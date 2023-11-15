Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан

Групповой тур в Петропавловске-Камчатском
4.7
3 отзыва
Треккинг по Налычевской долине — лучший способ не спеша познакомиться с природой Камчатки, насладиться восходами и закатами в окружении сопок, искупаться в горячих источниках, увидеть удивительную перемену пейзажей — от вулканической пустыни до цветущих альпийских лугов.

Вы преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский, совершите восхождения на вулкан Авачинский (2751 м.) и вулкан Дзензур, попробуете газированной воды из Аагских нарзанов, отдохнете на Халактырском пляже на побережье Тихого океана и отведаете вкусных крабов, рыбы и красной икры!
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Ближайшие даты:
13
июл

Что вас ожидает:

Преодолевая себя
Преодолевая себя
Совершим восхождения на вулкан Авачинский (2751 м) и вулкан Дзензур
Релакс под открытым небом
Релакс под открытым небом
Искупаемся в Налычевских и Таловских горячих источниках
Вкус Камчатки
Вкус Камчатки
От души поедим крабов, рыбы и красной икры

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Петропавловск-Камчатский

Аэропорт - Петропавловск-Камчатский.

Прибытие участников, размещение в гостевом доме / хостеле.

В этот день можно самостоятельно погулять по центру Петропавловска-Камчатского, сходить на набережную, подняться на Никольскую сопку, посетить батарею Максутова и другие объекты исторической части города.

В 19:00 встреча с гидом в гостевом доме / хостеле, обсуждение программы.

Обед и ужин в этот день самостоятельно.

Ночевка входит в стоимость тура.

Авто: 30 км.

Пешком: 1-5 км.

Проживание: гостевой дом / хостел.

Приезд в Петропавловск-КамчатскийПриезд в Петропавловск-КамчатскийПриезд в Петропавловск-Камчатский
2 день

Путь в в долину Налычево

После завтрака отправляемся в поселок Пиначево, что расположен рядом с Зеленовскими Озерками. Именно отсюда начинается наш маршрут в долину Налычево.

Сегодня разминочный день, пройдем с рюкзаками всего 6 км. Лагерь поставим на берегу реки Пиначевская.

Авто: 55 км.

Пешком: 6 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 130- 300 м.

Перепад высот: подъем - 190 м, спуск - 60 м.

Проживание: палатки.

Питание: обед и ужин включены.

Путь в в долину НалычевоПуть в в долину НалычевоПуть в в долину Налычево
3 день

Вдоль реки Пиначевки

Сегодня мы будем двигаться по хорошей тропе вдоль реки Пиначевки.

Вокруг - леса, горы, сопки и свежий воздух! Лагерь разобьем на Семеновском кордоне.

Пешком: 11 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 250 - 510 м.

Перепад высот, подъем - 270 м, спуск - 20 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Вдоль реки ПиначевкиВдоль реки ПиначевкиВдоль реки Пиначевки
4 день

Пиначевский перевал. Центральный кордон Налычево

Кордон Семеновский - Пиначевский перевал - Центральный кордон Налычево.

Ранний подъем.

Сегодня насыщенный день, так что не будем терять времени зря.

По распадку, где берет начало река Пиначевка, дойдем до стоянки Перевальная, а затем преодолеем и сам перевал (высота – 1160 м).

С высшей точки перевала открывается отличный вид на Налычевскую долину, вулкан Дзензур и три вершины вулкана Жупановский.

Также отсюда мы увидим большую часть оставшегося пути - это чуть больше 15 км. По пути - речки, болотца, сменяющие друг друга виды на домашние вулканы.

На Центральном кордоне обустроены навесы, имеется музей, но главные достопримечательности – это травертиновые поля с одной стороны и горячие лужи для купания с другой.

Пешком: 22 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 370 - 1120 м.

Перепад высот: подъем - 640 м, спуск - 770 м.

Проживание: домик.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Пиначевский перевал. Центральный кордон НалычевоПиначевский перевал. Центральный кордон НалычевоПиначевский перевал. Центральный кордон Налычево
5 день

Центральный кордон. Таловские источники

Центральный кордон - Таловские источники.

Сегодня у нас небольшой переход - 10 км до Таловских источников.

Пройдем перевал Малыш, ручьи, реки с подвесными мостами, ягодные поля.

Уже к обеду поставим лагерь, после чего можно будет отдохнуть в диких горячих ваннах.

Пешком: 10 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 380 - 500 м.

Перепад высот: подъем - 195 м, спуск - 140 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Центральный кордон. Таловские источникиЦентральный кордон. Таловские источникиЦентральный кордон. Таловские источники
6 день

Таловские источники. Кратер вулкана Дзензур

Таловские источники - кратер вулкана Дзензур - Таловские источники.

Сегодня нас ждет настоящее приключение - радиальный выход на фумаролу вулкана Дзензур.

