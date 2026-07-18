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Экскурсии в Петрозаводске

Найдено 207 экскурсий в Петрозаводске, цены от 600 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
На автобусе
8 часов
571 отзыв
Групповая
Лучший выбор
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3490 ₽ за человека
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
2.5 часа
238 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь в увлекательное путешествие на деревянной ладье Хийси. Вас ждёт остров Лой, чайки и прекрасные виды Петрозаводска. Отличный отдых на природе
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:30 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3700 ₽ за человека
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
На автобусе
12 часов
254 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Удобный способ побывать в мраморном каньоне и узнать Карелию поближе
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4950 ₽ за человека
Мастер-класс по калиткам
1.5 часа
102 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам
Погрузиться в мир карельской кулинарии и своими руками приготовить национальное лакомство (в группе)
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за человека
Кижи, шунгит, «Любовь и голуби» - день на русском Севере
На машине
На судне на воздушной подушке
12 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Кижи, шунгит, «Любовь и голуби» - день на русском Севере
Из Петрозаводска - к острову на Онежском озере
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
7800 ₽ за человека
На сапборде - по Онежскому озеру
SUP-прогулки
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В тренде
На сапборде - по Онежскому озеру
Насладиться природой с воды и остановиться на привал с калитками и морсом из карельских ягод
Начало: На набережной Талоярви
Расписание: ежедневно в 07:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
2800 ₽ за человека
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Прогулки на каяках
2 часа
210 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка на катере по Петрозаводской губе
На катере
1 час
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Водная прогулка на катере по Петрозаводской губе
Отправиться с карельским капитаном - в своей компании и своём ритме
Начало: В районе ул. Ригачина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 2 чел.
Создаём карельский талисман: плетёный лось из бумажной лозы
30 минут
23 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Создаём карельский талисман: плетёный лось из бумажной лозы
Мастер-класс в уютной студии в центре Петрозаводска
Начало: В фойе гостиницы «Северная»
10 авг в 11:00
12 авг в 11:00
600 ₽ за человека
С фотографом по Петрозаводску
Пешая
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Лучший выбор
С фотографом по Петрозаводску
Погулять в живописных локациях и получить на память профессиональные снимки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие по волшебной Карелии
На автобусе
6 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Путешествие по волшебной Карелии
Откройте для себя магию Карелии, посетив старинные церкви, арт-объекты и природные заповедники в индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 20 500 ₽ за всё до 7 чел.
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
30 минут
4 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Пройти по Онежскому озеру недалко от островов Неглинный и Лой и насладиться пейзажами
Начало: На улице Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:00 и 21:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
С лесником урочища Чёртов стул - по заповедным тропам
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
С лесником урочища Чёртов стул - по заповедным тропам
Познакомиться с биотопами Петрозаводска
Начало: У Каменного лабиринта
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:45 и 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1540 ₽ за человека
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
На автобусе
На судне на воздушной подушке
13 часов
58 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
7790 ₽ за человека
На квадроциклах по дикой Карелии
На квадроциклах
1 час
64 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
На квадроциклах по дикой Карелии
Путешествие на квадроциклах по Карелии с опытным гидом. Откройте для себя нетронутую природу и захватывающие истории региона
Начало: В глэмпинге «Ёлки на Горке»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
10 авг в 13:00
6000 ₽ за человека
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
На машине
6 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
Прочувствовать Карелию через звуки воды, силу камня и северные панорамы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мастер-класс «Сувенирное мыло» для детей и взрослых в Петрозаводске
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс «Сувенирное мыло» для детей и взрослых в Петрозаводске
Погрузиться в мир творчества и порадовать своего внутреннего ребёнка
Начало: Возле проспекта Ленина
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от 650 ₽ за человека
Урочище Чертов стул и финский суп
Пешая
3.5 часа
256 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Урочище Чертов стул и финский суп
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: Piter INN (жд вокзал)
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 12:30
11 авг в 10:00
от 2800 ₽ за человека
Охота на закат - вечерняя прогулка на морских каяках
Прогулки на каяках
2 часа
52 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Охота на закат - вечерняя прогулка на морских каяках
Завершить день в расслабляющем путешествии вдоль береговой линии Петрозаводска
Начало: На набережной города Петрозаводск
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:30
2000 ₽ за человека
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
Пешая
2.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
15 авг в 08:00
16 авг в 08:30
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
На машине
На автобусе
7 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и живописный водопад
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Наш Петрозаводск
На машине
На автобусе
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наш Петрозаводск
Петрозаводск скрывает множество историй. От Крепостной площади до сталинских проспектов - узнайте, почему Гаскойн велик, а Онего великолепно
11 авг в 10:00
12 авг в 18:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Откройте для себя Карелию
На машине
6 часов
75 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Карелию
Карелия ждет вас! Увлекательное путешествие к горе Сампо, водопаду Кивач и другим достопримечательностям на комфортабельном автомобиле
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Сказочная Карелия: из Петрозаводска - в Рускеалу
На машине
На автобусе
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочная Карелия: из Петрозаводска - в Рускеалу
Горы, водопады и мраморный каньон - самые красивые природные достопримечательности за 1 день
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
На автобусе
8 часов
2144 отзыва
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Начало: Петрозаводск, улица Еремеева, дом 1 (ротонда на на...
Завтра в 12:00
10 авг в 09:30
3490 ₽ за человека
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Пешая
2 часа
90 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
10 авг в 19:00
2 сен в 19:00
1200 ₽ за человека
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
На автобусе
2 часа
113 отзывов
Групповая
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Получить объёмное представление о городе на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 17:00, в среду, четверг и пятницу в 08:45 и 17:00
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
1490 ₽ за человека
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
SUP-прогулки
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Погрузитесь в атмосферу северной природы, наслаждаясь тишиной и покоем на водной прогулке в Петрозаводске
Начало: На берегу оз. Лососинское
Расписание: ежедневно в 11:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
На машине
На автобусе
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
Посетить Долину зайцев, познакомиться с карело-финским эпосом, вспомнить Романовых и увидеть водопад
14 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Рускеальский вояж: мраморный каньон и водопады Ахинкоски
На машине
11 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рускеальский вояж: мраморный каньон и водопады Ахинкоски
Индивидуальный трансфер из Петрозаводска и обратно без классической экскурсии и спешки
Начало: От вашего места пребывания
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Петрозаводске на экскурсиях?

