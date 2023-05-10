Предлагаем отправиться к вулканам, где Вы увидите активность действующего кратера, насладитесь белоснежными горными пейзажами в лучах весеннего камчатского солнца.
Вы побываете на побережье Тихого океана и на морской прогулке на комфортабельном катере, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, порыбачить и отведать вкуснейших морепродуктов.
Много снега, много солнца, много воды и стойкий снежный загар — все это для вас в этом майском путешествии на Камчатку! Тур доступен для проведения по групповому запросу в любые даты с апреля по май.
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с городом Петропавловск-Камчатский
Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в гостинице.
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Встреча в аэропорту осуществляется только в плановый день прилёта по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.
В этот день можно самостоятельно посмотреть исторический центр Петропавловска-Камчатского, прогуляться по Набережной, пройтись по Никольской сопке, посетить батарею Максутова и другие объекты истории города.
Петропавловск-Камчатский и Тихий океан
Первая половина дня посвящена обзорной экскурсии по городу, во время которой посетим смотровую площадку, где откроются красивейшие виды на город, на Авачинскую бухту и «домашние» вулканы.
Во второй половине дня выезжаем к побережью Тихого океана.
Вам предстоит увидеть безграничную синеву океана, услышать его рокот и прогуляться по его бесконечно длинному берегу.
Нагулявшись и зарядившись энергией океана, вечером переезжаем в санаторно-курортную зону Паратунка, размещение в гостиничном номере на базе отдыха, купание в бассейне с термальной водой.
На снегоходах к Авачинскому перевалу. Восхождение на гору Верблюд
Утром отправляемся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу, где Вы сможете увидеть вблизи Авачинский и Корякский вулканы и даже покататься на их склонах.
С перевала открываются виды на белоснежные долины, на Авачинскую бухту и океан, и вся красота величественно возвышающихся вулканов.
У подножия вулканов Вас ожидает небольшой перекус и по желанию — восхождение на гору Верблюд.
Вдоволь накатавшись и надышавшись морозным горным воздухом, вечером возвращаемся в Паратунку, термальный бассейн.
Путешествие на малую долину гейзеров
Четвертый день посвящен интереснейшему путешествию на Дачные горячие источники, которые также называют малой долиной гейзеров.
Среди огромных сугробов мы увидим проталины парящей земли, где бьют фонтаны парогазовых струй, бурлят водяные и грязевые котлы.
По пути будем наблюдать вулканы и множество белоснежных сопок, но один из красивейших видов нам откроется с Вилючинского перевала.
К вечеру возвращаемся в Паратунку, купание в термальном бассейне.
Морская прогулка к острову Старичков
Отправляемся на морскую прогулку на комфортабельном катере к острову Старичков, где можно увидеть Камчатку со стороны моря, познакомиться с морскими животными, порыбачить и отведать морепродуктов.
Возвращение в Паратунку, термальный бассейн.
Катание на собачьих упряжках
В этот день Вас ждёт экскурсия по питомнику камчатских ездовых собак, рассказ о ездовых видах спорта, о жизни питомцев.
Затем у Вас будет возможность почувствовать себя истинным каюром: после обучения технике управления упряжкой и ознакомления с маршрутом, Вы в сопровождении снегохода сможете самостоятельно пройти трассу на упряжке.
После этого Вас ожидает тёплый прием в национальном жилище с рассказами о народах севера, их традициях, быте, выставка национальных сувениров, фотосессия в национальной одежде и торжественное вручение удостоверений каюра.
К вечеру переезжаем в гостиницу в Петропавловске-Камчатском.
Ужин в этот день самостоятельно.
Отъезд
День вылета домой.
Посещаем рыбный рынок, магазин сувениров и выезжаем в аэропорт.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1735 и 1733.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Трансфер в аэропорт только в плановый день вылета по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.
До новых встреч на Камчатке!
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостиницах:
- в Петропавловске-Камчатском (преимущественно гостиница Красинцев или отель Арсеньев) — 2 ночи;
- в Паратунке (преимущественно номера блочного типа, преимущественно база отдыха Фламинго или отель Гелиос) — 4 ночи.
Доплата за одноместное размещение — 24 000 руб. /чел.
При нехватке мест в гостиницах в пик сезона возможны и различные варианты других гостиниц.
Варианты проживания
Гостиница «Красинцев»
Это уютная мини-гостиница, расположенная в историческом центре города Петропавловска-Камчатского и способная вместить группу 20 человек.
Во всех номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В каждом номере имеется шкаф для одежды и чайник.
Размещение в одноместных, двухместных и трехместных номерах.
Отель «Арсеньев»
Отель «Арсеньев» расположен в Петропавловске-Камчатском, в 2,4 км от Авачи, рядом имеется автостанция и торговый комплекс с магазинами и развлекательными заведениями. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
База отдыха «Фламинго»
На базе отдыха просторные номера, но блочного типа – с одним санузлом на две смежные комнаты и с общим ключом от внешней входной двери. Комнаты имеются двухместные и трехместные, кровати есть и двуспальные и односпальные. В трехместных комнатах удобно размещать семью с ребенком. На территории имеется большой бассейн с водой из горячих источников.
