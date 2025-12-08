Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это драйвовая поездка на мощном Sever Truck с гигантскими колёсами.



Мы поднимемся на перевал с панорамой на вулканы, пересечём реки вброд и доберёмся до диких горячих источников. Камчатка предстанет перед вами во всей своей первозданной красе. А ещё вы узнаете, кто такие гамулы и почему местные до сих пор верят в их силу.