, узнайте их тайны и истории
Начало: В Первомайском сквере
10 авг в 18:15
11 авг в 18:15
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск под слоем веков
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Сегодня в 15:00
10 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Узнать, чем живёт немецкое поселение в степях Сибири
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 18 350 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из архива Колчака. Финал будет в Омске
Пройти по следам белого адмирала и проанализировать исторические документы вместе с нейросетью
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Старинное село Серебряное (из Омска)
Сельские тропы, необычный берег и легенды, что стали частью пейзажа
Завтра в 13:00
11 авг в 12:30
от 22 536 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Узнать Омск за два часа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск и тайнопись веков: визуальное путешествие с нейросетью
Узнать старый Омск с помощью современных технологий
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 7070 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Трамвай № 8: от земли до неба
Насладитесь атмосферой Омска, путешествуя на трамвае № 8. Увидите уникальные места и услышите интересные истории о городе. Это приключение запомнится надолго
Начало: Трамвайное кольцо на Котельникова
Завтра в 13:00
16 авг в 13:00
от 5920 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Омском на автомобиле
Путешествие по Омску на автомобиле позволит вам увидеть исторические и современные достопримечательности всего за 2 часа. Узнайте больше о городе
Начало: Любой адрес в пределах Центрального АО г. Омска
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
8100 ₽ за всё до 32 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Начало: Центр города
Расписание: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
8700 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
1900-1945 годы - Историческая прогулка по Омску
Начало: Заберём вас от вашего места проживания (в пределах...
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В гости к российским немцам: Азовский немецкий национальный район
Начало: Трансфер из/в ваше место проживания в пределах Омс...
Расписание: В 10:00 утра
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Следы на Юге: фотографии с дороги
Погрузитесь в атмосферу южносибирских пейзажей, открывая новые ракурсы для фотографий. Незабываемые виды и исторические места ждут вас
Начало: Лермонтова 2
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Солнечное сердце Омска: пешеходная экскурсия по культурной столице-2026
Начало: Площадь Бухгольца
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Омск купеческий: экскурсия-прогулка по городу
Начало: Омск, ул. Ленина, 23 а
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Эхо древнего моря: тайны Курумбельской степи
Начало: Омск, ул. Лермонтова, 2, центр города
Расписание: с 8:00 до 10:00 утра
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Страницы истории Ачаирского монастыря
Начало: Ул. Лермонтова, 2
Расписание: По договоренности с туристом
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборОмск - столица на Иртыше: история, культура и судьбы города
Начало: Омская крепость
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Омск мистический: путешествие по местам силы
Начало: Заберём вас от вашего места проживания (в пределах...
Расписание: ежедневно
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ш
Дата посещения: 24 июл 2026
Спасибо гиду Элине за интересное путешествие по городу! Приятная девушка и очень компетентный гид!❤️
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У
Дата посещения: 28 фев 2026
Все очень понравилось, спасибо огромное! 👍👍👍
+1
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С
Дата посещения: 16 ноя 2025
Удобно. Интересно. Профессионально.
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Л
Дата посещения: 16 авг 2025
Вчера съездила на экскурсию в Ачинский монастырь.
Очень необычное место... Место Силы ✨ Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов
Очень необычное место... Место Силы ✨ Здесь есть термальный источник, температура которого 37 градусов
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М
Дата посещения: 15 мая 2025
Очень интересно, мне с Вами просто повезло!)
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отличная состоялась прогулка по центру Омска, интересная, информативная и легкая одновременная. Из небольшой казалось прогулки узнали очень много про Омск его достопримечательности и Федора Михайловича Достоевского.
+1
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Были на экскурсии по Омску с душевным экскурсоводом Еленой. Она знает очень хорошо свой город, а главное она его очень
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Т
Юлия настоящий профессионал! Экскурсию провела просто чудесно, смогла заинтересовать даже шестилетнего мальчишку, это с учетом того, что таких непосредственно вообще
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С
Замечательная экскурсия, очень душевный и знающий экскурсовод. Узнали много потрясающих фактов об истории Омска и вообще России. Увлечённо и заразительно
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Е
Спасибо огромное Владимиру за организацию экскурсии. Впечатлиться Осмком, казалось бы, обычным провинциальным небольшим городом, но с таким самобытным калоритом и
+4
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Всего 447 отзывов в Омске
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Ответы на вопросы от путешественников по Омску
Самые популярные экскурсии в Омске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2026
Сейчас в Омске можно забронировать 51 экскурсию от 830 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 447 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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