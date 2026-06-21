Чтобы понять ДНК Палеха, нужно увидеть его сердце — Крестовоздвиженский храм.



Это не просто архитектурная доминанта, а каменная летопись, где зашифровано всё: и древнерусское узорочье, и петровское барокко, и строгий классицизм, и тайны фресковой живописи. Здесь же хранится секрет мировой популярности палехской лаковой шкатулки.

5 5 отзывов

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁 К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы.

Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.