Чтобы понять ДНК Палеха, нужно увидеть его сердце — Крестовоздвиженский храм.
Это не просто архитектурная доминанта, а каменная летопись, где зашифровано всё: и древнерусское узорочье, и петровское барокко, и строгий классицизм, и тайны фресковой живописи. Здесь же хранится секрет мировой популярности палехской лаковой шкатулки.
Это не просто архитектурная доминанта, а каменная летопись, где зашифровано всё: и древнерусское узорочье, и петровское барокко, и строгий классицизм, и тайны фресковой живописи. Здесь же хранится секрет мировой популярности палехской лаковой шкатулки.
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Описание экскурсии
Вы увидите:
- храм-корабль: три части здания складываются в стройный архитектурный образ.
- автограф древнерусского мастера на стене, почти 250 лет спустя.
- фрески начала 19 века, которые искусствоведы называют последним великим образцом фрескового дела.
- советский памятник Солдату, в котором неожиданно проступает облик древнерусского святого.
Вы узнаете:
- как Палех связан с Рюриковичами и Романовыми и при чём здесь князья Палецкие и Куликовская битва.
- кто такие Софоновы, Белоусовы и Коровайковы. Их истории — это и взлёты, и человеческие трагедии.
- почему фреска сохраняется столетиями, а масляная живопись разрушается. И как наши мастера работали по сырой штукатурке.
- что общего у палехских фресок с искусством Древнего Египта и немецкими гравюрами 16 века.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Неизвестному солдату
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Екатерина — ваш гид в Палехе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 26 туристов
Я уроженка Палеха. По образованию — искусствовед, по призванию — гид. Мой папа — Заслуженный художник России, мама — искусствовед. После школы я уехала в Москву получать образование в сфере истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
С экскурсоводом Марией (работают в паре с Екатериной, как поняла) провели чудесную пару часов в обсуждении Палеха, его истории, его коде, основных именах от художников, и более предметно обсудили, на
+1
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Очень понравился Крестовоздвиженский храм величественный и прекрасный как своей историей, так и внешним и внутренним убранством. Огромное спасибо экскурсоводу за чудесный рассказ об истории города. И отдельное спасибо сотрудникам кафе Сказка за вкусный обед и пирожки с черникой.
+6
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Ю
7 июля 2026 г мы были на экскурсии с Марией Б. (работают в месте с Екатериной). Прекрасная, рассказчица, любящая своё дело, свой край. Красивый русский язык, глубокое знание истории края. Благодарим от всей души! Рекомендуем!
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Чудесное путешествие по Палеху от Екатерины! Экскурсия в формате дружеской беседы и приятной прогулки. Много уникальной информации, дополнительные материалы, которые помогают воссоздать картины прошлого. Ну и конечно беззаветная любовь к Палеху, которая передалась и нам. Решительно рекомендую!
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очень хорошо. познавательно
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