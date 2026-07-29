Экскурсии в Павловске

Индивидуальная
до 2 чел.
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Начало: У парка в Павловске
Завтра в 10:00
11 авг в 10:30
от 9310 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Павловск: царственная песнь его парков
Погрузиться в мир императорской архитектуры и тенистых аллей музея-заповедника
11 авг в 11:00
12 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Пять километров по историческим местам - с рассказами гида-эколога и викториной
Начало: У ж/д вокзала Павловска
15 авг в 11:00
16 авг в 14:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Начало: За входом Театральные ворота, у проката
15 авг в 10:00
16 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
Пройти по самым романтичным уголкам и увидеть Павловск с неожиданной стороны
Начало: У входа в парк
Расписание: в будние дни в 11:00 и 14:30, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С гидом Татьяной мы совпали в любви к велосипедам)) Павловский парк идеален для велопрогулок - самые дальние уголки далековаты для
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Прогулка оставила приятное впечатление. Понравилось, что Алексей материал подал доступно, даже специфические аспекты (например, про гидротехнические сооружения и экологические термины)
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О
все понравилось! Очень чутко отнеслись к возникающим просьбам и внесению изменений по ходу экскурсии, настоящий индивидуальный подход!
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Г
Профессиональный и доброжелательный гид, знающий гораздо больше того, что входит в экскурсию (это всегда чувствуется!), учитывающий все ваши пожелания, дающий
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Благодарим Алексея за атмосферу, которую нам удалось почувствовать на экскурсии- погружения в историю и укромных уголков природы, сохранившихся до наших
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Очень понравилось, постоянно бываю и в Пушкине и в Павловске, но по такому маршруту ходила в первый раз. Алексей- великолепный рассказчик, расскажет и про историю, и про растения, ответит на все возникающие вопросы! Спасибо!
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Е
Экскурсовод не заинтересовал, сам маршрут интересный.
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Ни для кого не секрет, что Павловск притягивает. С ходу и не сосчитать, сколько раз я был в парке: гулял
+1
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С
Понравилось: знания, спокойное, грамотное неспешное повествование. Как то гармонично всё ролучилось: прогулка и общение.
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Е
Интересная экскурсия, необычный подход, но на вопросы экскурсовод отвечала неохотно, видимо знания имеют свой контекст, так что собеседника мы не получили, поэтому 4
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Всего 12 отзывов в Павловске
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Ответы на вопросы от путешественников по Павловску
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