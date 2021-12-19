День 1

Родовое имение И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново»

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново» — уникальный памятник истории и культуры России, где бережно сохранены великолепный парк начала XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «флигель изгнанника» и надворные постройки.

Усадьба «Спасское Лутовиново» — родное гнездо И. С. Тургенева. Здесь прошло его детство, сюда он не раз приезжал в зрелом возрасте. В Спасском Тургенев работал над созданием романов «Рудин», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» и др.

Экскурсия в Дом-Усадьбу И. С. Тургенева и по парку: Спасо –Преображенскую церковь, увидеть Тургеневский Дуб, фамильный склеп Лутовиновых, пруд Савиной и др.

Путевая экскурсия по г. Мценск

Переезд в г. Орел. Путевая экскурсия по г. Мценск. В XVI—XVII вв. Мценская крепость стала одной из крупнейших на юге Московского государства. В Мценском уезде родился, а позже жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Всей образованной России город стал известен благодаря уроженцу Орла, никогда не жившему в Мценске, Николаю Семеновичу Лескову, написавшему повесть «Леди Макбет Мценского уезда», а Левшу с сотоварищи отправившего перед работой в Мценск на молебен.

День 2

Национальный парк «Орловское Полесье»

Первая точка на нашем маршруте — это село Льгов, где находится Церковь Святой Живоначальной Троицы. Она упоминается в писцовых книгах ещё в XVII веке, что по праву позволяет назвать её одной из древнейших на Орловщине. Большинству из нас его название хорошо известно: во Льгове неоднократно бывал И. С. Тургенев, охотившийся в его окрестностях, один из рассказов его «Записок охотника» так и называется — «Льгов».

Переезд в село Ильинское. Посещение Музея «Тургеневское Полесье» с. Ильинское (доп. плата). это, по сути, единственный музей, представляющий историю и культуру древнего Полесья. Народные песни почти два десятилетия присутствуют в музейной экспозиции как своеобразная иллюстрация к рассказу экскурсовода. «Было время, что я с ума сходил от народных песен», — писал И. С. Тургенев Н. А. Некрасову. Прослушивание народных песен в исполнении ансамбля «Калиновый садок».

Озёра Орловского полесья и зоопарк

Озера Орловского полесья — одно из самых лучших мест отдыха в Орловской области! Родники с построенными около них купальнями поражают своей милой красотой. Самым знаменитым является родник «Святой Источник», создающий удивительную картину, — вода, пробиваясь из толщи песков, образует чашу, по дну которой постепенно перемещаются несколько ключей, периодически меняя свою интенсивность.

В вольерах зоопарка «Орловского полесья» гуляют зубр европейский, бизон, олень благородный, олень пятнистый, олень Давида, лось, кабан, як тибетский, шотландский пони, лошадь Пржевальского, гуанако, верблюд двугорбый, муфлон, гривистый баран, тур кавказский, винторогий козел, осел домашний, медведь бурый, барсук, волк, койот, лисица обыкновенная, рысь, енотовидная собака, песец, фазаны, журавль серый, журавль-красавка, павлин обыкновенный, страусы эму и нанду и многие другие. Посещение святых источников. Возможно окунуться в купели (с собой взять сорочку, полотенце). Посещение зоовольерного комплекса (доп. плата).