Сначала преодолеем несколько километров по лесу, затем поднимемся по реке Желоб. Струи талой воды проложили себе путь по монолиту лавы вулкана Дзензур - необычное зрелище.

Далее поднимаемся еще выше, вскарабкаемся на застывший поток лавы и увидим вдалеке столб пара. Это и есть долгожданная фумарола.

Немного отдохнув, идем дальше и оказываемся на одном из гребней вулкана Дзензур. В хорошую погоду вид отсюда превосходный!

Пешком: 24 км налегке.

Диапазон высот: 430 - 1360 м.

Перепад высот: подъем - 1040 м, спуск - 1040 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Таловские источники. Кратер вулкана ДзензурТаловские источники. Кратер вулкана ДзензурТаловские источники. Кратер вулкана Дзензур
7 день

Таловские источники. Центральный кордон

Таловские источники - Центральный кордон.

Прощаемся с уже полюбившейся нам стоянкой и горячими ваннами.

По пути - травертиновая площадка и бьющая из под земли минералка на Краеведческих источниках - идеальное место для привала.

Отдохнув, залетаем на перевал Малыш. Снова ставим лагерь на Центрально кордоне Налычево и после обеда отправляемся гулять по достопримечательностям.

Познакомимся с грифоном Иванова, пройдемся по настилам травертиновой площадки Котел, отдохнем в горячих лужах.

Пешком: 12 км с рюкзаком.

Диапазон высот: 370 - 500 м.

Перепад высот: подъем - 150 м, спуск - 210 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Таловские источники. Центральный кордонТаловские источники. Центральный кордонТаловские источники. Центральный кордон
8 день

Запасной день

Дневка.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Запасной день на случай непогоды или день отдыха.

Купаемся, отдыхаем.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной день
9 день

Центральный кордон. Стоянка под Авачинским перевалом

Центральный кордон - стоянка под Авачинским перевалом.

Ранний выход.

Отправляемся в сторону вулкана Авачинский. По пути - остановка у Аагских нарзанов.

Перекус и вкусная газировка, бьющая прямо из-под земли, восполнят наши силы.

Далее - один из самых сложных участков нашего маршрута. По грязи и обрывам пробираемся к водопаду на реке Шумной. Он небольшой, но впечатляющий.

Выбравшись из ущелья, начинаем набирать высоту. С каждым новым поворотом кусты все ниже, а виды - грандиознее.

Постепенно растительность сойдёт на нет, и под ногами останется лишь шлак и мелкие горные цветы.

Пересечем 3-4 брода и поставим лагерь прямо у подножья Авачинского перевала.

Пешком: 17 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 380 - 1050 м.

Перепад высот: подъем - 860 м, спуск - 220 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед и ужин включены.

Центральный кордон. Стоянка под Авачинским переваломЦентральный кордон. Стоянка под Авачинским переваломЦентральный кордон. Стоянка под Авачинским перевалом
10 день

Стоянка под Авачинским перевалом

Стоянка под Авачинским перевалом - кордон Авачинский.

Сбор лагеря и вперед - навстречу приключениям!

Поднимемся на перевал Авачинский и насладимся открывшимися видами. Далее - переход к вулкану. Его уже прекрасно видно.

Тропа периодически пропадает, под ногами то шлак, то снежники, то ручьи.

К вечеру поставим лагерь у подножья вулкана Авачинский и будем морально готовиться к восхождению.

Пешком: 20 км с рюкзаками.

Диапазон высот: 870 - 1210 м.

Перепад высот: подъем - 588 м, спуск - 730 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин включены.

Стоянка под Авачинским переваломСтоянка под Авачинским переваломСтоянка под Авачинским перевалом
11 день

Вулкан Авачинский (2741 м.)

Кордон Авачинский - вулкан Авачинский (2741 м) - кордон Авачинский.

Берем только самое необходимое и выходим на восхождение.

Сегодня мы покоряем себя и делаем попытку взойти на вулкан Авачинский. Нам предстоит набрать 1870 метров!

На вершине при хорошей погоде гуляем, фотографируемся, наслаждаемся видами. Отсюда открывается панорама домашних вулканов - огромный Корякский (3456 м) и небольшой Козельский (2190 м).

Спускаемся в лагерь, готовим вкусный ужин и отдыхаем после сложного дня.

Активная часть нашего путешествия закончена!

Пешком: 16 км налегке.

Диапазон высот: 870 - 2740 м.

Перепад высот: подъем - 1870 м, спуск - 1870 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак, обед, ужин включены.

Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)Вулкан Авачинский (2741 м.)
12 день

Халактырский пляж

Кордон Авачинский - Халактырский пляж.

Отправляемся на побережье Тихого океана - на знаменитый Халактырский пляж с его черным вулканическим песком.

Ступаешь обнаженными ногами на песок, а холодная вода, принесенная очередной волной, заставляет мурашки бежать по всему телу. В этот момент, смотря в бесконечную водную даль до горизонта, ощущаешь всю мощь и грандиозность стихии.

