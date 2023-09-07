1 день

Восхождение на Мутновский вулкан. Каньон Опасный

Встреча с группой:

в 7:00 в г. Петропавловске-Камчатском;

в 8:00 в п. Паратунка.

Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.

Выезд к вулкану Мутновский (около 100 км) на машине повышенной проходимости КАМАЗ. Проезд по грунтовой дороге через Вилючинский перевал.

Остановка на Вилючинском перевале, откуда открывается шикарная панорама на соседние вулканы — Вилючинский и Горелый.

11:30 Прибытие к месту начала пешего маршрута.

Инструктаж. Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов). Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана — так называемая Активная Воронка — самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, а также фумарольное поле, где проявляется активная фумарольная деятельность.

После обрушения пород в 2021 году, которое перекрыло часть разлома, где раньше проходила тропа восхождения, образовалось озеро. Движение продолжается до сих пор, меняя ландшафт. Новый маршрут проходит по склону, наблюдать за активностью мы будем с высоты.

С кромки вулкана перед нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами. В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.

Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.

Обед — ланч-бокс, горячий чай.

Вечером возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.

На случай, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт администрацией природного парка, по причине повышенной активности вулкана, будет проведен альтернативный маршрут: Каньон Опасный, геотермальная долина Дачных источников, водопад Спокойный.

Питание: обед – включен, на экскурсии.

Продолжительность: с 08:00 до 18:00 ориентировочно.