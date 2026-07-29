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Экскурсии в Павловске

Найдено 5 экскурсий в Павловске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Начало: У парка в Павловске
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
от 9310 ₽ за всё до 2 чел.
Павловск: царственная песнь его парков
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Павловск: царственная песнь его парков
Погрузиться в мир императорской архитектуры и тенистых аллей музея-заповедника
11 авг в 11:00
12 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Пять километров по историческим местам - с рассказами гида-эколога и викториной
Начало: У ж/д вокзала Павловска
15 авг в 11:00
16 авг в 14:00
1200 ₽ за человека
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
На велосипеде
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: За входом Театральные ворота, у проката
15 авг в 10:00
16 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
Пройти по самым романтичным уголкам и увидеть Павловск с неожиданной стороны
Начало: У входа в парк
Расписание: в будние дни в 11:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые дальние уголки далековаты для
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пеших прогулок, а для велика в самый раз.
А еще Татьяна - уроженка Павловска и буквально передаёт эту любовь в своих рассказах. Павел I и Мария Фёдоровна предстали живыми людьми - и совсем не такими, как помнится по школьной программе. На прогулке открылось сразу несколько миров, прежде непознанных. Мир царской семьи - с детьми, будущими наследниками, фаворитами, помощниками. Мир самого парка-леса с его дикой и прирученной природой. И мир дворца-музея, который передавали по наследству, спасали в войну, восстанавливали и продолжают.
Совсем недавно в парке прошёл ураган, многие дорожки перегорожены упавшими деревьями. Но Татьяна настолько хорошо знает парк, что все время находила подходящий объезд - и экскурсия получилась еще интереснее.
Наш гид - прекрасный рассказчик, очень лёгкий в общении человек - и при этом прекрасно эрудирована. В следующий раз в Павловске или Пушкине - только с Татьяной))

С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые
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Марина
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Прогулка оставила приятное впечатление. Понравилось, что Алексей материал подал доступно, даже специфические аспекты (например, про гидротехнические сооружения и экологические термины)
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были объяснены простым языком. Скучно не было.

Впервые встречаю использование интерактивных технологий в экскурсиях. Нам понравилось.

Рекомендую внимательно слушать с самого начала — в конце проводится викторина!

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О
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
все понравилось! Очень чутко отнеслись к возникающим просьбам и внесению изменений по ходу экскурсии, настоящий индивидуальный подход!
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Г
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Профессиональный и доброжелательный гид, знающий гораздо больше того, что входит в экскурсию (это всегда чувствуется!), учитывающий все ваши пожелания, дающий
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очень полезные советы, связанные с самостоятельным посещением других мест - это всё про Валерию! Буду рекомендовать всем, а сама уже обдумываю следующую экскурсию с этим замечательным гидом.

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Ольга
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Благодарим Алексея за атмосферу, которую нам удалось почувствовать на экскурсии- погружения в историю и укромных уголков природы, сохранившихся до наших
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дней. Сочетания экологических познаний с историческим экскурсом в разные эпохи. Экскурсия снабжена музыкальными материалами и воссозданными фотографиями, утерянных зданий. Отдельное спасибо за мотивационную составляющую в виде викторины. Дети 8, 13 и 15 лет были увлечены! Ждем возвращения в Павловск за новыми маршрутами.

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Виктория
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Очень понравилось, постоянно бываю и в Пушкине и в Павловске, но по такому маршруту ходила в первый раз. Алексей- великолепный рассказчик, расскажет и про историю, и про растения, ответит на все возникающие вопросы! Спасибо!
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Е
Павловск: царственная песнь его парков
Экскурсовод не заинтересовал, сам маршрут интересный.
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Давлад
Павловск: царственная песнь его парков
Ни для кого не секрет, что Павловск притягивает. С ходу и не сосчитать, сколько раз я был в парке: гулял
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один или в компании по его бесконечным, необъятным тропам. Зимой, летом, осенью, весной… Всегда завораживающее и всегда так по-свойски уютно.

В этом году большим желанием стало не просто попасть на сиреневый променад, но и разделить прогулку с человеком знающим, услышать истории. Алла—одна из таких людей. Было очень приятно посмотреть на привычное глазами того, кто так хорошо осведомлен и знает это место. За приятной беседой прогулка пролетела так быстро, что мы не успели заметить, как она закончилась.

Теплая погода, проглядывающее солнце, приятная компания и совершенно удивительные факты, переворачивающие с ног на голову то, что казалось столь понятным—вот такой запомнилась эта встреча.

Алла, благодарим вас за неё!

Ни для кого не секрет, что Павловск притягивает. С ходу и не сосчитать, сколько раз я
Ни для кого не секрет, что Павловск притягивает. С ходу и не сосчитать, сколько раз я
Ни для кого не секрет, что Павловск притягивает. С ходу и не сосчитать, сколько раз я
Ни для кого не секрет, что Павловск притягивает. С ходу и не сосчитать, сколько раз я+1
Ни для кого не секрет, что Павловск притягивает. С ходу и не сосчитать, сколько раз я
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С
Павловск: царственная песнь его парков
Понравилось: знания, спокойное, грамотное неспешное повествование. Как то гармонично всё ролучилось: прогулка и общение.
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Е
Павловск: царственная песнь его парков
Интересная экскурсия, необычный подход, но на вопросы экскурсовод отвечала неохотно, видимо знания имеют свой контекст, так что собеседника мы не получили, поэтому 4
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Всего 12 отзывов в Павловске

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Ответы на вопросы от путешественников по Павловску

Самые популярные экскурсии в Павловске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом;
  2. Павловск: царственная песнь его парков;
  3. Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время;
  4. Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде;
  5. «Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк.
Сколько стоит экскурсия по Павловску в августе 2026
Сейчас в Павловске можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 9310. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Павловске на 2026 год, 12 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь