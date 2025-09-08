Лёгкий сплав на байдарках по Клязьме с проживанием в палатках и баней: всё включено
Насладиться пейзажами от Усада до Петушков, научиться грести и отдохнуть от городской суеты
Отправимся в короткое путешествие-перезагрузку по живописному притоку Оки с сосновым лесом и песчаными пляжами — на сплав по Клязьме, куда легко добраться на электричке из Москвы.
Пройдём около 40 км на
байдарках по широкой части реки, где отсутствуют препятствия, а быстрое течение помогает грести.
С вами на маршруте будут профессиональные инструкторы-проводники, которые обучат всех желающих основам гребли, готовке на огне, установке лагеря и другим походным хитростям. Поэтому справятся даже новички и дети.
Этот сплав — хорошая возможность открыть для себя активный отдых, обновиться и отдохнуть всего за выходные. Всё необходимое предоставляется.
Обратите внимание, вы выбрали активный отдых на природе с проживанием в палатках в полевых условиях. Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви, учесть прогноз погоды и в любом случае взять тёплые вещи. Это важно для вашего комфорта. Рекомендуем взять дождевик, перчатки, купальник, запасной комплект одежды, гидрообувь.
Палатки предоставляем, но вы можете взять свою. Сообщите об этом заранее. Спальник и пенку-коврик необходимо взять личные. Можно арендовать у нас.
Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия, об этом важно сообщить заблаговременно.
У инструктора будет групповая аптечка с лекарствами первой необходимости. Личные лекарства важно взять свои.
Питание. Включены 2 завтрака, 2 обеда и 1 ужин, а также покупная питьевая вода. Учитываются пожелания вегетарианцев (необходимо сообщать заранее). Готовим в полевых условиях.
Транспорт. По маршруту передвигаемся на байдарках.
Возраст участников. 3+.
Уровень сложности. Средний. Активные передвижения. Нужна базовая физподготовка. Сплав проводят профессиональные инструкторы-проводники, которые обучат всем необходимым навыкам. Все желающие смогут пособирать байдарку, развести костёр, научиться устанавливать палатку, а также маленьким походным хитростям. Пройдём по реке 40 км. Река широкая, без препятствий, с хорошим течением. Справятся даже дети.
Безопасность. Нахождение в байдарке строго в застёгнутом спасательном жилете. Перед стартом проводится инструктаж по технике безопасности. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Программа тура по дням
1 день
От Усада до Омутищ
В 9:00 встречаемся на станции Усад. Дойдём до места старта на реке. Здесь сначала позавтракаем, познакомимся, перепакуем вещи в гермомешки. Инструкторы соберут с желающими байдарки, далее пройдёт инструктаж по гребле и технике безопасности.
На воду выйдем ориентировочно в 11:00. Вас ждёт красивейший маршрут по притоку Оки с сосновыми берегами и песчаными пляжиками. Сегодня пройдём на байдарках 23 км. По пути остановимся на горячий обед. В 19:00 водный маршрут на сегодня завершится.
Вечером соберёмся у костра, приготовим ужин на огне в казане, пообщаемся и насладимся отдыхом на природе. Ночуем в палатках.
2 день
Продолжение сплава
Подъём и завтрак в 9:00. В 11:00 продолжим водный маршрут. Сегодня нам предстоит пройти ещё 17 км до Петушков, с чем мы легко справимся. Гребём в удовольствие, наслаждаемся пейзажами. В хорошую погоду сможем искупаться.
В 14:00 сделаем остановку на обед. Продолжим сплав в 16:00 и уже через час дойдём до финиша. Окончание похода на станции Петушки.
Ответы на вопросы
Что включено
Место в палатке
Питание
Автосопровождение (вещи везёт машина на протяжении всего маршрута)
Походное снаряжение (байдарки, вёсла, спасжилеты, гермомешки, костровое оборудование, казан и всё для лагеря)
Общая аптечка первой помощи
Сборка и разборка байдарок проводниками
Газ для самостоятельной готовки (если вы хотите питаться отдельно)
Работа инструкторов-проводников и обучение
Походная баня
Что не входит в цену
Билеты на электричку до Усада и обратно из Петушков
Прокат спальника и пенки-коврика для сна (если нет своих) - 1000 ₽ за весь сплав
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимирская область, станция Усад (недалеко от Орехово-Зуево), 1,5 часа на электричке из Москвы (Курский вокзал, Горьковское направление), встреча в 9:00
Завершение: Трансфер от реки до станции Петушки в 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Орехово-Зуево
Провёл экскурсии для 33 туристов
Ваши эмоции — бесценны! Я делаю то, что люблю — сплавы. И организую их как для себя. Никаких надувных байдарок, никаких унылых овсяных каш на завтрак.
