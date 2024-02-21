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8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 125000115 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
Начало: г. Елизово
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой в июне
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летняя Камчатка за 7 дней
Начало: Петропавловск-Камчатский
2 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Майские выходные на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
28 апр в 10:00
от 127 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка зимой и весной
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
115 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля в 10:00
21 июля в 10:00
139 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ААнастасия24 сентября 2023Добрый день! Я осталась в восторге от данной поездки и тура Космическая Камчатка. Яркие впечатления, дикая красивейшая природа, вулканы, гейзеры, вертолеты,
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи, прекрасная компания! Всё,
- ДДаниил24 сентября 2023Добрый день. Спасибо за чётко организованный тур и сопровождение туроператору Большая Страна. Моя поездка была потрясающей, море положительных эмоций, красивые пейзажи,
- ААлександр23 сентября 2023Авачинский - мое главное путешествие было в поездке на Камчатку! все свершилось даже не смотря на сложную погоду на подъеме поднялся! и четкий
- ВВоробьёва15 сентября 2023Курировала менеджер Мария Киселёва, отзывчивая и понимающая девушка 😇 Благодарна за то, что терпеливо узнавала тонкости для меня об экипировке
- ООльга3 сентября 2023Спасибо организатору!
- ООльга3 сентября 2023Все было идеально! Размещение, экскурсии, комфорт, еда, гиды, красивейшая Камчатка ♥️
- ММарина30 августа 2023Ну вот и мы побывали в этом суровом, но прекрасном краю, на Камчатке! Нам не очень-то повезло с погодой, но
- ННаталья26 августа 2023Толбачик - Эссо. Джип-турХочу выразить благодарность за организацию тура по Камчатке. Питание на экскурсиях было очень достойное, вкусно и все свежее. Что не
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Джип-туры»
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