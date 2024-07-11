Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
Вы когда-нибудь поднимались к жерлу действующего вулкана, ощущая жар горячей земли и созерцая панорамы величественного Тихого океана? У вас будет возможность воплотить это и не только в нашем захватывающем путешествии! Мы устроим пикник на пляже с черным песком, исследуем инопланетные ландшафты Малой долины гейзеров, познакомимся с культурой коренных жителей, попробуем местные деликатесы и насладимся купанием в согревающих термальных источниках. Будем искать глазами косаток и дельфинов во время морской прогулки и попробуем порыбачить.

А еще у вас будет день дополнительных активностей, и при желании вы сможете дополнить ими впечатления!
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
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Что вас ожидает:

К вершинам действующих вулканов
К вершинам действующих вулканов
Преодолеем себя и встретимся со стихией — увидим еще не остывшую лаву, разноцветные кратеры и панорамы выше облаков
Согревающие термальные источники
Согревающие термальные источники
По желанию искупаемся в горячих источниках, которые прекрасно помогут расслабить мышцы после дневных активностей
Завораживающие бурлящие гейзеры
Завораживающие бурлящие гейзеры
Нас ждет треккинг по живописной Малой долине гейзеров — исследуем инопланетные ландшафты и ощутим настоящее дыхание земли!
Морская экскурсия с рыбалкой
Морская экскурсия с рыбалкой
Прокатимся с ветерком, вдыхая бриз океана, к скалистому острову Старичков и попытаем удачу в ловле рыбы
Знакомство с миром дикой природы
Знакомство с миром дикой природы
Камчатка — удивительный край, где можно повстречать косаток, дельфинов, тюленей и даже медведя в естественной среде!
Местные деликатесы
Местные деликатесы
У нас будет обед с дегустацией дальневосточных лакомств, а также при желании мы сможем приобрести их перед отъездом на рынке

Программа тура по дням

1 день

День встречи на Камчатке

Прилет в аэропорт Петропавловск-Камчатского — Елизово, где группа встречается с инструктором. Едем на групповом трансфере в гостевой дом, расположенный неподалеку.

По пути обязательно заедем к известной скульптуре «Здесь начинается Россия» на фоне вулканов и по желанию участников — на местный рынок, где продаются вкуснейшая рыба, икра, крабы и другие деликатесы.

После размещения и сбора всех участников путешествия едем на целебные горячие источники — купаться и отдыхать от длительного перелета.

Затем всех ждет приветственный ужин с настоящей камчатской ухой и вечер знакомств с рассказом о путешествии.

День встречи на КамчаткеДень встречи на Камчатке
2 день

Халкатырский пляж и Петропавловск-Камчатский

С утра завтракаем и едем на знаменитый Халактырский пляж с черным вулканическим песком — любоваться Тихим океаном и уникальной природой.

При солнечной погоде черный песок очень сильно нагревается, но океан остается холодным, градусов +10 — +12, но многих это не пугает, и они с радостью купаются. Также устроим пикник на пляже с вкуснейшей дальневосточной корюшкой, свежей камбалой или другой рыбой.

Перекусив и накупавшись, отправляемся на обзорную экскурсию по центру города Петропавловска-Камчатского.

Осмотрим такие достопримечательности, как площадь Ленина с памятниками святым Петру и Павлу, в честь которых назван город.

Полюбуемся Авачинской бухтой с набережной и рыбным портом со смотровой площадки сопки Любви, где расположена знаменитая батарея Максутова, давшая отпор объединенному англо-французскому флоту.

Этническая деревня «Яранга» с интереснейшей экспозицией, рассказывающей про быт коренного населения.

При хорошей видимости заедем на одну из смотровых площадок города, откуда открывается живописная панорама.

Вечером после ужина — собрание перед выездом на вулканы и отдых от насыщенного дня.

Халкатырский пляж и Петропавловск-КамчатскийХалкатырский пляж и Петропавловск-КамчатскийХалкатырский пляж и Петропавловск-КамчатскийХалкатырский пляж и Петропавловск-Камчатский
3 день

Вилючинский перевал и вулкан Горелый

С утра плотно завтракаем, собираемся и отправляемся на автомобилях повышенной проходимости к вулканическому плато у подножья вулкана Горелый.

Сама дорога очень интересна: будем проезжать по долине реки Паратунки у подножия вулкана Вилючинский, далее по крутому серпантину поднимемся на перевал, откуда открывается живописная панорама.

Затем спускаемся в черную пустыню кальдеры древнего вулкана и подножье конуса вулкана Горелый.

