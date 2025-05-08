4 дня
Треккинг налегке по Южному Уралу с проживанием в отелях: Долгие горы и Спящий дракон
Увидеть древние сланцы, побывать на месте съёмок «Русского бунта» и полюбоваться Блявинским карьером
Начало: Ж/д вокзал Орска, 5:00 (время прибытия поезда из М...
8 мая в 05:00
51 000₽ за человека
Откройте для себя Оренбург в новом свете с турми, которые раскроют все тайны города. Наша команда гидов сделает ваше приключение поистине незабываемым. Бронируйте, изучайте отзывы и наслаждайтесь каждым моментом туры по Оренбургу!