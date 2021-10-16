Все экскурсии в Омске
Доступно 6 экскурсий 🚌 в Омске на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Все дни недели. Начало не раньше 07:00
1ч 30м
500₽
за 1 чел.
Маршрут №8: от вокзала до "Полёта"
Приглашаем всех желающих на первую трамвайную экскурсию по городу
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 980₽
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 500₽
за 1-3 чел.
Омск — «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 980₽
за 1-3 чел.
Загадка засыпанного Омска
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-3 чел.
Страусиная ферма в Омске!
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных
Последние отзывы «Экскурсии Омска»
- ААлександр16 октября 2021Ваще классно. ))) Я думал, ну, Омск и Омск, а оно вон оно как. Спасибо за экскурсию. Ни одного негативного момента не назову. Гид отличный!
- ВВячеслав4 октября 2021Большое спасибо Владимиру за отличную экскурсию! Благодаря нему мы поняли, насколько Омск самобытный, душевный, многоликий! Вернусь обязательно ещё раз!
- ААндрей13 сентября 2021Очень профессиональный и увлеченный гид. Я узнал об Омске много неожиданного для себя.
- ССергей5 сентября 2021В целом всё хорошо. Для быстрого Знакомства с городом самое то.
- ССергей4 августа 2021Бронировал экскурсию для тещи-пу тешественницы день ее рождения, координация был отличной, Сергей был на связи, заранее пришли контакты самого экскурсовода Ольги, клиента забрали с места дислокации just in time. И да - в отличие от альтернативных вариантов - никаких "теорий заговоров":)
- ТТатьяна28 марта 2021Очень понравилось!