Обедать плотно не станем, так как нас ждет двухчасовое восхождение к жерлу вулкана на высоту 1829 метров, откуда открывается красивейшая панорама и вид на разноцветный кратер и бирюзовое озеро в кратере вулкана.

Холодное кислотное озеро с неестественно ярко-голубым оттенком на фоне разноцветных скальных обрывов не оставляют никого равнодушными.

Осмотрев кратер и налюбовавшись пейзажами, возвращаемся к машине. При хорошей погоде и возможности останемся с ночёвкой на базе вулканологов в живописном месте под Вилючинским вулканом или вернёмся в гостевой дом.

Вилючинский перевал и вулкан ГорелыйВилючинский перевал и вулкан ГорелыйВилючинский перевал и вулкан Горелый
4 день

ГеоТЭС «Мутновская», Малая долина гейзеров и Дачные источники

Рано с утра плотно и вкусно завтракаем, собираем личные вещи в маленький рюкзачок и едем к подножью вулкана Мутновский, где расположенокрупнейшее фумарольное поле Камчатки.

Именно здесь построена крупнейшая геотермальная электростанция России «Мутновская», которая вырабатывает электричество от тепловой энергии вулканов и гейзеров.

Посмотрим на уникальную электростанцию и отправимся в несложный 5-километровый треккинг по живописной Малой долине гейзеров.

Впечатлимся активностью земли, кипящими лужами, фонтанирующими фумаролами и грязевыми котлами на фоне цветных гор и альпийских лугов.

Здесь же находятся Дачные горячие источники: с целебной голубой глиной и у водопада.

Верхняя термальная ванна дикая и совсем не большая. Возможны очереди, особенно в выходные дни в хорошую погоду, так как отсюда открывается красивый вид на парящий Мутновский вулкан.

Вторая же ванна чуть больше, но находится в низине и украшена небольшим водопадом. Купаемся и возвращаемся в цивилизацию.

ГеоТЭС «Мутновская», Малая долина гейзеров и Дачные источникиГеоТЭС «Мутновская», Малая долина гейзеров и Дачные источникиГеоТЭС «Мутновская», Малая долина гейзеров и Дачные источникиГеоТЭС «Мутновская», Малая долина гейзеров и Дачные источникиГеоТЭС «Мутновская», Малая долина гейзеров и Дачные источники
5 день

Морская экскурсия на остров Старичков

Сегодня нас ждет увлекательная 6-часовая морская прогулка по Авачинской бухте и Тихому океану к острову Ста́ричков с морской рыбалкой.

Поэтому рано с утра едем на пирс Петропавловская-Камчатского, где грузимся на судно, слушаем инструктаж и после утреннего перекуса отправляемся в путь.

Сначала нам откроется красивая панорама города с акватории Авачинской бухты, являющейся крупнейшей незамерзающей бухтой Тихого океана.

Дальше нас ждет визитная карточка Камчатки — скалы (кекуры) Три брата. Попробуем поймать морскую рыбу, удочки и снасти предоставят.

Через 2,5 часа мы доплывем до знаменитого скалистого острова Ста́ричков, являющегося памятником природы и охраняемым заказником, где зарегистрировано 44 гнездовые колонии 11 видов морских птиц.

На прибережных рифах вокруг острова находятся лежбища нерпы и островного тюленя антура.

Кстати, по пути в прилегающих водах часто можно увидеть косаток и дельфинов.

После увлекательного рассказа и фотографирования острова нас ждет вкусный обед с дегустацией морских деликатесов и путь обратно.

После морской экскурсии по желанию будет свободное время в Петропавловске-Камчатском.

При хорошей погоде заедем на смотровую площадку Мишенная сопка, откуда открывается живописная панорама на город и Авачинскую бухту.

Морская экскурсия на остров СтаричковМорская экскурсия на остров СтаричковМорская экскурсия на остров СтаричковМорская экскурсия на остров СтаричковМорская экскурсия на остров Старичков
6 день

Озеро Тахколоч, экотропа старо-вулкана Вачкажец и дикие Начикинские источники

С утра завтракаем, собираем вещи для треккинга и термальных источников, после чего едем 80 километров на север по асфальту.

Далее нас ждёт грунтовая дорога до парковки, откуда начинается несложный треккинг по живописному камчатскому лесу к ледниковому озеру Тахколоч и старо-вулкану Вачкажец.

Многие называют Вачкажец горным массивом, хотя это настоящий старо-вулкан, который отличался бурным нравом и неоднократно извергал клубы дыма, пепла и лаву.

