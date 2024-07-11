А еще у вас будет день дополнительных активностей, и при желании вы сможете дополнить ими впечатления!
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День встречи на Камчатке
Прилет в аэропорт Петропавловск-Камчатского — Елизово, где группа встречается с инструктором. Едем на групповом трансфере в гостевой дом, расположенный неподалеку.
По пути обязательно заедем к известной скульптуре «Здесь начинается Россия» на фоне вулканов и по желанию участников — на местный рынок, где продаются вкуснейшая рыба, икра, крабы и другие деликатесы.
После размещения и сбора всех участников путешествия едем на целебные горячие источники — купаться и отдыхать от длительного перелета.
Затем всех ждет приветственный ужин с настоящей камчатской ухой и вечер знакомств с рассказом о путешествии.
Халкатырский пляж и Петропавловск-Камчатский
С утра завтракаем и едем на знаменитый Халактырский пляж с черным вулканическим песком — любоваться Тихим океаном и уникальной природой.
При солнечной погоде черный песок очень сильно нагревается, но океан остается холодным, градусов +10 — +12, но многих это не пугает, и они с радостью купаются. Также устроим пикник на пляже с вкуснейшей дальневосточной корюшкой, свежей камбалой или другой рыбой.
Перекусив и накупавшись, отправляемся на обзорную экскурсию по центру города Петропавловска-Камчатского.
Осмотрим такие достопримечательности, как площадь Ленина с памятниками святым Петру и Павлу, в честь которых назван город.
Полюбуемся Авачинской бухтой с набережной и рыбным портом со смотровой площадки сопки Любви, где расположена знаменитая батарея Максутова, давшая отпор объединенному англо-французскому флоту.
Этническая деревня «Яранга» с интереснейшей экспозицией, рассказывающей про быт коренного населения.
При хорошей видимости заедем на одну из смотровых площадок города, откуда открывается живописная панорама.
Вечером после ужина — собрание перед выездом на вулканы и отдых от насыщенного дня.
Вилючинский перевал и вулкан Горелый
С утра плотно завтракаем, собираемся и отправляемся на автомобилях повышенной проходимости к вулканическому плато у подножья вулкана Горелый.
Сама дорога очень интересна: будем проезжать по долине реки Паратунки у подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину поднимемся на перевал, откуда открывается живописная панорама.
Затем спускаемся в черную пустыню кальдеры древнего вулкана и подножье конуса вулкана Горелый.
Обедать плотно не станем, так как нас ждет двухчасовое восхождение к жерлу вулкана на высоту 1829 метров, откуда открывается красивейшая панорама и вид на разноцветный кратер и бирюзовое озеро в кратере вулкана.
Холодное кислотное озеро с неестественно ярко-голубым оттенком на фоне разноцветных скальных обрывов не оставляют никого равнодушными.
Осмотрев кратер и налюбовавшись пейзажами, возвращаемся к машине. При хорошей погоде и возможности останемся с ночёвкой на базе вулканологов в живописном месте под Вилючинским вулканом или вернёмся в гостевой дом.
ГеоТЭС «Мутновская», Малая долина гейзеров и Дачные источники
Рано с утра плотно и вкусно завтракаем, собираем личные вещи в маленький рюкзачок и едем к подножью вулкана Мутновский, где расположенокрупнейшее фумарольное поле Камчатки.
Именно здесь построена крупнейшая геотермальная электростанция России «Мутновская», которая вырабатывает электричество от тепловой энергии вулканов и гейзеров.
Посмотрим на уникальную электростанцию и отправимся в несложный 5-километровый треккинг по живописной Малой долине гейзеров.
Впечатлимся активностью земли, кипящими лужами, фонтанирующими фумаролами и грязевыми котлами на фоне цветных гор и альпийских лугов.
Здесь же находятся Дачные горячие источники: с целебной голубой глиной и у водопада.
Верхняя термальная ванна дикая и совсем не большая. Возможны очереди, особенно в выходные дни в хорошую погоду, так как отсюда открывается красивый вид на парящий Мутновский вулкан.
Вторая же ванна чуть больше, но находится в низине и украшена небольшим водопадом. Купаемся и возвращаемся в цивилизацию.
Морская экскурсия на остров Старичков
Сегодня нас ждет увлекательная 6-часовая морская прогулка по Авачинской бухте и Тихому океану к острову Ста́ричков с морской рыбалкой.
Поэтому рано с утра едем на пирс Петропавловская-Камчатского, где грузимся на судно, слушаем инструктаж и после утреннего перекуса отправляемся в путь.
Сначала нам откроется красивая панорама города с акватории Авачинской бухты, являющейся крупнейшей незамерзающей бухтой Тихого океана.
