Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
«Произведения писателя с его необычайно тонкой передачей красоты природы и тяжбы жизни простого человека, трепет перед нежной любовью затрагивают самые сокровенные струны души читателя»
Расписание: По субботам и воскресеньям
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью
Начало: Ж/д вокзал, Орел
«Позже мы остановимся у озер — лучшее место для отдыха»
Расписание: Суббота, воскресенье
21 300 ₽ за всё до 3 чел.
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Начало: Ж/д вокзал, Орел
«Тургенева «Спасское-Лутовиново» Вас ждет увлекательная экскурсия по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» — родовому гнезду И»
Расписание: По субботам и воскресеньям
18 500 ₽ за всё до 3 чел.
