Все экскурсии в Петрозаводске
Доступно 44 экскурсии 🚌 в Петрозаводске на 2021 год, 579 ⭐ отзывов, цены от 1200₽, посетите достопримечательности: Водопад Кивач, Рускеала. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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6ч
2 200₽
за 1 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
суббота в 11:00.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 250₽
за 1-7 чел.
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте
Добро пожаловать в столицу Карелии! История и современность, так удивительно сочетаются в облике...
По согласованию с гидом
3ч
2 500₽
за 1 чел.
Путешествие к хаски и северным оленям
Крупнейший в России питомник хаски, ферма северных оленей и резиденция карельского Деда Мороза
ежедневно в 12:00
Индивидуальный тур
11ч
3 780₽
за 1 чел.
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 000₽
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Из Петрозаводска — в гости к хаски и северным оленям
Весело и интересно провести время в сказочной стране карельского Деда Мороза
Индивидуальный тур
2ч
1 290₽
за 1 чел.
11:20 —17:30 ежедневно. Смотрите расписание "Метеора" на сайте.
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 500₽
за 1-7 чел.
Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
Необычное знакомство с Карелией через ароматы, звуки, вкусы и интересные места города
11ч
3 500₽
за 1 чел.
Горный парк «Рускеала» и водопады
С нами вы отправитесь в удивительное путешествие по парку Рускеала
Суббота 09:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
4 700₽
за 1-4 чел.
Ваш идеальный день в Карелии
Три самых популярных объекта в окрестностях города и история края от «Калевалы» до Александра II
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
1 700₽
за 1-4 чел.
По Петрозаводску с индивидуальным гидом
Вечерняя пешеходная экскурсия по Петрозаводску, позволит гостям и жителям города, прогуливаясь по...
По согласованию с гидом
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 000₽
за 1-3 чел.
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Послушать водопад Кивач, пройти по лавовым полям Гирваса и посетить Марциальные воды за один день
Индивидуальный тур
10ч
26 000₽
за 1-6 чел.
К белым скалам Рускеала
Мы отправимся в путешествие по бывшим финским территориям
Ежедневно с 9:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
2 200₽
за 1-4 чел.
Часто заказывают
Путешествие по живописным окрестностям Петрозаводска
Посетить лесную страну Фенноскандия, древние урочища и Ботанический сад и ощутить тишину тайги
Индивидуальный тур
7ч
20 000₽
за 1-6 чел.
О чем поют вулканы Карелии?
Добро пожаловать в сказочный мир карельских лесов, горных рек и суровых скал, укрытых мягким мхом
Ежедневно по заказу
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
5 000₽
за 1-6 чел.
Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска
Водопад Кивач, Марциальные Воды, места силы и душевные рассказы об истории края
15ч
7 200₽
за 1 чел.
Этно-путешествие по Заонежью на остров Кижи
Заонежье - земля "за Онегом", овеянная тайнами и легендами, бережно хранимыми потомками
По расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 500₽
за 1-10 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску
Прочувствовать карельский колорит и познакомиться с главными символами северного города
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 750₽
за 1 чел.
Поездка в питомник хаски и северных оленей
Приглашаем прикоснуться к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов
По договоренности с гидом
Индивидуальная экскурсия
4ч
2 000₽
за 1-4 чел.
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус!
Стрит-фуд, необычные национальные блюда, чайная церемония по-карельски и беседы о местной кухне
Индивидуальная экскурсия
2ч
9 000₽
за 1-6 чел.
Петрозаводск - сердце Карелии
Столица Карелии, "город на Онего" , град Петра - всё это о Петрозаводске! На обзорной автомобильной прогулке...
Ежедневно с 9:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Прогуляться по городу, углубиться в его историю и узнать о самых примечательных памятниках
Индивидуальный тур
10ч
3 850₽
за 1 чел.
В краю уснувших деревень
Программа с этническим уклоном "В краю уснувших деревень", по индивидуальной программе
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 600₽
за 1-5 чел.
Прогулка по столице Карелии
Знакомство с атмосферой и характером северного провинциального города
Индивидуальный тур
9ч
4 850₽
за 1 чел.
Экскурсия по местам трёх советско-финских войн "Каменные тропы"
Приглашаю вас на экскурсию по местам трёх советско-финских войн "Каменные тропы" по индивидуальной программе...
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Петрозаводска»
- ССветлана25 октября 2021Были на экскурсии с детьми разного возраста, Елена смогла заинтересовать всех и взрослых, и подростков, и самого младшего 6ти летнего участника нашей группы.
- Отзыв на: Путешествие по Золотому кольцу КарелииССергей25 октября 2021Спасибо нашему гиду - Маргарите! Выбирали экскурсию которую сможет выдержать ребёнок 2-х лет, брали машину на прокат и заказали индивидуальную экскурсию. Маргарита оказалась не молодой но очень активной женщиной! Помимо беспрерывной загрузи в нас информации о Карелии, окрестностях, истории и т. д. очень помогла нам с ребёнком, - развлекала его пока мы фотографировались! Старайтесь выезжать на экскурсию утром как можно раньше, так как увидите много красивых мест и все надо успеть сфотографировать! Перед заказом изучите прогноз погоды, дождь может испортить все впечатление! Очень рекомендую Маргариту особенно семьям с маленьким ребёнком!
- ССветлана24 октября 2021Большое спасибо Александре за наш восхитительный день в Карелии. Все прошло чудесно, Александра- прекрасный гид, отлично владеет материалом, рассказала нам много нового об этом волшебном крае. Благодаря ей даже поздней осенью мы ощутили всю прелесть карельской природы. Обязательно вернемся еще!
- ООльга23 октября 2021Большое спасибо Анжелике за экскурсию! Были в январе 2021г, мороз был -25с. Но маршрут и сам рассказ были очень интересные, старались не замёрзнуть и перебежками грелись в машине. Узнали много новой и интересной информации! Экскурсия очень насыщенная! Обязательно будем рекомендовать знакомым. А ещё спасибо за вкусный чай и клюкву, очень мило.
- ЮЮлия22 октября 2021У нас день прошел замечательно, Александра нас везде повозила, никаких проблем не было. рекомендцю на все 100%.
- ИИлья20 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Интереснее и красивые места, гид рассказывал интересные вещи.
- ЕЕкатерина19 октября 2021Великолепная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут, остановки, время для отдыха - все продумано. От экскурсии и города остались самые приятные и теплые воспоминания!
- Отзыв на: «Долго будет Карелия сниться… »ЮЮлия19 октября 2021Спасибо большое Людмиле за сопровождение нашего короткого, но очень насыщенного путешествия в Рускеалу. Отдельное спасибо водителю Василию за профессионализм и комфортное вождение. Карелия прекрасна! Это была моя первая поездка! Очень надеюсь вернуться сюда снова.
- ЛЛариса18 октября 2021Приезжали из Москвы на 3 дня в Петрозаводск. Общее благоприятное впечатление сложилось только благодаря экскурсии, позволившей вкусить колорит Карелии. Удивительные места по красоте и энергетике! Надеюсь по возможности посетить их снова.
- ООльга18 октября 2021Огромное спасибо за комфортную поездку и красивые пейзажи и места. Все очень понравилось, рекомендую!