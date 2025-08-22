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По популярности
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
г. Петропавловск-Камчатский
25 фев
17 мар
7 апр
410 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
5 июля
10 июля
15 июля
63 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
13 июля
74 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенняя палитра Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
24 сен
1 окт
8 окт
от 88 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
7100062 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля
10 авг
7 сен
от 119 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
г. Петропавловск-Камчатский
12 июля
16 июля
20 июля
24 июля
11050099 450₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
15 июня
23 июня
3 июля
24 июля
189 900₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 июня
5 июня
10 июня
15 июня
140 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
г. Петропавловск-Камчатский
6 июля
26 июля
23 авг
25 авг
80 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка в июне
г. Петропавловск-Камчатский
13 июня
19 июня
25 июня
80 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Камчатские вулканы
г. Петропавловск-Камчатский
7 июля
145000140 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
Свидание с Камчаткой
г. Елизово
29 июня
6 июля
13 июля
18 июля
от 9700089 240₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатская зима
г. Петропавловск-Камчатский
3 янв
9 янв
16 янв
23 янв
от 79 800₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля
111 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
4 дня
Вулкан Толбачик. По следам извержения
г. Петропавловск-Камчатский
16 июля
20 июля
24 июля
28 июля
7000064 400₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
г. Петропавловск-Камчатский
1 авг
10 авг
145000140 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Июньская мозаика Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
2 июня
9 июня
16 июня
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
18 июля
21 июля
25 июля
1 авг
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
108 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимнее знакомство с Камчаткой
г. Петропавловск-Камчатский
2 янв
69 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастрономический тур на Камчатку
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
25 июня
10 авг
23 авг
10 сен
от 202 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Треккинг к вулкану Бакенинг. Наедине с Камчаткой
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
1 сен
64 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
1 день
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
г. Петропавловск-Камчатский
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
7200062 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
г. Петропавловск-Камчатский
1 авг
14 авг
от 265 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатка весной. Вулканы и океан
г. Петропавлоск-Камчатский
5 мая
от 79 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ски-тур. Камчатка
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
3 мая
от 200 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
г. Петропавловск-Камчатский
29 июня
6 июля
13 июля
18 июля
от 125000115 000₽ за человека
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
г. Петропавловск-Камчатский
7 июля
14 июля
17 июля
28 июля
от 145000140 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
28 июля
30 июля
11 авг
83 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
70 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Легенды севера Камчатки
г. Елизово
11 июля
265 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
г. Петропавловск-Камчатский
2 июля
13 авг
20 авг
27 авг
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
189 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
г. Петропавловск-Камчатский
4 мая
8 мая
от 195 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
Завтра
5 мая
13 мая
27 мая
47 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
г. Петропавловск-Камчатский
13 июля
17 июля
21 июля
25 июля
3000027 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
22 авг
25 авг
158 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Камчатский весенний микс
г. Петропавловск-Камчатский
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
5 июля
10 июля
15 июля
54 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля
21 июля
31 июля
10 авг
139 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
6 июля
13 июля
20 июля
27 июля
112 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
г. Петропавловск-Камчатский
28 июля
71 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ММарина2 апреля 2024Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов, не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!
- ЮЮсупова13 марта 2024Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
- ААлександр13 марта 2024Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
- ЮЮсупова13 марта 2024Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ММилена22 января 2024Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.
- ММилена22 января 2024Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому
Самые популярные туры в Петропавловске-Камчатском
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
- Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
- Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
- Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
- Осенняя палитра Камчатки
- Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в апреле 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском можно забронировать 96 авторских туров от 27 600 ₽ до 549 700 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 264 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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