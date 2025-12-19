Новогодние каникулы с близкими в панорамном коттедже с камином
Насладиться зимой на природе, сыграть в «Мафию», пройти квест, расписать игрушку и посмотреть кино
Приезжайте в гости на праздничные выходные! Здесь, в окружении деревенских просторов, где хрустально чистый воздух и под ногами хрустит снег, мы подготовили для вас уютные деревянные коттеджи с панорамными окнами читать дальше
— наслаждаться красотой русской зимы можно, сидя у жаркого камина.
Все вместе мы сыграем в «Мафию», посмотрим кино и мультфильмы, пройдём квест, распишем игрушки и споём в караоке — будет душевно и по-семейному, как и положено в Новый год.
В остальное время вы сможете попробовать блюда из продуктов нашей экофермы, напариться в бане, а потом нырнуть в сугроб или искренне повеселиться, взяв на прокат снегоход, лыжи, тюбинг или коньки.
Описание тура
Организационные детали
Точные координаты места проживания: 53.034858, 37.738911.
Как добраться без автомобиля: Ближайший к нам город – Ефремов (Тульская область). Из Москвы до Ефремова можно доехать на автобусах (около 4 часов в пути) или поездах (примерно 6-7 часов в пути). Далее от города на такси до села Старогольское (до точки отмеченной на карте).
Программа тура по дням
1 день
Тёплый вечер с настольной игрой, посиделками у камина или костра, просмотром кино
После заселения в коттедж у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или покататься на снегоходе, коньках, лыжах, тюбинге. Вечером большой компанией сыграем в «Мафию», согреемся чаем или глинтвейном у костра или камина, посмотрим семейный фильм в лаундж-зоне.
2 день
Зимний день с просмотром мультфильма, семейным квестом, творческим мастер-классом, караоке
После завтрака можно посмотреть мультфильм и сходить на экскурсию на деревенское подворье, где живут козы, овцы, кролики и лошади. Во второй половине дня проведём интерактивный семейный квест: вы сможете приготовить травяной чай, попробовать натуральный крем-мёд, прокатиться на Коньке-Горбунке, услышать интересные истории от кота Марка и помочь героям решить важную проблему. Потом распишем новогодние фигурки. Будет время для активностей на ваш выбор, а вечером выпьем глинтвейна или чая у камина или костра и споём в караоке.
3 день
Завершение тура
Пришло время прощаться. Днём необходимо освободить коттедж. Если хотите, за доплату можно продлить проживание.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Развлекательная программа с мастер-классами и квестом
Просмотры фильмов, прогулки, катание на своих коньках
Что не входит в цену
Проезд до/от места проживания
Обеды и ужины
Прокат снегохода, лыж, тюбинга, коньков
Экскурсия на деревенское подворье
Продление тура на 1 день - от 8000 ₽/сутки за человека
Обратите внимание: стоимость тура указана для 2 гостей. При увеличении числа участников стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранного коттеджа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Орловская область, село Старогольское, 111, 16:00
Завершение: Орловская область, село Старогольское, 111, 12:00-13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Орле
Наш загородный парк-отель расположен среди полей и у реки в Орловской области, в 3,5–4 часах езды от Москвы. Для гостей — уютные деревянные домики и лоджи с каминами, панорамными окнами, читать дальше
террасами, а также глэмпинг, создающий ощущение уединения и близости к природе. Доступны фермерская кухня и продукты собственного производства: молоко, сыр, мёд, травяные чаи и лавандовые сборы, которыми можно наслаждаться тут же или брать с собой. Для отдыха и оздоровления работает русская баня с купелью на берегу речки, а также предусмотрены прогулочные маршруты и сезонные активности на свежем воздухе — катание, фотосессии и многое другое.
Тур входит в следующие категории Орла
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Орле