Крутые, быстрые лодки, авторская еда из-под ножа в казане, приготовленная на огне, и автосопровождение всех туров, чтобы вы были налегке, без вещей в лодке, — вот основные моменты, которые стоит знать о моих сплавах.
Жду вас!
А
Алина
8 сен 2025
В приступе авантюризма решили поехать в приключение на выходные. Выбирали стихийно и, какое же счастье, что в русской рулетке из кучи вариантов, нам попался именно этот.
Чтобы всем будущим и настоящим читать дальше
авантюристам, читающим мой отзыв, было проще сориентироваться, распишу по ключевым, наиболее порадовавшим нас, тезисам: — на точку старта удобно добираться из Москвы — единственные задачи на время сплава – грести и кайфовать. сборкой лагеря, кострами, едой занимались гиды — еда наивкуснейшая!! Сергей, если вы это читаете, я до сих пор вспоминаю рис с карри, а моя мама – ваш инструкторский суп — к слову о гидах, ребята очень тактичные и внимательные. организовали группе такой быт и уют, словно у нас олл инклюзив (с оговорками на природу) — баня!!! без комментариев. лучшее нее только с разбегу напаренной в речку нырнуть
Нам очень понравилось! Поехали без ожиданий, а получили такое природное наслаждение. Еще и грибов в лесу насобирали, ну красота. Так что очень рекомендую!
А
Антонина
5 авг 2025
Ребята молодцы,старались,вкусно готовили,баня вообще огонь! Но байдарка досталась нам не удобная,без спинки. За нас собрали палатку,ну может для кого-то это плюс,но мне бы хотелось,чтобы молодёж с кем я поехала сами бы попробывали собрать,как в других турах происходит. А так конечно всё хорошо
М
Мария
29 июн 2025
Сплав нам с мужем очень понравился, маршрут не сложный, природа живописная. Организация сплава порадовала, по приезду на начало маршрута был организован небольшой фуршет с горячим чаем, готовы байдарки. Тяжёлые рюкзаки
загрузили в машину. Инструктора доходчиво всё объяснили, помогли спуститься на воду. Вообще спускаться, подниматься на берег ребята помогали регулярно, за что им огромное спасибо)) Сама река спокойная, коряг практически нет. На место ночёвки мы приплыли, даже не устали. Стоянка была обустроена, рюкзаки уже нас ждали, баня топилась, еда готовилась. Вообще еда во время сплава была потрясающая, был и борщ, и плов, и оладушки, а шашлык это просто вау!! Так что мы получили огромное удовольствие, и хорошо отдохнули! Спасибо большое организаторам!
Д
Ден
19 июн 2025
Съездил на сплав 12 июня. Поездка вышла очень неплохой. Маршрут действительно очень легкий (так что на какую-то суровую греблю расчитывать не стоит), в первый день шли, по ощущениям часа три-четыре,
во второй часа два, так что поездка подойдет тем, кто хочет отдохнуть и расслабиться. Что очень запомнилось - очень хорошо кормили, был обед, шашлык и хороший ужин. Из всех сплавов, где я был, здесь, пожалуй, еда лучшего всего.
В
Владимир
18 июн 2025
Были на сплаве большой компанией. Все ребята остались довольны. Получили положительные впечатления и хорошо отдохнули) Что было круто? Баня - это кайф. Вкусная еда. Хорошие лодки, хорошие палатки, большой тент который спас
всех от дождя. Что можно улучшить? Еда была вкусная, но иногда ее не хватало, предлагаю добавить бутербродов, печенья. Проблематично было добираться на такси от станции, во первых это доп рассходы, а во вторых мы долго не могли найти машину из-за чего позже всех приехали и завтрака не осталось. Хорошо бы общий трансфер на всех. Спасибо большое организаторам и повару, получился отличный сплав!
