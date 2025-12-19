Мои заказы

Новогодние каникулы с близкими в панорамном коттедже с камином

Насладиться зимой на природе, сыграть в «Мафию», пройти квест, расписать игрушку и посмотреть кино
Приезжайте в гости на праздничные выходные! Здесь, в окружении деревенских просторов, где хрустально чистый воздух и под ногами хрустит снег, мы подготовили для вас уютные деревянные коттеджи с панорамными окнами
— наслаждаться красотой русской зимы можно, сидя у жаркого камина.

Все вместе мы сыграем в «Мафию», посмотрим кино и мультфильмы, пройдём квест, распишем игрушки и споём в караоке — будет душевно и по-семейному, как и положено в Новый год.

В остальное время вы сможете попробовать блюда из продуктов нашей экофермы, напариться в бане, а потом нырнуть в сугроб или искренне повеселиться, взяв на прокат снегоход, лыжи, тюбинг или коньки.

Описание тура

Организационные детали

Точные координаты места проживания: 53.034858, 37.738911.

Как добраться без автомобиля:
Ближайший к нам город – Ефремов (Тульская область). Из Москвы до Ефремова можно доехать на автобусах (около 4 часов в пути) или поездах (примерно 6-7 часов в пути). Далее от города на такси до села Старогольское (до точки отмеченной на карте).

Программа тура по дням

1 день

Тёплый вечер с настольной игрой, посиделками у камина или костра, просмотром кино

После заселения в коттедж у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или покататься на снегоходе, коньках, лыжах, тюбинге. Вечером большой компанией сыграем в «Мафию», согреемся чаем или глинтвейном у костра или камина, посмотрим семейный фильм в лаундж-зоне.

2 день

Зимний день с просмотром мультфильма, семейным квестом, творческим мастер-классом, караоке

После завтрака можно посмотреть мультфильм и сходить на экскурсию на деревенское подворье, где живут козы, овцы, кролики и лошади. Во второй половине дня проведём интерактивный семейный квест: вы сможете приготовить травяной чай, попробовать натуральный крем-мёд, прокатиться на Коньке-Горбунке, услышать интересные истории от кота Марка и помочь героям решить важную проблему. Потом распишем новогодние фигурки. Будет время для активностей на ваш выбор, а вечером выпьем глинтвейна или чая у камина или костра и споём в караоке.

3 день

Завершение тура

Пришло время прощаться. Днём необходимо освободить коттедж. Если хотите, за доплату можно продлить проживание.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Развлекательная программа с мастер-классами и квестом
  • Просмотры фильмов, прогулки, катание на своих коньках
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места проживания
  • Обеды и ужины
  • Прокат снегохода, лыж, тюбинга, коньков
  • Экскурсия на деревенское подворье
  • Продление тура на 1 день - от 8000 ₽/сутки за человека
  • Обратите внимание: стоимость тура указана для 2 гостей. При увеличении числа участников стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранного коттеджа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Орловская область, село Старогольское, 111, 16:00
Завершение: Орловская область, село Старогольское, 111, 12:00-13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Орле
Наш загородный парк-отель расположен среди полей и у реки в Орловской области, в 3,5–4 часах езды от Москвы. Для гостей — уютные деревянные домики и лоджи с каминами, панорамными окнами,
террасами, а также глэмпинг, создающий ощущение уединения и близости к природе. Доступны фермерская кухня и продукты собственного производства: молоко, сыр, мёд, травяные чаи и лавандовые сборы, которыми можно наслаждаться тут же или брать с собой. Для отдыха и оздоровления работает русская баня с купелью на берегу речки, а также предусмотрены прогулочные маршруты и сезонные активности на свежем воздухе — катание, фотосессии и многое другое.

