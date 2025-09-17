На нашей двухдневной экскурсии вы познакомитесь с историческим центром Орла и отыщите знаменитый «плоский дом», побываете в гостях у И. А. Бунина и увидите подлинные вещи писателя в его доме-музее, окунетесь в мир старины, посетив самобытный город Болхов.
А в завершении мы отправимся в уникальный музей кукол, точно воссоздающих образы кинозвезд, героев франшиз, музыкантов и политиков.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
День 1 Город юности Бунина — Орёл Зайдя в пыльно-розовый дом в старинном Георгиевском переулке Орла, вы словно окажетесь в гостях у писателя. Помимо интересного рассказа о жизни писателя вас ждут его подлинные вещи: пробковый шлем, в котором он путешествовал по странам Востока и Цейлону, ручка, чернильница, мундштук, курительная трубка, табакерка, портфель и многое другое. Пешеходная обзорная экскурсия по центру города Наша обзорная экскурсия познакомит вас с историческим центром города. Мы прогуляемся по улице Ленина, которую прежде называли орловским Невским проспектом за ее богатые гостиницы и рестораны. На улице до сих пор стоят старинные здания. Вы увидите, где останавливался Тургенев, узнаете, как выглядит «плоский дом» купца Щепкина, и посетите другие примечательные места. День 2 Обзорная экскурсия по Болхову На высоком берегу реки Нутрь стоит с середины XVI Болхов — некогда боевой форпост Московской Руси. За его самобытный древнерусский облик и архитектурный силуэт город прозвали вторым Суздалем. Он также известен своими храмами — Троицкой церковью и Спасо-Преображенским собором. Все это вы увидите в нашей обзорной экскурсии. Экскурсия в Музей коллекционных кукол Обширная коллекция музея, состоящая из 1000 экспонатов, собиралась более 20 лет. Куклы воссоздают образы знаменитых актеров, киногероев, музыкантов и политиков: Мэрилин Монро, принцесса Диана, Шер, Джек Воробей — вы попадете в соцветие самых разных персон, собранных в одном месте. Наряд каждой куклы — точная копия оригинального костюма, с удивительной детализацией. Некоторые куклы обитают в своих интерьерах, у каждой из них уникальная судьба, о которой с удовольствием расскажут вам сотрудники музея. Организационные детали • За доп. плату — посещение краеведческого музея, дома-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, посещение мастер-классов по народному промыслу.
По желанию посещение театров города (билеты приобретаются заранее или при наличие в кассе театра в день спектакля самостоятельно за доп. плату.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей И.А. Бунина
- Орловский Невский проспект
- Здание бывшей гостиницы купчихи Евы Карловны Иордан
- Дом купчихи Морозовой
- «Плоский дом» купца Щепкина
- Болхов
- Музей коллекционных кукол
Что включено
- Проживание в гостинице 1 ночь (в Центре города)
- 1 завтрак
- Трансферт ж/д вокзал - музей, центр города - вокзал
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по городу 2 часа
- Посещение музея И. Бунина с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
- Трансфер Орел - Болхов - Орел
- Гид по пути следования.
Что не входит в цену
- Обеды, ужины
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.).
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
