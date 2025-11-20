Мои заказы

Высадка на Марс: экспедиция на вездеходе в каньон Опасный

Инопланетные ландшафты, вулканы и ледники в самом сердце Камчатки
Каньон Опасный на Камчатке — это не просто достопримечательность.

Это портал в инопланетный мир, где пейзажи настолько сюрреалистичны, что поверить в их реальность можно только прикоснувшись к ним рукой. Этим и займёмся! Маршрут проходит через вулканы, старую кальдеру и перевалы.

Вас ждут незабываемые виды, 80-метровый водопад, красные стены каньона и пикник с видами, от которых захватывает дух.
Описание экскурсии

Погружение в мир Южной группы вулканов: маршрут проходит через Вилючинский перевал и старую кальдеру вулкана Горелый.

Мощь и комфорт «планетохода»: Sever Truck — надёжный космический корабль для этой миссии. Вы почувствуете себя первопроходцами, покоряющими безжизненные, но безумно красивые просторы.

Эмоциональный взрыв: каньон Опасный у подножия исполинского вулкана Мутновский. Вы услышите гул и увидите, как рождённая в ледниках река Вулканная срывается вниз 80-метровым водопадом, чтобы исчезнуть в узком разломе.

Пикник с невероятными видами. Горячий чай, вкусный обед и панорамы, которые не снились даже режиссёрам фантастических блокбастеров!

По пути поговорим:

  • как рождаются и живут вулканы и почему они образуют такие причудливые формы рельефа
  • что такое кальдера
  • откуда берётся пар, вырывающийся из недр
  • почему земля может быть горячей
  • куда на самом деле исчезает водопад
  • а также о разных типах вулканической активности на примере Горелого и Мутновского

Из поездки вы привезёте доказательства внеземной жизни… в своём телефоне!

Примерный тайминг

10:00 — выезд
11:00–11:30 — Вилючинский перевал
11:30–15:00 — поездка к каньону
15:00 — обед
17:00 — возвращение

Организационные детали

  • Поездка проходит на вездеходе Sever Truck, максимальная вместимость — 8 человек
  • Программа 5+
  • В стоимость включён туристический обед (салат, суп, сэндвич с возможностью выбора)
  • Экипировка: тёплая одежда, треккинговая обувь, очки, шапка
  • С вами поедет гид-водитель из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы в Паратунке
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор в Паратунке
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет от большой команды, которая занимается приёмом гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным,
читать дальше

поэтому в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты. Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!

