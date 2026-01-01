Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Орле, цены от 12 700 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

На автобусе 2 дня Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева» Начало: Ж/д вокзал, Орел «Произведения писателя с его необычайно тонкой передачей красоты природы и тяжбы жизни простого человека, трепет перед нежной любовью затрагивают самые сокровенные струны души читателя» Расписание: По субботам и воскресеньям 12 700 ₽ за всё до 3 чел. На автобусе 2 дня Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью Начало: Ж/д вокзал, Орел «Позже мы остановимся у озер — лучшее место для отдыха» Расписание: Суббота, воскресенье 21 300 ₽ за всё до 3 чел. На автобусе 2 дня Двухдневный тур выходного дня «Литературный край» Начало: Ж/д вокзал, Орел «Тургенева «Спасское-Лутовиново» Вас ждет увлекательная экскурсия по музею-заповеднику «Спасское Лутовиново» — родовому гнезду И» Расписание: По субботам и воскресеньям 18 500 ₽ за всё до 3 чел. Все туры Орла

Самые популярные туры этой рубрики в Орле Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»; Двухдневное путешествие по Орловскому Полесью; Двухдневный тур выходного дня «Литературный край».

