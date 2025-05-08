Найдено 1 тур в Оренбурге , цена 51 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

Пешая На машине 4 дня Треккинг налегке по Южному Уралу с проживанием в отелях: Долгие горы и Спящий дракон Увидеть древние сланцы, побывать на месте съёмок «Русского бунта» и полюбоваться Блявинским карьером Начало: Ж/д вокзал Орска, 5:00 (время прибытия поезда из М... 51 000 ₽ за человека

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