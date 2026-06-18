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Описание тура

Друзья, мы постарались создать многогранный тур, в котором каждый участник получит баланс между созерцанием уникальной алтайской природы, экстремальными активностями, релаксом возле открытого бассейна под алтайским солнцем и вечерними молодежными тусовками в клубе под открытым небом. Подходит для первого знакомства с Алтаем, а также тем кто уже был в Чемальском районе, но давно хотел проехать по Чуйскому тракту.

Увидим горы высотой более 4000 метров, вечные льды, лазурное Гейзерное озеро, побываем на другой планете, попробуем алтайскую кухню, прикоснемся к древним наскальным рисункам и полюбуемся сногсшибательным звездным небом. А еще сплавимся по Катуни в рафте, будем париться в баньке, танцевать в клубе, жарить шашлыки, много общаться, смеяться и вообще всё, что ты захочешь в свободный день!

Идеальный тур чтобы увидеть, а самое главное, прочувствовать и успеть насладиться одной из самых красивых дорог нашей страны, а, возможно, и во всем мире. Это на самом деле крутой тур! А еще нас никто не будет торопить и мы два дня в своё удовольствие посмотрим все достопримечательности, а не пролетим за один день весь день Чуйский тракт, как предлагают многие компании. Потому что мы любим природу Алтая и хотим показать вам максимум, с заботой и любовью!

Мы указываем базовую цену тура с размещением в летних домиках. Туалет и душ находятся в отдельных домиках на территории. Помимо этого, к бронированию доступны номера класса комфорт и премиум. О наличии номеров и стоимости уточняйте в сообщениях.

Еще важный момент - мы стартуем из г. Омска. Как правило, в высокий сезон билеты до Омска значительно дешевле, чем билеты до Барнаула или Горно-Алтайска. Поэтому если вы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и других городов, вам будет гораздо выгодней присоединиться к нашему туру в Омске!;)