Программа 1. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно по желанию).

09:00 Отправление на остров Валаам на “Метеоре”.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.

Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.

Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия – 2 часа.

Ваше знакомство с этим местом начинается с причала Монастырской бухты.

С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский собор, расположенный на самой высокой точке острова.

Через гору Фавор, возвышенность у бухты, поднимаемся к многовековому монастырскому саду.

А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню иконы Божией Матери «Знамение».

Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.

К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы – преподобные Сергий и Герман Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.

У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения.

Концерты проходят по выходным, праздникам и не только.

А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с разных уголков страны и даже мира.

12:30 Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги).

13:30 Заключительная часть экскурсии по Валааму – 2 часа.

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро.

Мы проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима – река Иордан, гора Сион, Гефсимания, Елеонская гора.

Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за красного кирпича его называют Красным.

Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой богородицы.

16:00 Возвращение в Сортавала. Свободное время.

Программа 2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (оплачивается дополнительно).

INFO В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге.

При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно.

Для Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.

09:00 Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия.

Посещение ГЭС в Ляскеля.

Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то работавшей тут бумажной фабрики.

Особенно примечательными считаются 2 вещи:

первая – это то, что ГЭС Ляскела в данный момент полностью автоматизирована и работает без постоянного персонала;

вторая – гремящий водопад, на котором стоит гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный вид на волнующиеся потоки воды!

Остановка у Импилахтинское железной дороги.

Этот участок железной дороги также появилась благодаря бумажной фабрике в Ляскеля – чтобы удобнее было вывозить материалы.

Местами, чтобы проложить колею под рельсы, приходилось вгрызаться в карельский камень.

Так появился небольшой, но очень красивый “каньон”.

Еще одна диковинка – сохранившаяся в действии электрожезловая система и семафоры.

Система простая и надежная – если вынул жезл из устройства и отдал машинисту, значит, перегон закрыт для других поездов.

Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины.

В 16-17 веках шведы даже принимали эти камни за рубины!

Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.

Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

Остановка у руин финской церкви.

После заряжающего энергией интерактива у месторождения граната познакомимся с Карелией тихой, глубокой, созерцательной.

Для этого пройдем вглубь вековых лесов к руинам церкви во имя Пророка Илии и Архангела Михаила.

Храм был разрушен в 1940-м году – находился на линии фронта и оказался в зоне артобстрела.

Несмотря на это, место не заброшено, хотя из-за отдаленности туристы редко тут бывают.

Сквозь карельский лес мы пройдем до широкой каменной лестницы, обвитой мхами.

Она поднимается вверх, к холму, где расположился остов церкви, а также памятные символы на месте храма и могилы священников Алексея и Михаила Шепелевских.

Это место, где хочется хранить безмолвие, наслаждаться единением природы и духовности, отдыхать душой и проникаться спокойствием скрытой от глаз карельской истории.

Посещение водопада Койриноя II (Верхний).

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя) расположен на месте разрушенной плотины финской ГЭС.

Водопад похож на горку – шумная вода скатывается со скалы быстрым равномерным потоком.

Над плотиной – самодельный мост, с которого открывается интересный вид на водопад сверху и на реку ниже по течению.

Посещение водопада Койриноя I (Нижний).

Водопад Койриноя 1 достигает около 5 метров и известен своей живописностью.

Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем ступеням, самая высокая из которых – нижняя – достигает 4-х метров.

А внизу у водопада можно увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода – в 19 веке это было единственное в своем роде предприятие в европейской части России.

Кстати, весной, когда Койриноя 2 особенно полноводен, к нему съезжаются любители каякинга, чтобы попробовать свои силы!

Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).

Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена.

Но по наиболее правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от слова koski (речной порог).

“Братья-падуны”, как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди реки, который делит течение надвое.

В результате образовались 2 водопада – 18-метровый и 11-метровый.

Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.

К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева.

Вы сможете с удобством насладиться уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:00 Возвращение в Сортавала.

Программа 3. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию).

15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.

Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала.

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек.

Увидите фантастические природные красоты Ладоги:

Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,

и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», Остров Каарнетсаари,

«Падающую скалу»,

а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.

Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг.

А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

17:00 Свободное время в городе.