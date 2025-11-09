4 день

Вершины Ташерик, Малиновая и Андреевские шишки

Ранний завтрак.

Собираем лагерь.

Сегодня заключительный день перехода.

Наш километраж на сегодня 16 км.

На переходе любуемся видами с вершин Ташерик 366 м, Малиновая 428 м и Андреевские шишки (Марьевская, Провальная, Часовенная).

Спускаемся в с. Андреевка, заходим за натуральным фермерским мармеладом и другими вкусностями.

Для желающих и при наличии времени подъем на вершину горы Сергеевской.

Затем загружаемся в автобус и едем в Оренбург.

Дорога от с. Андреевка до Оренбурга на заказном транспорте.

В пути 130 км (ориентировочно 2 часа).

Выезд вылет после 21:00.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160