Отель «Гелиос»
Комплекс "Гелиос" находится приблизительно в 26 км. от аэропорта г. Елизово, и в 51 км от Петропавловска-Камчатского в зоне реки Паратунка. В гостинице уютные номера и 2 бассейна с термальной водой под открытым небом (температура воды круглый год 38 – 39 градусов). Даже в самый сильный мороз тепло горячих источников позволяет купаться и принимать ванны.
Номера двухместные. Кровати двуспальные и односпальные, санузел в каждом номере. В ограниченном количестве есть номера полулюкс и люкс, где при необходимости можно размесить семью с ребенком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе
- Двухместное размещение в гостиницах в Петропавловске-Камчатском - 2 ночи
- Двухместное размещение в гостинице в Паратунке (преимущественно номера блочного типа) - 4 ночи
- Питание, указанное в программе тура
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины в городе в кафе (день 1 и день 6)
- Обеды в кафе (день 1 и день 2)
- Доплата за одноместное размещение - 24 000 руб
- Туристическая страховка
- Спиртные напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная теплая обувь (обязательно высокая).
- Куртка с капюшоном и штаны (можно горнолыжный костюм).
- Теплая одежда (желательно флисовая).
- Носки (2–3 пары теплых).
- Шапка (флисовая или шерстяная).
- Перчатки (непромокаемые + запасные флисовые или шерстяные).
- Купальные принадлежности.
- Личная аптечка.
- Предметы личной гигиены.
- Треккинговые палки (желательно; свои, аренды нет).
- Солнцезащитный крем, очки.
Предусмотрены ли скидки в туре?
Детям до 14 лет предусмотрена скидка 10%.
Какая будет погода?
На майские праздники нужно рассчитывать на погоду 0… +5°С, а при солнечной погоде до +10°С. По утрам, а также в горах температура может быть ниже — до -5°С. В горах снега еще много и при активном солнце легко можно обгореть или сжечь глаза, поэтому обязательно нужно иметь солнечные очки и солнцезащитный крем.
Страховка
Страховка оформляется самостоятельно дополнительно к туру.
Для туров по Камчатке обязательно нужно указать в разделе «Занятие спортом и активный отдых» следующие пункты:
- «треккинг», «горный треккинг»;
- «рафтинг» — в том случае, если в состав тура входит сплав по реке;
- «горные лыжи» — только для зимнего тура;
- «эвакуация вертолетом».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если вы прилетаете раньше и/или улетаете позже
Если вы прилетаете раньше или улетаете позже, вам нужно самостоятельно забронировать себе дополнительное проживание, а мы в свою очередь подскажем, в какой гостинице вы будете проживать в рамках тура.
Если вы прилетаете на 1–2 дня ранее, то встреча в аэропорту также осуществляется.
Если вы прилетаете на 4 дня раньше тура, трансфера не будет, рекомендуем воспользоваться услугами такси (компенсация за отказ от трансфера не предусмотрена).
Возможно изменение программы
Порядок проведения экскурсий по дням может отличаться от программы, это зависит прежде всего от погоды.
Как организован трансфер из/в аэропорт?
Трансфер из аэропорта с заездом к памятнику «Здесь начинается Россия»:
- рейс из Москвы 1730 прилетающий в 10:10, рейс из Новосибирска 5249 прилетающий в 10:30;
- рейс из Москвы 1734 прилетающий в 13:10;
- рейс из Москвы 1732 прилетающий в 15:30.
Время прилёта рейсов может быть изменено авиакомпаниями.
Прилетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Встреча в аэропорту осуществляется только в плановый день прилета по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Трансфер в аэропорт с заездом на рыбный рынок:
- выезд ориентировочно в 09:00 — для рейсов 5250 и 1731;
- выезд ориентировочно в 11:30 — для рейсов 1735 и 1733.
Точное время трансфера сообщается гидом накануне.
Вылетающие в другое время могут присоединяться к данным трансферам.
Трансфер в аэропорт только в плановый день вылета по программе.
Отказ от трансфера не компенсируется.
Будет ли на маршруте сотовая связь и интернет?
Сотовая связь с интернетом есть во всех населенных пунктах, в том числе в Паратунке (лучше всего Мегафон и МТС, но хорошо работает и Билайн, Теле-2, Yota). Также есть связь вне населенных пунктов на следующих объектах: на Малкинских горячих источниках, под вулканом Авачинский, на Халактырском пляже, на Дачных горячих источниках (неустойчивая и только МТС с Мегафоном), под вулканом Толбачик (крайне неустойчивая).
С какого возраста можно брать с собой ребенка?
Минимальный возраст с 10 лет, но с опытом участия в подобного рода турах. Не все дети с могут выдержать длительный путь в снегоходной нарте.
Возможны ли изменения в программе?
Порядок проведения экскурсий по дням может отличаться от программы, это зависит прежде всего от погоды.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Кормили на убой. Докупали еду в магазинах, на всякий случай, но это было лишним, и так не влезало, все пришлось брать домой)
В гостиницах кормили местной едой, в турприют с нами приехала повар Наталья, питались домашней едой, прям очень вкусно. На восхождениях давали сытный перекус. Поэтому голодными точно не останетесь.
А красоты Камчатки вообще не описать, эмоций на год. Тур очень разнообразный. Увидели и Тихий океан, касаток, евражек, торбоганов и других животных, и конечно вулканы. Услышали расскажи местных народов, песни гончих псов, искупались в термальных источниках.
Но хоть и тур называется лайт, подъемы в гору все равно есть, учитывайте свою физическую подготовку!