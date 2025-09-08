Отправимся в короткое путешествие-перезагрузку по живописному притоку Оки с сосновым лесом и песчаными пляжами — на сплав по Клязьме, куда легко добраться на электричке из Москвы.Пройдём около 40 км на

байдарках по широкой части реки, где отсутствуют препятствия, а быстрое течение помогает грести. С вами на маршруте будут профессиональные инструкторы-проводники, которые обучат всех желающих основам гребли, готовке на огне, установке лагеря и другим походным хитростям. Поэтому справятся даже новички и дети. Этот сплав — хорошая возможность открыть для себя активный отдых, обновиться и отдохнуть всего за выходные. Всё необходимое предоставляется.

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе с проживанием в палатках в полевых условиях. Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви, учесть прогноз погоды и в любом случае взять тёплые вещи. Это важно для вашего комфорта. Рекомендуем взять дождевик, перчатки, купальник, запасной комплект одежды, гидрообувь.

Палатки предоставляем, но вы можете взять свою. Сообщите об этом заранее. Спальник и пенку-коврик необходимо взять личные. Можно арендовать у нас.

Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия, об этом важно сообщить заблаговременно.

У инструктора будет групповая аптечка с лекарствами первой необходимости. Личные лекарства важно взять свои.