Дальше нас ждет визитная карточка Камчатки — скалы (кекуры) Три брата. Попробуем поймать морскую рыбу, удочки и снасти предоставят.
Через 2,5 часа мы доплывем до знаменитого скалистого острова Ста́ричков, являющегося памятником природы и охраняемым заказником, где зарегистрировано 44 гнездовые колонии 11 видов морских птиц.
На прибережных рифах вокруг острова находятся лежбища нерпы и островного тюленя антура.
Кстати, по пути в прилегающих водах часто можно увидеть косаток и дельфинов.
После увлекательного рассказа и фотографирования острова нас ждет вкусный обед с дегустацией морских деликатесов и путь обратно.
После морской экскурсии по желанию будет свободное время в Петропавловске-Камчатском.
При хорошей погоде заедем на смотровую площадку Мишенная сопка, откуда открывается живописная панорама на город и Авачинскую бухту.
Озеро Тахколоч, экотропа старо-вулкана Вачкажец и дикие Начикинские источники
С утра завтракаем, собираем вещи для треккинга и термальных источников, после чего едем 80 километров на север по асфальту.
Далее нас ждёт грунтовая дорога до парковки, откуда начинается несложный треккинг по живописному камчатскому лесу к ледниковому озеру Тахколоч и старо-вулкану Вачкажец.
Многие называют Вачкажец горным массивом, хотя это настоящий старо-вулкан, который отличался бурным нравом и неоднократно извергал клубы дыма, пепла и лаву.
Старые взрывные извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие кратерные цирки, разломы и лощины.
По ним стекают быстрые ручьи, образуя водопады на фоне лугов.
В результате пейзаж Вачкажца обрел поразительную красоту и живописность.
Пройдемся сначала по лесу до озера, после чего нас ждут 2 водопада и цирк Вачкажца.
Рекомендуем держаться вместе, так как во время треккинга частенько можно встретить хозяина Камчатки — медведя, который привык к туристам и не очень пуглив, но при этом очень опасный, если не соблюдать технику безопасности.
После треккинга и обеденного перекуса на озере Тахколоч возвращаемся к машинам и едем на дикие Начикинские источники, расположенные недалеко от реки Плотникова. Купаемся, отдыхаем и едем гостевой дом.
Выезд на Авачинский вулкан
Сегодня нас ждет выезд на один из самых интересных домашних вулканов Камчатки — Авачинский — высотой 2751 метр над уровнем моря.
Завтракаем и едем по руслу сухой речки на автомобиле повышенной проходимости к подножью, откуда и начнется восхождение.
При хорошей погоде мы предпримем попытку восхождения к действующему кратеру вулкана сегодня, но если будет непогода, то сходим в тренировочный выход к горе Верблюд.
С нее открывается красивейший вид на Корякский вулкан и Налычевскую долину. А само восхождение оставим на завтрашний день.
Само восхождение не из легких и занимает не менее 4 часов подъёма, но инопланетные виды застывшей лавы в километровом вулканическом кратере, жар под ногами и ледяной ветер вершины, панорамы побережья Тихого океана и Налычевской долины того стоят.
Кстати, Авачинский вулкан постоянно проявляет активность, а последнее извержение было в феврале 1991 года, когда ярко-красные лавовые потоки были видны даже из Петропавловска-Камчатского.
Сейчас в кратере вулкана до сих пор не остыла лава, чувствуется запах серного газа и видны испарения фумарол.
Осмотрев кратер, спускаемся, размещаемся в домиках на базе и ужинаем.
Восхождение на Авачинский вулкан
С утра завтрак и попытка восхождения, если в предыдущий день была непогода.
В случае, если мы уже сходили в предыдущий день, то делаем последний кадры вулканов, прощаемся с вездесущими чуть ли не ручными евражками и едем в уже знакомый гостевой дом.
По желанию купаемся в горячих термальных источниках, которые очень хорошо помогают расслабить мышцы после восхождения.
Также по желанию участников по дороге на турбазу заедем на рыбный рынок в Елизово для вкусного ужина, за которым поделимся впечатлениями и выберем экскурсии на свободный — факультативный день.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Рано с утра нас ждет завтрак и выезд на выбранные дополнительные экскурсии.
- Большой популярностью пользуется 6-часовая вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру Узон с обедом на реке Жупанова или в Налычево.
- Вертолетная экскурсия на Курильское озеро к медведям.
- Сплав по реке Быстрой с рыбалкой на лососевых.
- Джип-тур на вулкан Мутновский или поездка на Малкинские источники.
Наш инструктор свяжется со всеми организаторами и забронирует желаемые экскурсии для вас.
Вечером — прощальный вкусный ужин. Поделимся впечатлениями о путешествии по Камчатке, которая за 10 дней, уверены, вам не только покажется родной и близкой, но и влюбит в себя каждого.