Петрозаводск полон бесценных достопримечательностей, это и старинные деревянные дома в стиле модерн, и исторический квартал, знаменитые улочки и площади. За пределами города, находятся такие уникальные места как Кижский музей заповедник, водопад и заповедник Кивач и другие природные красоты

Местные экскурсоводы

Петрозаводск прекрасное место для отдыха, в городе и вблизи него полно различных достопримечательностей. И если вы не хотите пропустить самые интересные из них, стоит воспользоваться организованными экскурсиями, где профессиональные гиды в подробностях расскажут о городе, его важных точках и регионе в целом. Чтобы найти подходящие, посетите наш каталог, в котором мы собрали самые лучшие и популярные

Последние отзывы на экскурсии

Т
Откройте для себя Карелию
Дата посещения: 18 июл 2026
Огромное Спасибо Константину за доброжелательность, готовность корректировать маршрут по запросу, человеческое обаяние и знание и любовь к Родному краю
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А
Создаём карельский талисман: плетёный лось из бумажной лозы
Дата посещения: 22 июл 2026
Мастер-класс прошёл замечательно! Всё понравилось!
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С
В гости к вепсам - из Петрозаводска
Дата посещения: 18 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично! Было познавательно и увлекательно, и просто здорово
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К
Водная прогулка на катере по Петрозаводской губе
Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилась прогулка! Спасибо Роману!
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Е
Карельская перезагрузка: водопад Кивач, вулкан Гирвас + отдых в термах (из Петрозаводска)
Дата посещения: 9 июл 2026
Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл очень интересно рассказывал и
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показывал, такое ощущение, что он знает абсолютно всё; а купание в бассейне "Хвоя"при температуре воды + 35 градусов - это просто кайф, я вышла из бассейна только в парилку в 15 ч - это было коллективное парение, впервые увидела, как ловко орудует веером и одновременно танцует банщик.
А вообще хорошая идея сочетание созерцательного отдыха с активным, ведь плавание и парение способствуют расслаблению тела и насыщение его энергией, мы это ощутили на себе.
Программа была насыщенной, но всё успели охватить. А Гирос нам даже показался интереснее Рускеалы, там энергетика просто зашкаливает.
Так что всем рекомендую эту экскурсию, тем более, что она одна такая.

Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл
Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл
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З
Кижи, шунгит, «Любовь и голуби» - день на русском Севере
Дата посещения: 9 июл 2026
Все было прекрасно! Узнали о жизни народа карел, историю Карельского края, посетили музей Любовь и голуби, Кижи, Петровские штольни, набрали
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шунгита. Александр очень много и интересно рассказывал, отвечал на возникающие вопросы, был доброжелателен, внимателен, старался учесть пожелания всех участников экскурсии. Безопасно вёл машину, а проездили мы с ним 14 часов. Рекомендую эту экскурсию к посещению!

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Н
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Дата посещения: 11 июл 2026
Отлично
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С
Охота на закат - вечерняя прогулка на морских каяках
Дата посещения: 3 июл 2026
Я уже давно хотел попробовать каяки, но всё как-то не решался. И вот, наконец, этот день настал — и он
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стал одним из самых ярких в этом году! Всё было на высшем уровне.

Самое главное — это, конечно, эмоции. Их было так много, что я до сих пор хожу под впечатлением!

А теперь про закат... Я видел много красивых закатов в своей жизни, но то, что мы увидели в тот вечер, сложно передать словами. Солнце садилось прямо за линию леса.

Отдельная глава моего отзыва — инструкторам! Ребята, если вы это читаете — вы лучшие! Это не просто сотрудники, это настоящие фанаты своего дела. Сначала они провели детальный инструктаж: рассказали, как правильно сидеть, как грести, как поворачивать, что делать, если перевернулся. Всё было чётко, понятно, без занудства, с юмором.

Всем, кто читает этот отзыв — не думайте, бронируйте, собирайте друзей и вперед! Такие эмоции стоят каждого потраченного рубля. 🚣♂️🌅❤️

Я уже давно хотел попробовать каяки, но всё как-то не решался. И вот, наконец, этот день
Я уже давно хотел попробовать каяки, но всё как-то не решался. И вот, наконец, этот день
Я уже давно хотел попробовать каяки, но всё как-то не решался. И вот, наконец, этот день
Я уже давно хотел попробовать каяки, но всё как-то не решался. И вот, наконец, этот день
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Е
Наш Петрозаводск
Дата посещения: 25 июн 2026
По рекомендациям на сайте я выбрала в экскурсоводы Павла и ни секунды не пожалела. Я брала индивидуальную экскурсию под свою
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старенькую маму. Павел провел нашу встречу блестяще-- он сделал всё возможное и невозможное, чтобы и я, и, главное, моя мама влюбились в Петрозаводск. Три часа пролетели очень быстро, и нам было жаль расставаться с таким интересным, начитанным, знающим и очень любящим свой город собеседником. К тому же Павел умело подстроился под пожелания и возможности( ходит с тростью очень медленно) моей мамы. Желаем Павлу хороших встреч с новыми туристами, а всем безусловно рекомендуем его в качестве превосходного экскурсовода. P. S. Какое бы слово я не произнесла, Павел тут же рассказывал новую историю на это слово, он настоящий знаток своего родного Петрозаводска. Елена из Москвы.

По рекомендациям на сайте я выбрала в экскурсоводы Павла и ни секунды не пожалела. Я брала
По рекомендациям на сайте я выбрала в экскурсоводы Павла и ни секунды не пожалела. Я брала
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С
Урочище Чертов стул и финский суп
Дата посещения: 23 июн 2026
Все было 👍👏😆 отлично!
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Всего 11577 отзывов в Петрозаводске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску

Самые популярные экскурсии в Петрозаводске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска);
  2. Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове;
  3. Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу;
  4. Мастер-класс по калиткам;
  5. Кижи, шунгит, «Любовь и голуби» - день на русском Севере.
Что посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Онежская набережная;
  3. Водопад Кивач;
  4. Рускеала;
  5. Марциальные воды;
  6. Площадь Кирова;
  7. Кижи;
  8. Кафедральный собор Александра Невского;
  9. Гора Воттоваара;
  10. Кивач.
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2026
Сейчас в Петрозаводске можно забронировать 207 экскурсий и билетов от 600 до 48 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11577 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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