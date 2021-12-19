Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)

Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом народных

Индивидуально
для 1 чел.
Двухдневный тур по маршруту: Спасское–Лутовиново — Мценск — Орел — с. Льгов — с. Ильинское с мини концертом народных песен Полесья и Национальный парк «Орловское полесье» — это обширные зеленые ландшафты с лесами, заболоченными участками, речушками и родниками, озерами и прудиками.
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)

Что вы увидите 🤩

  • Дом-Усадьба И. С. Тургенева
  • Родовое имение И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново»
  • Национальный парк «Орловское Полесье»
  • Озера Орловского полесья
  • Святые источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
День 1
Родовое имение И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново»
Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново» — уникальный памятник истории и культуры России, где бережно сохранены великолепный парк начала XIX века, усадебный дом великого писателя, церковь Спаса Преображения Господня, литературный музей «флигель изгнанника» и надворные постройки.
Усадьба «Спасское Лутовиново» — родное гнездо И. С. Тургенева. Здесь прошло его детство, сюда он не раз приезжал в зрелом возрасте. В Спасском Тургенев работал над созданием романов «Рудин», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо» и др.
Экскурсия в Дом-Усадьбу И. С. Тургенева и по парку: Спасо –Преображенскую церковь, увидеть Тургеневский Дуб, фамильный склеп Лутовиновых, пруд Савиной и др.

Путевая экскурсия по г. Мценск

Переезд в г. Орел. Путевая экскурсия по г. Мценск. В XVI—XVII вв. Мценская крепость стала одной из крупнейших на юге Московского государства. В Мценском уезде родился, а позже жил в своем имении Афанасий Афанасьевич Фет. Всей образованной России город стал известен благодаря уроженцу Орла, никогда не жившему в Мценске, Николаю Семеновичу Лескову, написавшему повесть «Леди Макбет Мценского уезда», а Левшу с сотоварищи отправившего перед работой в Мценск на молебен.
День 2

Национальный парк «Орловское Полесье»

Первая точка на нашем маршруте — это село Льгов, где находится Церковь Святой Живоначальной Троицы. Она упоминается в писцовых книгах ещё в XVII веке, что по праву позволяет назвать её одной из древнейших на Орловщине. Большинству из нас его название хорошо известно: во Льгове неоднократно бывал И. С. Тургенев, охотившийся в его окрестностях, один из рассказов его «Записок охотника» так и называется — «Льгов».
Переезд в село Ильинское. Посещение Музея «Тургеневское Полесье» с. Ильинское (доп. плата). это, по сути, единственный музей, представляющий историю и культуру древнего Полесья. Народные песни почти два десятилетия присутствуют в музейной экспозиции как своеобразная иллюстрация к рассказу экскурсовода. «Было время, что я с ума сходил от народных песен», — писал И. С. Тургенев Н. А. Некрасову. Прослушивание народных песен в исполнении ансамбля «Калиновый садок».

Озёра Орловского полесья и зоопарк

Озера Орловского полесья — одно из самых лучших мест отдыха в Орловской области! Родники с построенными около них купальнями поражают своей милой красотой. Самым знаменитым является родник «Святой Источник», создающий удивительную картину, — вода, пробиваясь из толщи песков, образует чашу, по дну которой постепенно перемещаются несколько ключей, периодически меняя свою интенсивность.
В вольерах зоопарка «Орловского полесья» гуляют зубр европейский, бизон, олень благородный, олень пятнистый, олень Давида, лось, кабан, як тибетский, шотландский пони, лошадь Пржевальского, гуанако, верблюд двугорбый, муфлон, гривистый баран, тур кавказский, винторогий козел, осел домашний, медведь бурый, барсук, волк, койот, лисица обыкновенная, рысь, енотовидная собака, песец, фазаны, журавль серый, журавль-красавка, павлин обыкновенный, страусы эму и нанду и многие другие. Посещение святых источников. Возможно окунуться в купели (с собой взять сорочку, полотенце). Посещение зоовольерного комплекса (доп. плата).

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансферт ж/д вокзал — музей, центр города — вокзал
  • услуги гида
  • пешеходная экскурсия по городу 1.5 часа
  • посещение музея и парка И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново» с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
  • экскурсия в Орловское полесье
  • завтрак
  • 1 ночь в гостинице в центре города.
Что не входит
  • обеды, ужины
  • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота, воскресенье

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Орла

🎩Индивидуальные🚌На автобусе🏡ВыездныеВыходные🌓Двухдневные туры🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Орле

Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Индивидуально
для 5 чел.
12 500
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Если вы уже все изучили в центре города Орел, то вы можете отправиться в Спасское-Лутовиново
Ежедневно
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Индивидуально
для 3 чел.
5
3
6 100
за 1-3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
🚗 На машине
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
24 дек
25 дек
26 дек
ещё...
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Индивидуально
для 10 чел.
12 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Всем известно, что город Орел - родина Тургенева
Ежедневно
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
4 500
за 1-10 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
👣 Пешеходная
Орел - неофициальная литературная столица России
Ежедневно
Орел сквозь столетия
Индивидуально
для 10 чел.
4.8
6
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Орел сквозь столетия
👣 Пешеходная
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Индивидуально
для 3 чел.
5
2
5 000
за 1-3 чел.
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
🚗 На машине
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
20 дек
24 дек
25 дек
ещё...
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Индивидуально
для 3 чел.
5
2
7 800
за 1-3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
🚗 На машине
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
24 дек
25 дек
26 дек
ещё...
Купеческий Орел
Индивидуально
для 15 чел.
4.9
36
2ч 30м
3 250
за 1-15 чел.
Купеческий Орел
👣 Пешеходная
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Орёл литературный
Индивидуально
для 15 чел.
2ч 30м
3 200
за 1-15 чел.
Орёл литературный
👣 Пешеходная
А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии
По договоренности
Орел — путешествие во времени
Индивидуально
до 12 чел.
4.9
31
1 950
за 1-12 чел.
Орел — путешествие во времени
👣 Пешеходная
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
20 дек
21 дек
1 янв
ещё...
Орёл православный и купеческий
Индивидуально
для 10 чел.
2ч 30м
3 200
за 1-10 чел.
Орёл православный и купеческий
👣 Пешеходная
Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району - самому старому в Орле
По договоренности
Орел — город воинской славы
Индивидуально
для 3 чел.
4.7
3
5 000
за 1-3 чел.
Орел — город воинской славы
🚗 На машине
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
20 дек
24 дек
25 дек
ещё...

Кобальт–Тур проводит ещё 5 экскурсий

Орловский Weekend
Индивидуально
для 1 чел.
8 500
за 1-1 чел.
Орловский Weekend
🚌 На автобусе
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную часть города
По субботам и воскресеньям
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Индивидуально
для 1 чел.
18 700
за 1-1 чел.
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
🚌 На автобусе
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии
Ежедневно
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Индивидуально
для 1 чел.
12 700
за 1-1 чел.
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
🚌 На автобусе
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева
По субботам и воскресеньям
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Индивидуально
для 1 чел.
8 500
за 1-1 чел.
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
🚌 На автобусе
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
По субботам и воскресеньям
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Индивидуально
для 1 чел.
18 500
за 1-1 чел.
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
🚌 На автобусе
Двухдневный тур выходного дня из Орла
По субботам и воскресеньям
У нас ещё много экскурсий 😎 в Орле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Орле
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