М Марина Поход по Камчатке: вулканы и океан Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

М Марина Снежная Камчатка Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов, не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!

Ю Юсупова Зимнее путешествие на Камчатке Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.

А Александр Зимнее путешествие на Камчатке Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.

Ю Юсупова Камчатская зима Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.

А Алла Поход по Камчатке: вулканы и океан Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

А Андрей Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

М Милена Зимнее путешествие на Камчатке Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.

М Милена Камчатская зима Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️