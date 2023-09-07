Красота вулканов Камчатки
Вы увидите самый большой кратер из действующих вулканов этого края, осмотрите мощный 80-метровый водопад в овраге Опасный и побываете на фумарольном поле.
Этот 2-дневный маршрут, с возвращением в город на ночлег, познакомит вас с основными локациями Южно-Камчатского природного парка — «домашними» вулканами Мутновский и Горелый.
Вместе с опытными гидами вы сможете безопасно подняться на их вершины, насладиться потрясающими видами и почувствовать уникальную атмосферу этих мест.
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Восхождение на Мутновский вулкан. Каньон Опасный
Встреча с группой:
- в 7:00 в г. Петропавловске-Камчатском;
- в 8:00 в п. Паратунка.
Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.
Выезд к вулкану Мутновский (около 100 км) на машине повышенной проходимости КАМАЗ. Проезд по грунтовой дороге через Вилючинский перевал.
Остановка на Вилючинском перевале, откуда открывается шикарная панорама на соседние вулканы — Вилючинский и Горелый.
11:30 Прибытие к месту начала пешего маршрута.
Инструктаж. Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов). Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.
Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана — так называемая Активная Воронка — самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, а также фумарольное поле, где проявляется активная фумарольная деятельность.
После обрушения пород в 2021 году, которое перекрыло часть разлома, где раньше проходила тропа восхождения, образовалось озеро. Движение продолжается до сих пор, меняя ландшафт. Новый маршрут проходит по склону, наблюдать за активностью мы будем с высоты.
С кромки вулкана перед нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами. В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.
Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.
Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.
Обед — ланч-бокс, горячий чай.
Вечером возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.
На случай, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт администрацией природного парка, по причине повышенной активности вулкана, будет проведен альтернативный маршрут: Каньон Опасный, геотермальная долина Дачных источников, водопад Спокойный.
Питание: обед – включен, на экскурсии.
Продолжительность: с 08:00 до 18:00 ориентировочно.
Восхождение на вулкан Горелый
Встреча с группой:
- в 7:00 в г. Петропавловске-Камчатском;
- в 8:00 в п. Паратунка.
Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.
Выезд к вулкану Горелый на машине повышенной проходимости КАМАЗ.
Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).
Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.
В древности это был вулкан огромного размера — 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.
Перекус — ланч-бокс, горячий чай.
Посещение и осмотр пещер в районе вулкана Горелый.
На обратном пути — обед в глэмпинге на Вилючинском перевале с потрясающим видом на вулканы Южно-Камчатской группы.
Возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.
Питание: обед — включен, на экскурсии.
Проживание
Данный тур не включает в себя проживание в городе и трансферы из/в аэропорт, к месту выезда на маршрут.
Рекомендован для путешественников, которые организуют свой отдых на Камчатке самостоятельно.
Размещение между поездками по туру не включено и бронируется самостоятельно.
Варианты проживания
Палатка
На протяжении тура ночевки в палаточном лагере. Туристам предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гидов-проводников
- Услуги повара
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Транспорт по программе
- Снаряжение и инвентарь (коврики, кухонное оборудование, посуда, и пр.)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансферы к месту начала и после окончания тура
- Проживание в гостинице
- Другие дополнительные услуги
- Треккинговые палки - 250 руб. /день со дня получения до дня возвращения
- Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак;
- удобную походную одежду;
- треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
- кроссовки;
- теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
- теплые ветро-, водозащитные штаны;
- теплый свитер (флис);
- теплые носки;
- теплые перчатки / рукавицы;
- теплую шапку;
- легкий головной убор;
- треккинговые палки – есть в аренду;
- сидушку для сидения на камнях и шлаке;
- налобный фонарик;
- накидку-дождевик;
- индивидуальную аптечку;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитные средства;
- средства от комаров и мошки (репеллент);
- паспорт и его копию в герметичной упаковке.
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой будет маршрут?
Нить маршрута:
Петропавловск-Камчатский/Паратунка — вулкан Мутновский, каньон Опасный — Петропавловск-Камчатский/Паратунка — вулкан Горелый, пещеры, обед в глэмпинге на Вилючинском перевале — Петропавловск-Камчатский/Паратунка.