Старые взрывные извержения оставили после себя большие разрушения, фактически лишив вулкан кратеров, вместо которых образовались большие кратерные цирки, разломы и лощины.

По ним стекают быстрые ручьи, образуя водопады на фоне лугов.

В результате пейзаж Вачкажца обрел поразительную красоту и живописность.

Пройдемся сначала по лесу до озера, после чего нас ждут 2 водопада и цирк Вачкажца.

Рекомендуем держаться вместе, так как во время треккинга частенько можно встретить хозяина Камчатки — медведя, который привык к туристам и не очень пуглив, но при этом очень опасный, если не соблюдать технику безопасности.

После треккинга и обеденного перекуса на озере Тахколоч возвращаемся к машинам и едем на дикие Начикинские источники, расположенные недалеко от реки Плотникова. Купаемся, отдыхаем и едем гостевой дом.

Озеро Тахколоч, экотропа старо-вулкана Вачкажец и дикие Начикинские источникиОзеро Тахколоч, экотропа старо-вулкана Вачкажец и дикие Начикинские источникиОзеро Тахколоч, экотропа старо-вулкана Вачкажец и дикие Начикинские источники
7 день

Выезд на Авачинский вулкан

Сегодня нас ждет выезд на один из самых интересных домашних вулканов Камчатки — Авачинский — высотой 2751 метр над уровнем моря.

Завтракаем и едем по руслу сухой речки на автомобиле повышенной проходимости к подножью, откуда и начнется восхождение.

При хорошей погоде мы предпримем попытку восхождения к действующему кратеру вулкана сегодня, но если будет непогода, то сходим в тренировочный выход к горе Верблюд.

С нее открывается красивейший вид на Корякский вулкан и Налычевскую долину. А само восхождение оставим на завтрашний день.

Само восхождение не из легких и занимает не менее 4 часов подъёма, но инопланетные виды застывшей лавы в километровом вулканическом кратере, жар под ногами и ледяной ветер вершины, панорамы побережья Тихого океана и Налычевской долины того стоят.

Кстати, Авачинский вулкан постоянно проявляет активность, а последнее извержение было в феврале 1991 года, когда ярко-красные лавовые потоки были видны даже из Петропавловска-Камчатского.

Сейчас в кратере вулкана до сих пор не остыла лава, чувствуется запах серного газа и видны испарения фумарол.

Осмотрев кратер, спускаемся, размещаемся в домиках на базе и ужинаем.

Выезд на Авачинский вулканВыезд на Авачинский вулканВыезд на Авачинский вулкан
8 день

Восхождение на Авачинский вулкан

С утра завтрак и попытка восхождения, если в предыдущий день была непогода.

В случае, если мы уже сходили в предыдущий день, то делаем последний кадры вулканов, прощаемся с вездесущими чуть ли не ручными евражками и едем в уже знакомый гостевой дом.

По желанию купаемся в горячих термальных источниках, которые очень хорошо помогают расслабить мышцы после восхождения.

Также по желанию участников по дороге на турбазу заедем на рыбный рынок в Елизово для вкусного ужина, за которым поделимся впечатлениями и выберем экскурсии на свободный — факультативный день.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
9 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Рано с утра нас ждет завтрак и выезд на выбранные дополнительные экскурсии.

  • Большой популярностью пользуется 6-часовая вертолетная экскурсия в Долину гейзеров и кальдеру Узон с обедом на реке Жупанова или в Налычево.
  • Вертолетная экскурсия на Курильское озеро к медведям.
  • Сплав по реке Быстрой с рыбалкой на лососевых.
  • Джип-тур на вулкан Мутновский или поездка на Малкинские источники.

Наш инструктор свяжется со всеми организаторами и забронирует желаемые экскурсии для вас.

Вечером — прощальный вкусный ужин. Поделимся впечатлениями о путешествии по Камчатке, которая за 10 дней, уверены, вам не только покажется родной и близкой, но и влюбит в себя каждого.

Свободный день или дополнительные экскурсии
10 день

Прощание с Камчаткой, шопинг и вылет домой

С утра завтракаем, собираем вещи и едем забирать заказанную заранее икру, рыбу, краба и другие морепродукты, которые повезем домой в качестве сувениров и гостинцев.

Групповой трансфер к рейсу «Аэрофлота» в 11:45, поэтому успеем закупиться. Если же вы взяли поздние рейсы, то будет время погулять по рынку или Елизово в ожидании своего рейса.

На этом наше путешествие по Камчатке заканчивается! Прилетайте к нам еще!

