🚣‍♂️ На байдарках Авторский тур 4 дня Лёгкий сплав на байдарках по реке Киржач Послушать тишину, спеть песни у костра под звёздным небом и научиться грести и управлять судном Станция Киржач, 10:00, отправление электрички из М... 14 000 ₽ за человека

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