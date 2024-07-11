1 день

День встречи на Камчатке

Прилет в аэропорт Петропавловск-Камчатского — Елизово, где группа встречается с инструктором. Едем на групповом трансфере в гостевой дом, расположенный неподалеку.

По пути обязательно заедем к известной скульптуре «Здесь начинается Россия» на фоне вулканов и по желанию участников — на местный рынок, где продаются вкуснейшая рыба, икра, крабы и другие деликатесы.

После размещения и сбора всех участников путешествия едем на целебные горячие источники — купаться и отдыхать от длительного перелета.

Затем всех ждет приветственный ужин с настоящей камчатской ухой и вечер знакомств с рассказом о путешествии.