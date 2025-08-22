Авторские туры в Петропавловске-Камчатском

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
🚁 На вертолёте
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
г. Петропавловск-Камчатский
25 фев
17 мар
7 апр
410 000 за человека
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
5 июля
10 июля
15 июля
63 000 за человека
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
13 июля
74 000 за человека
Осенняя палитра Камчатки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенняя палитра Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
24 сен
1 окт
8 окт
от 88 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
скидка
13%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
7100062 000 за человека
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля
10 авг
7 сен
от 119 000 за человека
Огненные вершины: восхождения на вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
г. Петропавловск-Камчатский
12 июля
16 июля
20 июля
24 июля
11050099 450 за человека
Невероятная Камчатка
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
15 июня
23 июня
3 июля
24 июля
189 900 за человека
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия на остров Шумшу и Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 июня
5 июня
10 июня
15 июня
140 000 за человека
Уникальная Камчатка
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Уникальная Камчатка
г. Петропавловск-Камчатский
6 июля
26 июля
23 авг
25 авг
80 000 за человека
Камчатка в июне
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка в июне
г. Петропавловск-Камчатский
13 июня
19 июня
25 июня
80 000 за человека
Камчатские вулканы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Камчатские вулканы
г. Петропавловск-Камчатский
7 июля
145000140 000 за человека
Свидание с Камчаткой
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Свидание с Камчаткой
г. Елизово
29 июня
6 июля
13 июля
18 июля
от 9700089 240 за человека
Камчатская зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатская зима
г. Петропавловск-Камчатский
3 янв
9 янв
16 янв
23 янв
от 79 800 за человека
Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Большой поход по Камчатке: Толбачик и вулканы юга
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
27 июля
111 000 за человека
Вулкан Толбачик. По следам извержения
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вулкан Толбачик. По следам извержения
г. Петропавловск-Камчатский
16 июля
20 июля
24 июля
28 июля
7000064 400 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
г. Петропавловск-Камчатский
1 авг
10 авг
145000140 000 за человека
Июньская мозаика Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Июньская мозаика Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
2 июня
9 июня
16 июня
от 68 000 за человека
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
18 июля
21 июля
25 июля
1 авг
от 135 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Толбачик
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
108 000 за человека
Зимнее знакомство с Камчаткой
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимнее знакомство с Камчаткой
г. Петропавловск-Камчатский
2 янв
69 000 за человека
Гастрономический тур на Камчатку
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Камчатку
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
25 июня
10 авг
23 авг
10 сен
от 202 000 за человека
Треккинг к вулкану Бакенинг. Наедине с Камчаткой
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
Треккинг к вулкану Бакенинг. Наедине с Камчаткой
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
1 сен
64 000 за человека
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
🚁 На вертолёте
скидка
14%
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Экскурсия на вертолете: Долина Гейзеров, Налычевские термальные источники, кальдера вулкана Узон
г. Петропавловск-Камчатский
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
7200062 000 за человека
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку к медведям, вулканам и косаткам
г. Петропавловск-Камчатский
1 авг
14 авг
от 265 000 за человека
Камчатка весной. Вулканы и океан
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатка весной. Вулканы и океан
г. Петропавлоск-Камчатский
5 мая
от 79 000 за человека
Ски-тур. Камчатка
🚁 На вертолёте
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ски-тур. Камчатка
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
3 мая
от 200 000 за человека
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В гостях у Кутха. Комбинированный тур на Камчатке
г. Петропавловск-Камчатский
29 июня
6 июля
13 июля
18 июля
от 125000115 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
скидка
3%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
г. Петропавловск-Камчатский
7 июля
14 июля
17 июля
28 июля
от 145000140 000 за человека
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
28 июля
30 июля
11 авг
83 000 за человека
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия в Долину Гейзеров, Налычевские термальные источники и кальдеру вулкана Узон
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
70 000 за человека
Легенды севера Камчатки
🛥 На яхте
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Легенды севера Камчатки
г. Елизово
11 июля
265 000 за человека
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский экспресс. Летнее путешествие
г. Петропавловск-Камчатский
