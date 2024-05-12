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скидка
8%
Авторский тур
2 дня
Красота вулканов Камчатки. Восхождение на вулканы Мутновский и Горелый
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов)»
13 июля в 10:00
17 июля в 10:00
3000027 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Огненные вершины Камчатки: вулканы Мутновский и Горелый
Погрузитесь в мир вулканической красоты Камчатки. Вместе с профессиональными гидами вы подниметесь на вулканы, наслаждаясь великолепными пейзажами
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2 323 м, подъем примерно до 2 000 м, около 2 часов)»
12 июля в 10:00
24 июля в 10:00
11050099 450₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Многогранная Камчатка
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение по склону Мутновского вулкана к кромке кратера (высота вулкана 2323 м, подъем примерно до 2000 м, около 2 часов)»
12 июля в 10:00
20 июля в 10:00
170000153 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур на Камчатку - к вулкану Толбачик
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Для наиболее активных и выносливых участников — восхождение на вулкан Плоский Толбачик (3140 м)»
30 июля в 10:00
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с настоящей Камчаткой
Начало: Камчатский край, Елизово
«Сегодня совершим восхождение на один из самых живописных вулканов полуострова Камчатка – Горелый»
5 сен в 10:00
197 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем жить в уютном отеле в Елизово и днем совершать длинные пешие переходы и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход»
24 июля в 10:00
13 авг в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вода и пламя на просторах Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«И, конечно, вас ожидает восхождение на вулкан Авачинский и невероятные эмоции от путешествия в далекий край»
9 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение в кратер Авачинского вулкана»
7 сен в 10:00
112 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Уникальная Камчатка
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты — 700 метров»
26 июля в 10:00
23 авг в 10:00
80 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
В сердце Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы увидите самые высокие вулканы Евразии, одни из самых активных вулканов в мире, совершите несколько восхождений, посетите туристический городок с горячими источниками и сплавитесь по красивой порожистой реке»
29 июля в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Треккинг в Налычевскую долину
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Обед — по обстоятельствам (во время восхождений однозначно перекус, во время дневок — горячий обед, во время переходов чаще всего перекус, но возможен и горячий обед)»
14 июля в 10:00
26 авг в 10:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Путешествие на космическую Камчатку
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«А также посетите объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Долину гейзеров и живописное озеро Толмачева, погуляете по вулканическим пескам побережья Тихого океана и, конечно, совершите восхождение на активный вулкан»
8 сен в 10:00
от 390 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка лайт. Активное путешествие
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Вы совершите восхождения на два не сложных активных вулкана, прогуляетесь по альпийским лугам с цветами и ягодниками, сплавитесь по реке, познакомитесь с культурой и бытом коренных народов Камчатки»
7 сен в 10:00
12 сен в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Топ 5 мест Камчатки. Комфортный тур
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Начало содержательной части тура посвящено восхождению к кратерам вулкана Горелый»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Лето на Камчатке. Обзорный тур
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение на Верблюд не требует больших усилий»
23 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 165 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Вулканы Камчатки. Тур с восхождением
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«День посвящен восхождению на стратовулкан Плоский Толбачик, который является частью массива, образовавшегося на месте когда-то бывшего здесь щитового вулкана в результате слияния двух стратовулканов»
1 авг в 10:00
10 авг в 10:00
145 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Вся Камчатка за 2 недели. Вулканы и Тихий океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
30 июля в 10:00
240 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Очень активный тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждут восхождения на вулканы, урок серфинга, горячие источники, завораживающие виды и изумительная местная кухня»
5 авг в 10:00
151 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вулканы и океан. Комфорт-тур по Камчатке
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем жить одном из лучших спа-отелей Камчатки «Голубая лагуна», где каждый день будет доступ к термальному бассейну, и совершать пешие прогулки и восхождения на вулканы, все это время нас будет сопровождать машина-вездеход»
24 июля в 10:00
от 125 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тур по Камчатке с восхождением на Авачинский вулкан
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«В этом путешествии Вас ждут прогулки по берегу и водной глади Тихого океана, сплав по реке Быстрой, а также восхождение на вулкан в комбинации с незабываемым вкусом красной икры и камчатской рыбы»
14 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Камчатка: поход по Налычево и восхождение на Авачинский вулкан
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вы преодолеете живописные перевалы Авачинский и Пиначевский, совершите восхождения на вулкан Авачинский (2751 м»
13 июля в 10:00
74 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Открытие вулканов Камчатки
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вас ждет Халактырский пляж, восхождение на вулкан Горелый, морская прогулка в бухте Русская, посещение горного массива Вачкажец и подъем на гору Верблюд»
12 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 169 700₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Осенние контрасты Камчатки
Начало: г. Петропавловск-Камчатский
«Восхождение на кромку кратера занимает обычно около 2 часов, перепад высоты — 700 метров»
3 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: День 1: Восхождение на вулкан Горелый Ранний выезд из г»
Расписание: 26.07.2023 - 30.07.2023 / 11.08.2023 - 15.08.2023 / 27.08.2023 - 31.08
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Знакомство с Камчаткой. Программа максимум
Начало: Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Вы прогуляетесь по берегу Тихого океана на Халактырском пляже, отправитесь к Мутновскому вулкану, совершите восхождение на вулкан Горелый и сплавитесь на рафтах по реке Быстрой»
18 июля в 10:00
21 июля в 10:00
от 135 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Невероятная Камчатка
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Восхождение займет несколько часов»
15 июня в 10:00
23 июня в 10:00
189 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Камчатка. Вулканы, горячие источники и океан
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
«Мы будем отдыхать четыре дня на горячих источниках Мутновки, после прогулок по вулканам и альпийским лугам, нам предстоит восхождение на Авачинский вулкан»
28 июля в 10:00
30 июля в 10:00
83 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений12 мая 2024Спасибо большое Олегу за организацию тура. Скучать не пришлось. Отдельное спасибо Койне, собачке, которая нас сопровождала в путешествии.
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ССветлана27 марта 2024Большое спасибо организаторам и нашему гиду Оксане, которая была с нами все 5 дней. Все было замечательно.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ППолина21 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура за высокий уровень сервиса и невероятно теплый прием! начиная с первого дня общения, менеджеры
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
Ответы на вопросы от путешественников по Петропавловску-Камчатскому в категории «Восхождения»
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