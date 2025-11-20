Это портал в инопланетный мир, где пейзажи настолько сюрреалистичны, что поверить в их реальность можно только прикоснувшись к ним рукой. Этим и займёмся! Маршрут проходит через вулканы, старую кальдеру и перевалы.
Вас ждут незабываемые виды, 80-метровый водопад, красные стены каньона и пикник с видами, от которых захватывает дух.
Описание экскурсии
Погружение в мир Южной группы вулканов: маршрут проходит через Вилючинский перевал и старую кальдеру вулкана Горелый.
Мощь и комфорт «планетохода»: Sever Truck — надёжный космический корабль для этой миссии. Вы почувствуете себя первопроходцами, покоряющими безжизненные, но безумно красивые просторы.
Эмоциональный взрыв: каньон Опасный у подножия исполинского вулкана Мутновский. Вы услышите гул и увидите, как рождённая в ледниках река Вулканная срывается вниз 80-метровым водопадом, чтобы исчезнуть в узком разломе.
Пикник с невероятными видами. Горячий чай, вкусный обед и панорамы, которые не снились даже режиссёрам фантастических блокбастеров!
По пути поговорим:
- как рождаются и живут вулканы и почему они образуют такие причудливые формы рельефа
- что такое кальдера
- откуда берётся пар, вырывающийся из недр
- почему земля может быть горячей
- куда на самом деле исчезает водопад
- а также о разных типах вулканической активности на примере Горелого и Мутновского
Из поездки вы привезёте доказательства внеземной жизни… в своём телефоне!
Примерный тайминг
10:00 — выезд
11:00–11:30 — Вилючинский перевал
11:30–15:00 — поездка к каньону
15:00 — обед
17:00 — возвращение
Организационные детали
- Поездка проходит на вездеходе Sever Truck, максимальная вместимость — 8 человек
- Программа 5+
- В стоимость включён туристический обед (салат, суп, сэндвич с возможностью выбора)
- Экипировка: тёплая одежда, треккинговая обувь, очки, шапка
- С вами поедет гид-водитель из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 000 ₽