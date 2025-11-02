Павловский ансамбль формировался с 1770-х до 1820-х годов и с тех пор почти не менялся.
Несколько поколений архитекторов с редким тактом дополняли труд друг друга, сохранив цельность и гармонию.
Вы увидите нарядные павильоны, полюбуетесь видами с холмов и пройдёте по аллеям — Анна Ахматова называла их «самыми томными и самыми тенистыми».
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по Мариентальскому парку и рассмотрим павильон Трёх граций в Собственном садике Марии Фёдоровны — говорят, они прекраснее, чем сама красота.
- Остановимся у замка Бип — причудливого каприза императора Павла. Поговорим о рыцарской романтике государя.
- Оценим самые живописные локации Павловского парка: Колоннаду Аполлона, Галерею Гонзаго, долину реки Славянки. Виды сменяют друг друга словно театральные кулисы — и неудивительно, ведь здесь работал знаменитый декоратор и мыслитель Пьетро Гонзаго.
- Увидим место знаменитого музыкального вокзала, Павловский дворец и просторные аллеи, протяжённость которых сравнима с расстоянием от Петербурга до Москвы.
- Сделаем красивые кадры и по желанию отдохнём на лужайке с кофе и бутербродами.
Организационные детали
- Будьте внимательны: экскурсия начинается в Павловске, мы встретимся у входа в парк (рядом с дворцом).
- Дополнительные расходы: с 10 до 17 часов вход в парк платный. Стоимость билета — 100 ₽ с чел.
- Павильон Трёх граций закрыт на реставрацию, Собственный садик закрыт до весны.
- По желанию можете взять с собой кофе и бутерброды, небольшой коврик или плед.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Павловске
Провёл экскурсии для 3483 туристов
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
2 ноя 2025
Очень классная экскурсия, первое знакомство с Павловск прошло успешно, получили большое удовольствие!