2 июля
13 авг
20 авг
27 авг
от 87 500 за человека
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Новогодний релакс-тур на Камчатку. Всё включено
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
189 000 за человека
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Камчатку с проживанием на парусном катамаране
г. Петропавловск-Камчатский
4 мая
8 мая
от 195 000 за человека
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Облет вулканов Горелый и Мутновский, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
Завтра
5 мая
13 мая
27 мая
47 000 за человека
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
г. Петропавловск-Камчатский
13 июля
17 июля
21 июля
25 июля
3000027 600 за человека
Камчатка без палаток и рюкзаков
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Камчатка без палаток и рюкзаков
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
22 авг
25 авг
158 000 за человека
Камчатский весенний микс
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Камчатский весенний микс
г. Петропавловск-Камчатский
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 77 000 за человека
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
🚁 На вертолёте
Авторский тур
1 день
3 отзыва
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
г. Петропавловск-Камчатский
1 июля
5 июля
10 июля
15 июля
54 000 за человека
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
38 000 за человека
Зимний отдых на Камчатке
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Зимний отдых на Камчатке
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
117 900 за человека
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Автотур по Камчатке. Вулканы, гейзеры и Тихий океан
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
11 июля
21 июля
31 июля
10 авг
139 000 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
г. Петропавловск-Камчатский
6 июля
13 июля
20 июля
27 июля
112 900 за человека
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вокруг Толбачиков. Пеший поход и сплав
г. Петропавловск-Камчатский
28 июля
71 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • М
    Марина
    2 апреля 2024
    Снежная Камчатка
    Ездили по программе " Снежная Камчатка". Все прошло отлично, впечатлений море!!!!. По началу смутил пустой первый день, но- он действительно нужен! Из минусов, не повлиявших на хорошее впечатление: Свободный день координаторы могли бы соотнести с работой музеев и предложить варианты, как его провести. И второй: по погоде меняли дни и вышло, что организованные горячие источники, упомянутые в программе на санитарном дне. Гиды отличные попались: Иван, Федор- люди, живущие своей работой! Спасибо им огромное много много раз!
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Зимнее путешествие на Камчатке
    Организация тура и организаторы МОЛОДЦЫ, Спасибо большое. отдельное спасибо гиду Андрею.
  • А
    Александр
    13 марта 2024
    Зимнее путешествие на Камчатке
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции.
    Впервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоцииВпервые побывал на Камчатке по тур программе. Остался довольным. Очень добрые и позитивные эмоции
  • Ю
    Юсупова
    13 марта 2024
    Камчатская зима
    Насыщенный, интересный тур (вулканы, тихий океан, сивучи, источники) организация на5+. мой отпуск прошел на Ура. хочется вернуться летом. спасибо.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Поход по Камчатке: вулканы и океан
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Камчатка с комфортом. Активный тур без палаток и рюкзаков
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • М
    Милена
    22 января 2024
    Зимнее путешествие на Камчатке
    Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно.
    Организация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересноОрганизация на высшем уровне, все своевременно и очень интересно
  • М
    Милена
    22 января 2024
    Камчатская зима
    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍 Поездка на собачьих упряжках, вулканы в общем не передать словами. Рекомендуем побывать хотя бы раз, а лучше два и больше на Камчатке❤️
    Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍Мы в огромном восторге! Совпало абсолютно все, погода, гид Андрей очень хороший человек и знает о Камчатке все! 😄 и виды😍
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка без палаток и рюкзаков
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому

Самые популярные туры в Петропавловске-Камчатском
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Горнолыжный тур с вертолетными забросками: хели-ски на Камчатке
  2. Облет южной группы вулканов, Начикинское озеро и Ходуткинские горячие источники
  3. Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
  4. Осенняя палитра Камчатки
  5. Экскурсия на вертолете: Курильское озеро, кальдера вулкана Ксудач, Ходуткинские горячие источники
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в апреле 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском можно забронировать 96 авторских туров от 27 600 ₽ до 549 700 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 264 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Запланируйте своё путешествие по Петропавловску-Камчатскому заранее! Узнайте стоимость туров и подберите идеальный вариант для себя и своих близких. Погрузитесь в атмосферу этого уникального места, выбрав одно из наших предложений на 2024 год
All Airlines
ХорошоТам