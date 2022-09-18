По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Питер ИНН, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
08:00 Завтрак в ресторане "Паулайнер" при отеле Питер Инн (шведский стол)
Завтрак приобретается за доп. плату в момент покупки тура.
Раннее заселение в отель не предусмотрено.
09:20 Встреча с гидом. Посадка в автобус
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Помимо обзорных площадок с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии в музее природы.
15:00 Обед в туркомплексе Чална.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400 – 500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство спрофессиональным питомником ездовых собак породы хаски, здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата достойна отдельного рассказа.
В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке.
Услуга приобретается дополнительно на месте.
Вы можете познакомиться с обитателями деревенской фермы, отправиться в саамскую деревню, посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, мделать фото с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 Заселение в отели. Свободное время для ужина и отдыха.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”, где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, здесь же расположена иммерсивная пещера Петроглифов.
08:00 Завтрак в отеле.
Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
12:30 Обед в кафе.
14:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
У вас будет возможность прогуляться по эко-маршруту, посетить «Аллею сказок» и пройтись по навесным мостам над водопадами (за доп. плату на месте).
15:00 Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
К северу от озера расположензаброшенный мраморный завод, к югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины.
У входа вас встретит лицензированный гид от парка, с которым вы проследуете на экскурсию.
Какие еще есть развлечения:
Входные билеты и экскурсия “Мраморный каньон” включены в стоимость тура
Дополнительные услуги парка не включены в стоимость тура и приобретаются на месте по желанию.
17:20 Отправление ретро-поезда из “Рускеала”.
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами.
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
INFO! Если вы приобрели билеты на ретропоезд, вы прибываете на ж/д вокзал Сортавала и там же пересаживаетесь на поезд до необходимого Вам населенного пункта.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше свободного времени в парке.
19:00 – Размещение в отеле. Свободное время, отдых.
08:00 - Завтрак в отеле.
Свободный день в г. Сортавала или программа на выбор.
Этот тур уникален тем, что вы можете сами выбрать удобный для вас вид отдыха.
Мы предлагаем вам перечень увлекательных экскурсий, которые можно заранее заказать у наших менеджеров:
Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».
Общее завершение для всех программ:
18:45 Отправление в Санкт-Петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43).
20:20 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).
Тур предполагает размещение в гостинице г. Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей) (1 ночь), в г. Сортавала (1 ночь). Стоимость зависит от размещения:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
Стандарт отель (без завтрака) ПТЗ: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн
Стандарт отели СРТ: Уют, Импульс
|11450
|15550
|10850
Комфорт отели ПТЗ: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика
Комфорт отели СРТ: Сортавала, Сеурахуоне, Ладога
|12950
|17500
|12350
Премиум отели ПТЗ: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Северная, Гостеприимство (Саквояж), Спа отель Карелия, Космос
Премиум + СРТ: Лесной отель Рантала
|21950
|32350
|19950
Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.
Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.
Отели категории «Стандарт» в г. Сортавала (без завтрака). Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
Отели категории «Комфорт» в г. Сортавала. Во всех номерах отеля установлены шкафы или тумбы для хранения одежды, есть телевизор с плоским экраном. Каждое утро в отелях сервируют завтрак.
Премиум-отель в г. Сортавала с номерами повышенной комфортности. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж.
В номерах предоставляются тапочки, а также установлен кондиционер, холодильник, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей чайник и душ.
В числе удобств — сейф. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Документы:
Вещи в дорогу
Для основной программы:
Для дополнительных программ: при посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|1250
|Школьники
|900
|Студенты
|500
|60+
|650
|ВОВ, инвалиды 1 группы
|1250
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Программа 1. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).
09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.
Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.
Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.
С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.
Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.
А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».
Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.
Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.
А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.
12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).
13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму – 2 часа.
В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.
Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.
Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.
Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.
16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.
Программа 2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).
INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.
При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно.
Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.
Посещение ГЭС в Ляскеля.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.
Особенно примечательными считаются 2 вещи:
Остановка у Импилахтинское железной дороги.
Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.
Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.
Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.
Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.
Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины.
В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.
Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
Остановка у руин финской церкви.
После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной.
Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила.
Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.
Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.
Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами.
Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.
Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.
Посещение водопада Койриноя II (Верхний).
Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.
Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.
Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний).
Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.
А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена.
Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.
В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.
Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева.
Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.
14:00 Возвращение в Сортавала.
Программа 3. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.
Увидите фантастические природные красоты Ладоги:
17:00 Свободное время в городе.
В первый день тура:
По прибытии на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в Piter Inn, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
Раннее заселение в отель не предусмотрено.
09:00 Встреча с гидом. Посадка в автобус.
Автобус будет ждать вас прямо у отеля Piter Inn.
Место сбора: ул. Гагарина, 1.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
По дополнительным программам за отдельную плату:
В последний день тура:
Вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала в Сортавале, откуда уходит «Ласточка» в Санкт-Петербург и поезд в Москву.
18:45 Отправление в Санкт-петербург на поезде “Ласточка” (прибытие в 22:43).
20:20 Отправление в Москву на поезде №160А (прибытие на следующий день в 10:16).
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!