Тихий океан завораживает и умиротворяет.

Здесь мы поставим палатки, и будет много времени, чтобы погулять по пляжу, уединиться под звуки прибоя, а самые смелые смогут осуществить must do в путешествии по Камчатке - искупаться в водах Тихого океана.

Авто: 65 км.

Пешком: 1-5 км.

Диапазон высот: 1- 890 м.

Перепад высот: подъем - 400 м, спуск - 1290 м.

Проживание: палатки.

Питание: завтрак и ужин включены.

Халактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляжХалактырский пляж
13 день

Халактырский пляж. Петропавловск-Камчатский

Утром нас заберет транспорт и доставит в хостел (гостевой дом).

Здесь можно будет как следует помыться в душе и постирать вещи.

У нас будет практически целый день, чтобы объехать и обойти сувенирные магазины, рыбные рынки и прилавки.

Авто: 20 км.

Проживание: гостевой дом/хостел.

Питание: завтрак включен.

Халактырский пляж. Петропавловск-КамчатскийХалактырский пляж. Петропавловск-КамчатскийХалактырский пляж. Петропавловск-Камчатский
14 день

Свободный день

Целый день мы посвятим посещению рыбных рынков и магазинчиков, покупке сувениров и просто прогулкам по городу.

Также рекомендуем заказать экскурсию на катере и отправится в уникальное плавание по океану до бухты Русская и острова Старичков (почти на весь день).

Если не отправитесь на морскую прогулку, рекомендуем съездить на мыс Маячный.

Вечером совместно устроим прощальный праздничный ужин.

15 день

Аэропорт. Возвращение домой

С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам тем, кто не успел этого сделать.

Прощание с Огненной землей и участниками, которые стали уже совсем родными.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • на активной части маршрута проживание в 3-4- местных палатках (при желании ты можешь взять свою палатку и размещаться индивидуально);
  • 1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в Петропавловске-Камчатском (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже);
  • 2 ночи в домике на Центральном кордоне (дом с полатями, освещение в вечернее время, отопление печное, удобства на территории кордона).
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

9 ночей

На активной части маршрута проживание в 3-4- местных палатках (при желании ты можешь взять свою палатку и размещаться индивидуально).

Гостевой дом / хостел в Петропавловске-Камчатском

3 ночи

1 ночь перед туром и 2 ночи в конце тура в гостевом доме / хостеле в ПК (размещение в комнатах до 10 человек, душ и туалет на этаже);

Домик на Центральном кордоне

2 ночи

2 ночи в домике на Центральном кордоне (дом с полатями, освещение в вечернее время, отопление печное, удобства на территории кордона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы по программе на автобусе и вездеходе
  • 1 ночевка в гостевом доме / хостеле в ПК перед началом путешествия
  • 2 ночевки в гостевом доме/ хостеле в ПК в конце путешествия
  • 2 ночевки в домике на Центральном кордоне
  • Питание на активной части маршрута (горячие завтрак и ужин, обеденные перекусы)
  • Рекреационные сборы за посещение природного парка «Вулканы Камчатки»
  • Регистрация в МЧС
  • Работа инструкторов
  • Групповое снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Средства отпугивания медведей (ракетница, фальшфейер)
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно (от 25 т. р.)
  • Такси по городу, из аэропорта и в аэропорт (1000-2000 р.)
  • Питание в Петропавловск-Камчатском
  • Баня/душ на Авачинском перевале (баня - 1000 р. /чел., душ - 300 р. /чел.)
  • Дополнительные экскурсии (морская прогулка 11-12 000р.)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые (вознаграждение для гидов на добровольной основе)
Место начала и завершения?
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
  • палки трекинговые;
  • сидушка на резинке (хоба);
  • рюкзак 60-90 л.;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • коврик туристический;
  • спальный мешок (температура комфорта -5).
Одежда и обувь:
  • ботинки трекинговые;
  • куртка и штаны штормовые (ветрозащитные, лучше влаго - и ветрозащитные);
  • дождевик хороший;
  • куртка утепленная (пуховка)
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • носки трекинговые (2-3 пары, синтетические), носки теплые;
  • 1- 2 футболки синтетические;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • комплект термобелья;
  • сандалии спортивные или сланцы;
  • гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
  • купальные принадлежности + легкое полотенце (для посещения горячих источников);
  • накомарник (обязательно!).
Что взять еще:
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички в гермоупаковке;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага(влажная или герметично упакованная), принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5 -1 л.);
  • карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики);
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиоле;
  • фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
  • крем от комаров;
  • бутылка/гидратор для воды 1л;
  • свисток на веревочке (для обозначения присутствия на месте, во избежание нападения медведей);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта);
  • фотоаппарат (видеокамера).
Документы:
  • паспорт;
  • деньги на дополнительные расходы (10000 - 20000 р.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Всё хорошо, спасибо.
Л
2 ноя 2023
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России

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