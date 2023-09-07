Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Групповой тур в Петропавловске-Камчатском

Красота вулканов Камчатки

5
3 отзыва
Почувствуйте себя настоящими исследователями и первооткрывателями Камчатки.

Вы увидите самый большой кратер из действующих вулканов этого края, осмотрите мощный 80-метровый водопад в овраге Опасный и побываете на фумарольном поле.

Этот 2-дневный маршрут, с возвращением в город на ночлег, познакомит вас с основными локациями Южно-Камчатского природного парка — «домашними» вулканами Мутновский и Горелый.

Вместе с опытными гидами вы сможете безопасно подняться на их вершины, насладиться потрясающими видами и почувствовать уникальную атмосферу этих мест.
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Обед с завораживающим видом
Обед с завораживающим видом
Насладимся едой в глэмпинге на Вилючинском перевале с потрясающим видом на вулканы Южно-Камчатской группы
Восхождение на вулканы
Восхождение на вулканы
Проверим себя и покорим вулканы Мутновский и Горелый
Каньон Опасный
Каньон Опасный
Увидим мощный 80-метровый водопад в овраге каньона Опасный

Программа тура по дням

1 день

Восхождение на Мутновский вулкан. Каньон Опасный

Встреча с группой:

  • в 7:00 в г. Петропавловске-Камчатском;
  • в 8:00 в п. Паратунка.

Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.

Выезд к вулкану Мутновский (около 100 км) на машине повышенной проходимости КАМАЗ. Проезд по грунтовой дороге через Вилючинский перевал.

Остановка на Вилючинском перевале, откуда открывается шикарная панорама на соседние вулканы — Вилючинский и Горелый.

11:30 Прибытие к месту начала пешего маршрута.

Инструктаж. Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов). Тропа проходит по снежнику, который не тает даже летом.

Мутновский вулкан является памятником природы, который находится частично на территории Южно-Камчатского природного парка, внесённого в 1996 г. в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».

Вулкан состоит из 4 слившихся, последовательно формировавшихся конусов стратовулканов. Сердце вулкана — так называемая Активная Воронка — самый большой кратер из всех действующих вулканов Камчатки, а также фумарольное поле, где проявляется активная фумарольная деятельность.

После обрушения пород в 2021 году, которое перекрыло часть разлома, где раньше проходила тропа восхождения, образовалось озеро. Движение продолжается до сих пор, меняя ландшафт. Новый маршрут проходит по склону, наблюдать за активностью мы будем с высоты.

С кромки вулкана перед нами откроется панорама на Северо-Мутновский ледник, обвал и новое озеро, активное фумарольное поле с бурлящими грязевыми котлами и парящими фумаролами. В ясную погоду открывается вид на соседние вулканы Южно-Камчатской группы: Вилючинский, Горелый, Ходутка, Опала.

Здесь мы проведем около часа и начнем спуск обратно.

Возвращение к подножию, осмотр мощного 80-метрового водопада в овраге каньона Опасный.

Обед — ланч-бокс, горячий чай.

Вечером возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.

На случай, если маршрут на Мутновский вулкан будет закрыт администрацией природного парка, по причине повышенной активности вулкана, будет проведен альтернативный маршрут: Каньон Опасный, геотермальная долина Дачных источников, водопад Спокойный.

Питание: обед – включен, на экскурсии.

Продолжительность: с 08:00 до 18:00 ориентировочно.

Восхождение на Мутновский вулкан. Каньон ОпасныйВосхождение на Мутновский вулкан. Каньон ОпасныйВосхождение на Мутновский вулкан. Каньон ОпасныйВосхождение на Мутновский вулкан. Каньон ОпасныйВосхождение на Мутновский вулкан. Каньон Опасный
2 день

Восхождение на вулкан Горелый

Встреча с группой:

  • в 7:00 в г. Петропавловске-Камчатском;
  • в 8:00 в п. Паратунка.

Точное время и место выезда сообщит турлидер группы накануне выезда.

Выезд к вулкану Горелый на машине повышенной проходимости КАМАЗ.

Инструктаж. Восхождение на вулкан Горелый (1829 м, подъем занимает 3-5 часов).

Вулкан Горелый находится в 75 км к юго-западу от г. Петропавловска-Камчатского и едва ли привлечет к себе чье-то внимание, однако не зря этот «скромный господин» является памятником природы. Ведь он обладает целой «коллекцией» кратеров, каждый из которых имеет свои особенности, а все они создают неповторимый ансамбль.

В древности это был вулкан огромного размера — 20-25 км, после сильнейшего извержения он полностью рухнул, образовав кальдеру около 12 км, из которой вырос современный Горелый.

Перекус — ланч-бокс, горячий чай.

Посещение и осмотр пещер в районе вулкана Горелый.

На обратном пути — обед в глэмпинге на Вилючинском перевале с потрясающим видом на вулканы Южно-Камчатской группы.

Возвращение в п. Паратунка / г. Петропавловск-Камчатский.

Питание: обед — включен, на экскурсии.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый

Проживание

Данный тур не включает в себя проживание в городе и трансферы из/в аэропорт, к месту выезда на маршрут.

Рекомендован для путешественников, которые организуют свой отдых на Камчатке самостоятельно.

Размещение между поездками по туру не включено и бронируется самостоятельно.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

На протяжении тура ночевки в палаточном лагере. Туристам предоставляются 2х местные палатки Tramp Lair 2, Lair 3 (3-местные), Talberg Marel 2pro, коврики-пенка (карематы).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги повара
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Транспорт по программе
  • Снаряжение и инвентарь (коврики, кухонное оборудование, посуда, и пр.)
  • Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы к месту начала и после окончания тура
  • Проживание в гостинице
  • Другие дополнительные услуги
  • Треккинговые палки - 250 руб. /день со дня получения до дня возвращения
  • Личные траты, спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак;
  • удобную походную одежду;
  • треккинговые ботинки с твердой рифленой подошвой и пропиткой от намокания;
  • кроссовки;
  • теплую ветро-, водозащитную куртку с капюшоном;
  • теплые ветро-, водозащитные штаны;
  • теплый свитер (флис);
  • теплые носки;
  • теплые перчатки / рукавицы;
  • теплую шапку;
  • легкий головной убор;
  • треккинговые палки – есть в аренду;
  • сидушку для сидения на камнях и шлаке;
  • налобный фонарик;
  • накидку-дождевик;
  • индивидуальную аптечку;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитные средства;
  • средства от комаров и мошки (репеллент);
  • паспорт и его копию в герметичной упаковке.

Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на больших участках маршрутов восхождений к кратерам вулканов, перевалов и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой будет маршрут?

Нить маршрута:

Петропавловск-Камчатский/Паратунка — вулкан Мутновский, каньон Опасный — Петропавловск-Камчатский/Паратунка — вулкан Горелый, пещеры, обед в глэмпинге на Вилючинском перевале — Петропавловск-Камчатский/Паратунка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 сен 2023
Каждый день не похож на предыдущий, своеобразная красота вулканов, мощь водопадов, гейзеров завораживают.
Н
26 июля 2023
Все было на высшем уровне.
И
25 июля 2023
Отличный маршрут и транспорт, красивые виды, супер профессиональные гид и повар. Гид Сергей спокойный и опытный, много рассказывал и показывал, проинструктировал и спас нас от медведицы с медвежатами:) повару Даше мешленовскую звезду! Всё на высшем уровне!
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Тур входит в следующие категории Петропавловска-Камчатского

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