Каньон Опасный на Камчатке — это не просто достопримечательность. Это портал в инопланетный мир, где пейзажи настолько сюрреалистичны, что поверить в их реальность можно только прикоснувшись к ним рукой. Этим и займёмся! Маршрут проходит через вулканы, старую кальдеру и перевалы. Вас ждут незабываемые виды, 80-метровый водопад, красные стены каньона и пикник с видами, от которых захватывает дух.

Описание экскурсии

Погружение в мир Южной группы вулканов: маршрут проходит через Вилючинский перевал и старую кальдеру вулкана Горелый.

Мощь и комфорт «планетохода»: Sever Truck — надёжный космический корабль для этой миссии. Вы почувствуете себя первопроходцами, покоряющими безжизненные, но безумно красивые просторы.

Эмоциональный взрыв: каньон Опасный у подножия исполинского вулкана Мутновский. Вы услышите гул и увидите, как рождённая в ледниках река Вулканная срывается вниз 80-метровым водопадом, чтобы исчезнуть в узком разломе.

Пикник с невероятными видами. Горячий чай, вкусный обед и панорамы, которые не снились даже режиссёрам фантастических блокбастеров!

По пути поговорим:

как рождаются и живут вулканы и почему они образуют такие причудливые формы рельефа

что такое кальдера

откуда берётся пар, вырывающийся из недр

почему земля может быть горячей

куда на самом деле исчезает водопад

а также о разных типах вулканической активности на примере Горелого и Мутновского

Из поездки вы привезёте доказательства внеземной жизни… в своём телефоне!

Примерный тайминг

10:00 — выезд

11:00–11:30 — Вилючинский перевал

11:30–15:00 — поездка к каньону

15:00 — обед

17:00 — возвращение

Организационные детали