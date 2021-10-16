Экскурсии Омска

Все экскурсии в Омске

Доступно 6 экскурсий 🚌 в Омске на 2021 год, 40 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Прогулка по самым красивым местам города Омска
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-3 чел.
Прогулка по самым красивым местам города Омска
Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Маршрут №8: от вокзала до "Полёта"
1ч 30м
500
за 1 чел.
Маршрут №8: от вокзала до "Полёта"
Приглашаем всех желающих на первую трамвайную экскурсию по городу
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.6
35
3 980
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Омск — «третья столица России»
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
5 500
за 1-3 чел.
Омск — «третья столица России»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
Загадка засыпанного Омска
Индивидуальная экскурсия
3 980
за 1-3 чел.
Загадка засыпанного Омска
Неформальная экскурсия-расследование в поисках альтернативной истории
Страусиная ферма в Омске!
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-3 чел.
Страусиная ферма в Омске!
Познакомиться с настоящими африканскими эму и увидеть других экзотических животных

Последние отзывы «Экскурсии Омска»

  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    А
    Александр
    16 октября 2021
    5
    Ваще классно. ))) Я думал, ну, Омск и Омск, а оно вон оно как. Спасибо за экскурсию. Ни одного негативного момента не назову. Гид отличный!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    В
    Вячеслав
    4 октября 2021
    5
    Большое спасибо Владимиру за отличную экскурсию! Благодаря нему мы поняли, насколько Омск самобытный, душевный, многоликий! Вернусь обязательно ещё раз!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    А
    Андрей
    13 сентября 2021
    5
    Очень профессиональный и увлеченный гид. Я узнал об Омске много неожиданного для себя.
  • Отзыв на: Омск — «третья столица России»
    С
    Сергей
    5 сентября 2021
    4
    В целом всё хорошо. Для быстрого Знакомства с городом самое то.
  • Отзыв на: Омск — «третья столица России»
    С
    Сергей
    4 августа 2021
    5
    Бронировал экскурсию для тещи-пу тешественницы день ее рождения, координация был отличной, Сергей был на связи, заранее пришли контакты самого экскурсовода Ольги, клиента забрали с места дислокации just in time. И да - в отличие от альтернативных вариантов - никаких "теорий заговоров":)
  • Отзыв на: Омск — «третья столица России»
    Т
    Татьяна
    28 марта 2021
    5
    Очень понравилось!
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