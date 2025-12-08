Приглашаю вас на очаровывающую экскурсию.
Вас ждёт: ранний выезд и короткий подъём на гору, чтобы встретить рассвет среди горных пейзажей, прогулка по цветущей яйле, свежий воздух и тишина природы. Здесь вы увидите потрясающие горные пейзажи, озеро и водопад.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииНезабываемой рассвет в горах Я заберу Вас ранним утром и мы отправимся в Ялту, на локацию с потрясающими видами. Совершим непродолжительное двадцати минутное восхождение на вершину, встретим рассвет, пройдемся по горной яйле и сделаем красивые фотографии. По окончании рассвета Вы погрузитесь в историю мест, где Вы встретили рассвет. Я расскажу о всех интересных местах Ялты, которая будет перед Вами как на ладони. Мы узнаете о всем, что увидите перед собой. На обратном пути мы заедем посмотреть интересные достопримечательности: Серебряную беседку, Черепашье озеро, водопад Учан-Су. Важная информация:
- С собой рекомендую взять перекус на завтрак.
- Одевайтесь потеплее: утром в горах холодно.
Ежедневно в 03:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Ялта с высоты 1234 м
- Гора Ай-Петри
- Зубцы Ай-Петри
- Серебряная беседка
- Черепашье озеро
- Водопад Учан-Су
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Фотосессия по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Пропуск в заповедник (только взрослые 350 руб/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше адрес
Завершение: Зависит от типа билета
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 03:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
