Долгие горы на майские праздники. Тур в Оренбургскую область

Долгие горы на майские праздники
Мы пройдем по самой красивой части Долгих гор. Полюбуемся на потрясающие виды. Горы похожи на гигантские застывшие волны. Лес на них не растет, это горно-степная зона. В мае на склонах
много цветов. Много открытого пространства и можно наблюдать потрясающие закаты и рассветы. Высота гор совсем небольшая, но перепады высот в течении дня будут. Идем по хребту периодически спускаемся и поднимаемся. Будут броды и бродики.

Долгие горы на майские праздники. Тур в Оренбургскую область
Долгие горы на майские праздники. Тур в Оренбургскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Долгие горы на майские праздники. Тур в Оренбургскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
7
мая

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Оренбурге. Переезд к началу маршрута. Гора Верблюжка

7:00 Встреча в Оренбурге (2 точки аэропорт и на ж/д вокзале).

Переезд к началу маршрута.

В пути ориентировочно 2 часа.

По прибытию легкий завтрак.

Сбор рюкзака, берем все необходимое для дневного перехода и выходим на маршрут.

Протяженность маршрута ориентировочно 22 км.

В начале поднимаемся на гору Верблюжка (329м).

Полюбоваться красивым видом на Долгие горы.

Гора Верблюжка – трёхглавая.

Со стороны напоминает горбы верблюда, отсюда за ней и закрепилось такое название.

Далее идем через Малое Касымское ущелье к Нос-горе.

Ущелье разделяет длинную горную гряду на Долгие и Ногайские горы.

Его Глубина доходит до 60 метров.

По дну у протекает речка Косымка.

Ставим палатки за деревней Кондуровка.

Готовим ужин (по дежурству).

20:00 Вечер в лагере.

Встреча в Оренбурге. Переезд к началу маршрута. Гора Верблюжка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Нос-гора, Килькан и Яманское ущелье

Завтрак.

Собираем лагерь, грузим его в машину сопровождения.

Выходим на маршрут налегке с маленькими рюкзаками.

Сегодня нам предстоит пройти около 22 км.

Наш путь лежит через Нос-гору, Килькан и Яманское ущелье.

Некоторые считают, что вершину прозвали Носом из-за внешнего сходства с человеческим носом.

Кому-то так не кажется.

Одно точно виды сверху очень красивые.

Спустившись с Нос-горы, держим путь к горе Килькан (365м) и Яманскому ущелью.

Обед.

Продолжаем наш путь.

Ставим лагерь недалеко от реке Касмарка.

Ужин.

Отдых.

Нос-гора, Килькан и Яманское ущелье
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Вершины Караттау и Альян

Завтрак.

Собираем лагерь, грузим в машину и выходим.

Сегодня у нас вершины Караттау и Альян.

Обед по пути.

По приходу вечером ставим лагерь.

Готовим ужин.

Вершины Караттау и Альян
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Вершины Ташерик, Малиновая и Андреевские шишки

Ранний завтрак.

Собираем лагерь.

Сегодня заключительный день перехода.

Наш километраж на сегодня 16 км.

На переходе любуемся видами с вершин Ташерик 366 м, Малиновая 428 м и Андреевские шишки (Марьевская, Провальная, Часовенная).

Спускаемся в с. Андреевка, заходим за натуральным фермерским мармеладом и другими вкусностями.

Для желающих и при наличии времени подъем на вершину горы Сергеевской.

Затем загружаемся в автобус и едем в Оренбург.

Дорога от с. Андреевка до Оренбурга на заказном транспорте.

В пути 130 км (ориентировочно 2 часа).

Выезд вылет после 21:00.

Вершины Ташерик, Малиновая и Андреевские шишки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Ставим и убираем палатки, готовим еду на горелках самостоятельно (по дежурству).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт из Оренбурга до места начала пешей части и от финиша
  • Машина сопровождения
  • Аренда общественного снаряжения (тент, палатки, кухня, пенки)
  • Трехразовое питание (горячее завтрак и ужин и обед сух пай)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Оренбурга и обратно
  • Личное снаряжение
Место начала и завершения?
Оренбург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