Проживание

Тур предусматривает комфортное проживание в отелях, на базах отдыха и в домиках.

При хорошей погоде возможна ночевка на базе вулканологов под Вилючинским вулканом (3 ночь тура).

Варианты проживания

Гостиницы по маршруту

9 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вкусное питание на маршрутах, в гостевом доме и на турбазах
  • Работа профессионального инструктора-водителя
  • Проживание в отелях, гостевых домах, на турбазах и в палатках
  • Все трансферы по программе на комфортных полноприводных автомобилях
  • Общественное снаряжение, палатки, аптечка, кухня и т. д.
  • Посещение музеев, указанных в программе, рекреационных зон и национальных парков
  • Групповой трансфер с прямого рейса «Аэрофлота» из Москвы (в 10:30 утра или 13:10 и обратный вылет в 11:45 или 16:00)
Что не входит
  • Перелет в Петропавловск-Камчатский и обратно (от 28400 рублей)
  • Экскурсии в 9 день тура:Долина гейзеров — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)Курильское озеро — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)морской круиз в бухту Русскую — 10-12 часов (11500 рублей)сплав по реке Быстрой с рыбалкой (9500 рублей)джип-тур на Мутновский вулкан (12000 рублей)джип-тур на мыс Маячный (6000 рублей)Малкинские термальные источники (4500 рублей)урок серфинга на Халактырском пляже (3500 рублей)катание на лошадях (2500 рублей)интерактивный музей Вулканариум (800 рублей)
  • Долина гейзеров — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)
  • Курильское озеро — 6-часовая вертолетная экскурсия (54000 рублей)
  • Морской круиз в бухту Русскую — 10-12 часов (11500 рублей)
  • Сплав по реке Быстрой с рыбалкой (9500 рублей)
  • Джип-тур на Мутновский вулкан (12000 рублей)
  • Джип-тур на мыс Маячный (6000 рублей)
  • Малкинские термальные источники (4500 рублей)
  • Урок серфинга на Халактырском пляже (3500 рублей)
  • Катание на лошадях (2500 рублей)
  • Интерактивный музей Вулканариум (800 рублей)
  • Медицинская страховка
  • Питание в кафе или ресторанах города (около 2 раз), сувениры
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Только личные вещи по списку и хорошее настроение. Ничего лишнего и громоздкого не стоит брать. Подушки, зонтики, книги и ноутбуки нам не понадобятся.

Перечень рекомендуемого снаряжения для этого путешествия:

  • походный рюкзак 50-60 литров (или спортивная сумка/небольшой чемодан);
  • маленький рюкзак 20 литров для восхождений;
  • непромокаемая куртка или дождевик;
  • флисовая кофта или свитер полартэк;
  • походные штаны с ремнем и подсумком для документов и денег;
  • треккинговая обувь;
  • легкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапожки из эва/кроксы;
  • футболки и водолазки;
  • шорты;
  • плавки или купальник;
  • треккинговые или спортивные носки 3 пары;
  • головной убор шапка, перчатки, панама или баф;
  • термобелье и теплые носки для сна;
  • КЛМН — кружка, ложка, миска, нож;
  • налобный фонарик;
  • предметы личной гигиены;
  • аптечка индивидуальных мед. препаратов;
  • спички, свисток, блокнот, карандаш;
  • тонкое быстросохнущее полотенце;
  • фотоаппарат;
  • треккинговые палки и гамаши — при наличии и по желанию.
Сколько будет весить мой рюкзак-сумка?

Все вещи перемещаются на автомобиле, поэтому поездка налегке. Но мы не рекомендуем брать много вещей, так как до домиков на кордоне и на турбазе необходимо будет самостоятельно донести вещи несколько десятков метров.

Рекомендуем:

  • для женщин — до 10 кг;
  • для мужчин —до 12 кг.

Вес рюкзака-сумки складывается из личного снаряжения и спальника с ковриком.

Я хочу поехать в этот тур, что нужно делать?
  • вы заинтересовались путешествием;
  • оставляете заявку;
  • мы подробно рассказываем об интересующем вас путешествии;
  • после подтверждения участия и сбора группы мы сообщаем, что пора покупать билеты;
  • после покупки билетов вы сообщаете нам и ждете начала путешествия;
  • в назначенное время в указанном месте группа встречается.

Если вы передумали участвовать, пожалуйста, сообщайте нам заранее, т. к. транспорт и продукты на весь поход закупаются, рассчитываются и распределяются из расчета на каждого участника похода.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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