мая
Программа тура по дням
Встреча в Оренбурге. Переезд к началу маршрута. Гора Верблюжка
7:00 Встреча в Оренбурге (2 точки аэропорт и на ж/д вокзале).
Переезд к началу маршрута.
В пути ориентировочно 2 часа.
По прибытию легкий завтрак.
Сбор рюкзака, берем все необходимое для дневного перехода и выходим на маршрут.
Протяженность маршрута ориентировочно 22 км.
В начале поднимаемся на гору Верблюжка (329м).
Полюбоваться красивым видом на Долгие горы.
Гора Верблюжка – трёхглавая.
Со стороны напоминает горбы верблюда, отсюда за ней и закрепилось такое название.
Далее идем через Малое Касымское ущелье к Нос-горе.
Ущелье разделяет длинную горную гряду на Долгие и Ногайские горы.
Его Глубина доходит до 60 метров.
По дну у протекает речка Косымка.
Ставим палатки за деревней Кондуровка.
Готовим ужин (по дежурству).
20:00 Вечер в лагере.
Нос-гора, Килькан и Яманское ущелье
Завтрак.
Собираем лагерь, грузим его в машину сопровождения.
Выходим на маршрут налегке с маленькими рюкзаками.
Сегодня нам предстоит пройти около 22 км.
Наш путь лежит через Нос-гору, Килькан и Яманское ущелье.
Некоторые считают, что вершину прозвали Носом из-за внешнего сходства с человеческим носом.
Кому-то так не кажется.
Одно точно виды сверху очень красивые.
Спустившись с Нос-горы, держим путь к горе Килькан (365м) и Яманскому ущелью.
Обед.
Продолжаем наш путь.
Ставим лагерь недалеко от реке Касмарка.
Ужин.
Отдых.
Вершины Караттау и Альян
Завтрак.
Собираем лагерь, грузим в машину и выходим.
Сегодня у нас вершины Караттау и Альян.
Обед по пути.
По приходу вечером ставим лагерь.
Готовим ужин.
Вершины Ташерик, Малиновая и Андреевские шишки
Ранний завтрак.
Собираем лагерь.
Сегодня заключительный день перехода.
Наш километраж на сегодня 16 км.
На переходе любуемся видами с вершин Ташерик 366 м, Малиновая 428 м и Андреевские шишки (Марьевская, Провальная, Часовенная).
Спускаемся в с. Андреевка, заходим за натуральным фермерским мармеладом и другими вкусностями.
Для желающих и при наличии времени подъем на вершину горы Сергеевской.
Затем загружаемся в автобус и едем в Оренбург.
Дорога от с. Андреевка до Оренбурга на заказном транспорте.
В пути 130 км (ориентировочно 2 часа).
Выезд вылет после 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Ставим и убираем палатки, готовим еду на горелках самостоятельно (по дежурству).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт из Оренбурга до места начала пешей части и от финиша
- Машина сопровождения
- Аренда общественного снаряжения (тент, палатки, кухня, пенки)
- Трехразовое питание (горячее завтрак и ужин и обед сух пай)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Оренбурга и обратно
- Личное снаряжение
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.