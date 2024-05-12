Восхождения в Петропавловске-Камчатском

Найдено 27 туров в категории «Восхождения» в Петропавловске-Камчатском, цены от 27 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов)»
13 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3000027 600 за человека
Огненные вершины: восхождения на вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2 323 м, подъем примерно до 2 000 м, около 2 часов)»
12 июля в 10:00
24 июля в 10:00
11050099 450 за человека
Многогранная Камчатка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов)»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000 за человека
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3140 м)»
30 июля в 10:00
от 88 000 за человека
Знакомство с настоящей Камчаткой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«Сегодня совершим восхождение на один из самых живописных вулканов полуострова Камчатка – Горелый»
5 сен в 10:00
197 000 за человека
Активный тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем жить в уютном отеле в Елизово и днем совершать длинные пешие переходы и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход»
24 июля в 10:00
13 авг в 10:00
от 93 000 за человека
Вода и пламя на просторах Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«И, конечно, вас ожидает восхождение на вулкан Авачинский и невероятные эмоции от путешествия в далекий край»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000 за человека
Вулканы Камчатки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение в кратер Авачинского вулкана»
7 сен в 10:00
112 900 за человека
Уникальная Камчатка
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты — 700 метров»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000 за человека
В сердце Камчатки
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите самые высокие вулканы Евразии, одни из самых активных вулканов в мире, совершите несколько восхождений, посетите туристический городок с горячими источниками и сплавитесь по красивой порожистой реке»
29 июля в 10:00
110 000 за человека
Треккинг в Налычевскую долину
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Треккинг в Налычевскую долину
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Обед — по обстоятельствам (во время восхождений однозначно перекус, во время дневок — горячий обед, во время переходов чаще всего перекус, но возможен и горячий обед)»
14 июля в 10:00
26 авг в 10:00
49 000 за человека
Путешествие на космическую Камчатку
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛥 На яхте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А также посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Долину гейзеров и живописное озеро Толмачева, погуляете по вулканическим пескам побережья Тихого океана и, конечно, совершите восхождение на активный вулкан»
8 сен в 10:00
от 390 000 за человека
Камчатка лайт. Активное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы совершите восхождения на два не сложных активных вулкана, прогуляетесь по альпийским лугам с цветами и ягодниками, сплавитесь по реке, познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Камчатки»
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000 за человека
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Начало содержательной части тура посвящено восхождению к кратерам вулкана Горелый»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000 за человека
Лето на Камчатке. Обзорный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение на Верблюд не требует больших усилий»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000 за человека
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«День посвящен восхождению на стратовулкан Плоский Толбачик, который является частью массива, образовавшегося на месте когда-то бывшего здесь щитового вулкана в результате слияния двух стратовулканов»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000 за человека
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
30 июля в 10:00
240 000 за человека
Очень активный тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
5 авг в 10:00
151 000 за человека
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем жить одном из лучших спа-отелей Камчатки «Голубая лагуна», где каждый день будет доступ к термальному бассейну, и совершать пешие прогулки и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход»
24 июля в 10:00
от 125 000 за человека
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом путешествии Вас ждут прогулки по берегу и водной глади Тихого океана, сплав по реке Быстрой, а также восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
🚶 Пешая
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вы преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский, совершите восхождения на вулкан Авачинский (2751 м»
13 июля в 10:00
74 000 за человека
Открытие вулканов Камчатки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открытие вулканов Камчатки
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждет Халактырский пляж, восхождение на вулкан Горелый, морская прогулка в бухте Русская, посещение горного массива Вачкажец и подъем на гору Верблюд»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 169 700 за человека
Осенние контрасты Камчатки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты — 700 метров»
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000 за человека
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г»
Расписание: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
38 000 за человека
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана на Халактырском пляже, отправитесь к Мутновскому вулкану, совершите восхождение на вулкан Горелый и сплавитесь на рафтах по реке Быстрой»
18 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Невероятная Камчатка
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Восхождение займет несколько часов»
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900 за человека
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем отдыхать четыре дня на горячих источниках Мутновки, после прогулок по вулканам и альпийским лугам, нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан»
28 июля в 10:00
30 июля в 10:00
83 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    12 мая 2024
    В сердце Камчатки
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
    Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествииСпасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии
  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • С
    Светлана
    27 марта 2024
    Знакомство с настоящей Камчаткой
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
    Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательноБольшое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • П
    Полина
    21 февраля 2024
    Путешествие на космическую Камчатку
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
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    оказывали информационную поддержку, оперативно реагировали на запросы, давали полную информацию. Сама программа была наполнена активностями на любой вкус, просто не оставалось времени скучать или думать, чем себя занять. Хочется отметить гостеприимство и заботу администраторов Bay house, в котором мы провели неделю, пламенный привет Марине (Ма, ты лучшая!). Сам дом очень уютный, а виды из окон - это отдельный вид удовольствия и способ медитации! Завтраки и обеды были обалденные, это очень удобно, что за тебя продумали питание, да еще и по КБЖУ рассчитали так, чтобы мы не замерзли и были полны энергией для каталки! также остались самые лучшие впечатления от ребят-гидов (Никита и Кися, вам тоже привет!), которые не просто сопровождали, но и учили, подсказывали, советовали, анализировали, поддерживали. В этом плане мы попали к большим профессионалам и фанатам своего дела, которым важно, чтобы мы не просто катались, но и делали это технично, легко и в кайф! Большое внимание уделяли безопасности, делились собственными наблюдениями, опытом, историями, а также без конца рассказывали про Камчатку, поэтому каждая минута пребывания там была наполнена чем-то новым, ярким, незабываемым! спасибо операторам Вове и Юле! координаторы нашей группы Поля и Дина четко расписывали наш день, мгновенно решали все вопросы, давали рекомендации по покупке икры, сувениров, посещению заведений, были с нами на связи буквально 24 часа. Определенно, это был лучший отдых, когда я ни о чем не думала, а только получала удовольствие и бесконечно влюблялась в Камчатку, сны о которой я вижу уже 3ю ночь подряд. в сентябре планирую повторить:)

  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
    читать дальше

    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
    читать дальше

    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
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    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Восхождения»

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  1. Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
  2. Огненные вершины: восхождения на вулканы Камчатки
  3. Многогранная Камчатка
  4. Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
  5. Знакомство с настоящей Камчаткой
Сколько стоит тур в Петропавловске-Камчатском в июне 2024
Сейчас в Петропавловске-Камчатском в категории "Восхождения" можно забронировать 27 авторских туров от 27 600 до 390 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Совершаем восхождения в Петропавловске-Камчатском на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Петропавловска-Камчатского и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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