Прощание с Камчаткой, шопинг и вылет домой
С утра завтракаем, собираем вещи и едем забирать заказанную заранее икру, рыбу, краба и другие морепродукты, которые повезем домой в качестве сувениров и гостинцев.
Групповой трансфер к рейсу «Аэрофлота» в 11:45, поэтому успеем закупиться. Если же вы взяли поздние рейсы, то будет время погулять по рынку или Елизово в ожидании своего рейса.
На этом наше путешествие по Камчатке заканчивается! Прилетайте к нам еще!
Проживание
Тур предусматривает комфортное проживание в отелях, на базах отдыха и в домиках.
При хорошей погоде возможна ночевка на базе вулканологов под Вилючинским вулканом (3 ночь тура).
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вкусное питание на маршрутах, в гостевом доме и на турбазах
- Работа профессионального инструктора-водителя
- Проживание в отелях, гостевых домах, на турбазах и в палатках
- Все трансферы по программе на комфортных полноприводных автомобилях
- Общественное снаряжение, палатки, аптечка, кухня и т. д.
- Посещение музеев, указанных в программе, рекреационных зон и национальных парков
- Групповой трансфер с прямого рейса «Аэрофлота» из Москвы (в 10:30 утра или 13:10 и обратный вылет в 11:45 или 16:00)
- Что не входит
- Перелет в Петропавловск-Камчатский и обратно (от 28400 рублей)
- Экскурсии в 9 день тура:Долина гейзеров — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)Курильское озеро — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)морской круиз в бухту Русскую — 10-12 часов (11500 рублей)сплав по реке Быстрой с рыбалкой (9500 рублей)джип-тур на Мутновский вулкан (12000 рублей)джип-тур на мыс Маячный (6000 рублей)Малкинские термальные источники (4500 рублей)урок серфинга на Халактырском пляже (3500 рублей)катание на лошадях (2500 рублей)интерактивный музей Вулканариум (800 рублей)
- Долина гейзеров — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)
- Курильское озеро — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)
- Морской круиз в бухту Русскую — 10-12 часов (11500 рублей)
- Сплав по реке Быстрой с рыбалкой (9500 рублей)
- Джип-тур на Мутновский вулкан (12000 рублей)
- Джип-тур на мыс Маячный (6000 рублей)
- Малкинские термальные источники (4500 рублей)
- Урок серфинга на Халактырском пляже (3500 рублей)
- Катание на лошадях (2500 рублей)
- Интерактивный музей Вулканариум (800 рублей)
- Медицинская страховка
- Питание в кафе или ресторанах города (около 2 раз), сувениры
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Только личные вещи по списку и хорошее настроение. Ничего лишнего и громоздкого не стоит брать. Подушки, зонтики, книги и ноутбуки нам не понадобятся.
Перечень рекомендуемого снаряжения для этого путешествия:
- походный рюкзак 50-60 литров (или спортивная сумка/небольшой чемодан);
- маленький рюкзак 20 литров для восхождений;
- непромокаемая куртка или дождевик;
- флисовая кофта или свитер полартэк;
- походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег;
- треккинговая обувь;
- легкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапожки из эва/кроксы;
- футболки и водолазки;
- шорты;
- плавки или купальник;
- треккинговые или спортивные носки 3 пары;
- головной убор шапка, перчатки, панама или баф;
- термобелье и теплые носки для сна;
- КЛМН — кружка, ложка, миска, нож;
- налобный фонарик;
- предметы личной гигиены;
- аптечка индивидуальных мед. препаратов;
- спички, свисток, блокнот, карандаш;
- тонкое быстросохнущее полотенце;
- фотоаппарат;
- треккинговые палки и гамаши — при наличии и по желанию.
- Сколько будет весить мой рюкзак-сумка?
Все вещи перемещаются на автомобиле, поэтому поездка налегке. Но мы не рекомендуем брать много вещей, так как до домиков на кордоне и на турбазе необходимо будет самостоятельно донести вещи несколько десятков метров.
Рекомендуем:
- для женщин — до 10 кг;
- для мужчин —до 12 кг.
Вес рюкзака-сумки складывается из личного снаряжения и спальника с ковриком.
- Я хочу поехать в этот тур, что нужно делать?
- вы заинтересовались путешествием;
- оставляете заявку;
- мы подробно рассказываем об интересующем вас путешествии;
- после подтверждения участия и сбора группы мы сообщаем, что пора покупать билеты;
- после покупки билетов вы сообщаете нам и ждете начала путешествия;
- в назначенное время в указанном месте группа встречается.
Если вы передумали участвовать, пожалуйста, сообщайте нам заранее, т. к. транспорт и продукты на весь поход закупаются, рассчитываются и распределяются из расчета на каждого участника похода.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору