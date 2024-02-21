Джип-туры в Петропавловске-Камчатском

Найдено 10 туров в категории «Джип-туры» в Петропавловске-Камчатском, цены от 89 240 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240 за человека
Свидание с Камчаткой в июне
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Летняя Камчатка за 7 дней
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летняя Камчатка за 7 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский
2 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Майские выходные на Камчатке
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000 за человека
Камчатка зимой и весной
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000 за человека
Зимний отдых на Камчатке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900 за человека
Невероятная Камчатка
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Путешествие на космическую Камчатку
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • А
    Анастасия
    24 сентября 2023
    Путешествие на космическую Камчатку
    Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
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    наблюдать за животными в естественной среде обитания, три дня в Тихом океане без сотовой связи, достойный сервис Камчатки фрирайд - ребята держат высокую планку - молодцы, роскошная погода - четкое попадание в то, что я хотела.

  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё,
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    начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансферм в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • Д
    Даниил
    24 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
    читать дальше

    прекрасная компания! Всё, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая обратным трансфером в аэропорт со стороны встречающей стороны было организовано на высшем уровне, все чётко, минута в минуту! Гиды - отдельное спасибо - ПРОФЕССИОНАЛЫ своего дела, заинтересованные и влюбленные в свой край ребята. Все маршруты продуманы, красивые места, потрясающие воспоминания обеспечены даже самому искушенному туристу.

    Добрый день
  • А
    Александр
    23 сентября 2023
    Свидание с Камчаткой в июне
    Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
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    тайминг, особенно это оценил. в походах и восхождении это важно. p.s. очень здорово было ночевать у подножья и с утра выйти на подъем.

  • В
    Воробьёва
    15 сентября 2023
    Майские выходные на Камчатке
    Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости для меня об экипировке
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    и возможности выполнить субсидированный перелёт 🙌 Принимающая сторона от агентства "Большая Страна" превзошла личные ожидания 👍 Выражаю благодарность тур-гиду Павлу, водителю Роману - ребята знатоки сложных дорог, функционала машин и камчатского климата 😉

    Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкостиКурировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Путешествие на космическую Камчатку
    Спасибо организатору!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2023
    Летняя Камчатка за 7 дней
    Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️
  • М
    Марина
    30 августа 2023
    В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
    Ну вот и мы побывали в этом суровом, но прекрасном краю, на Камчатке! Нам не очень-то повезло с погодой, но
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    её ведь не закажешь) Иногда было совсем густое "молоко" и довольно сильный дождь. Несмотря на это, мы посетили все локации предусмотренные по программе. В день прилёта нас встретили в аэропорту и повезли на базу отдыха. Привезли, заселили и всё. Целый день мы на этой базе, за пределы её территории лучше не выходить, поскольку можно встретиться с медведем. Сама территория мизерная, ходить негде. Хочется пожелать организатору не сотрудничать с этой базой отдыха!! Организация экскурсий просто замечательная! Водители-гиды Тимур, Николай, Владимир очень классные! Огромное им спасибо! В туре всегда была бутилированная питьевая вода для каждого туриста. Это удобно. Так же водитель выдаёт трекинговые палки, если нужно. Обеды были достойными, даже ланч-боксы! Огромное спасибо всем, кто заботился о нас в этом путешествии: водителям, водителям-гидам, экскурсовод, менеджерам!!! А вот с размещением нам не повезло. Не выбирайте базу отдыха Солнечная. Вот совсем не надо. В общем приезжайте в гости к Кутху (только не на базу отдыха Солнечная), не пожалеете!

  • Н
    Наталья
    26 августа 2023
    Толбачик - Эссо. Джип-тур
    Хочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно и все свежее. Что не
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    мало важно на экскурсиях. Гиды на всех экскурсиях были профессионалы, знали свое дело интересно рассказывали. Единственное на что прошу обратить внимание и провести беседу, в машине в которой мы ездили на экскурсию был очень неприятный запах и от водителя, хотя он по внешнему виду был опрятный. При прилете в Петропавловск- Камчатский водитель не встречал нас в аэропорту, попросил нас подойти к домам за пределы аэропорта и ждали его 15 минут.

    Хочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно иХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно и

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Джип-туры»

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