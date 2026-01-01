Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Партенита
Начало: Ваше адрес
Расписание: Ежедневно в 03:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Партенита
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Партениту
Самые популярные экскурсии в Партените
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Партениту в августе 2026
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