Групповая
Лучший выборАвтобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день
Начало: На набережной
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3490 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Прогулка на деревянной ладье вдоль Петрозаводска с высадкой на острове
Отправьтесь в увлекательное путешествие на деревянной ладье Хийси. Вас ждёт остров Лой, чайки и прекрасные виды Петрозаводска. Отличный отдых на природе
Начало: На набережной Петрозаводска
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:30 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3700 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Удобный способ побывать в мраморном каньоне и узнать Карелию поближе
Начало: На улице Еремеева в Петрозаводске
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
4950 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по калиткам
Погрузиться в мир карельской кулинарии и своими руками приготовить национальное лакомство (в группе)
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборКижи, шунгит, «Любовь и голуби» - день на русском Севере
Из Петрозаводска - к острову на Онежском озере
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
7800 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
В трендеНа сапборде - по Онежскому озеру
Насладиться природой с воды и остановиться на привал с калитками и морсом из карельских ягод
Начало: На набережной Талоярви
Расписание: ежедневно в 07:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Каякинг по таинственному озеру Лососинное
Рассмотреть с воды карельские леса и островки, насладиться прогулкой на каяке и отдохнуть душой
Начало: На территории глэмпинга «Елки на Горке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВодная прогулка на катере по Петрозаводской губе
Отправиться с карельским капитаном - в своей компании и своём ритме
Начало: В районе ул. Ригачина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Создаём карельский талисман: плетёный лось из бумажной лозы
Мастер-класс в уютной студии в центре Петрозаводска
Начало: В фойе гостиницы «Северная»
10 авг в 11:00
12 авг в 11:00
600 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Лучший выборС фотографом по Петрозаводску
Погулять в живописных локациях и получить на память профессиональные снимки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборПутешествие по волшебной Карелии
Откройте для себя магию Карелии, посетив старинные церкви, арт-объекты и природные заповедники в индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 20 500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Пройти по Онежскому озеру недалко от островов Неглинный и Лой и насладиться пейзажами
Начало: На улице Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 19:30, 20:30, 21:00 и 21:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
С лесником урочища Чёртов стул - по заповедным тропам
Познакомиться с биотопами Петрозаводска
Начало: У Каменного лабиринта
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:45 и 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1540 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Петрозаводска - к чарующему острову Кижи
За старинными преданиями, красотой карельской природы и деревянной архитектурой
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
7790 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
На квадроциклах по дикой Карелии
Путешествие на квадроциклах по Карелии с опытным гидом. Откройте для себя нетронутую природу и захватывающие истории региона
Начало: В глэмпинге «Ёлки на Горке»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
10 авг в 13:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петрозаводска - в сердце северной природы
Прочувствовать Карелию через звуки воды, силу камня и северные панорамы
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс «Сувенирное мыло» для детей и взрослых в Петрозаводске
Погрузиться в мир творчества и порадовать своего внутреннего ребёнка
Начало: Возле проспекта Ленина
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от 650 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Урочище Чертов стул и финский суп
Исследуйте древние легенды и вкусите национальные блюда Карелии в увлекательной экскурсии с местным гидом
Начало: Piter INN (жд вокзал)
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 12:30
11 авг в 10:00
от 2800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Охота на закат - вечерняя прогулка на морских каяках
Завершить день в расслабляющем путешествии вдоль береговой линии Петрозаводска
Начало: На набережной города Петрозаводск
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
15 авг в 08:00
16 авг в 08:30
от 4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и живописный водопад
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Наш Петрозаводск
Петрозаводск скрывает множество историй. От Крепостной площади до сталинских проспектов - узнайте, почему Гаскойн велик, а Онего великолепно
11 авг в 10:00
12 авг в 18:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя Карелию
Карелия ждет вас! Увлекательное путешествие к горе Сампо, водопаду Кивач и другим достопримечательностям на комфортабельном автомобиле
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
от 14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочная Карелия: из Петрозаводска - в Рускеалу
Горы, водопады и мраморный каньон - самые красивые природные достопримечательности за 1 день
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Начало: Петрозаводск, улица Еремеева, дом 1 (ротонда на на...
Завтра в 12:00
10 авг в 09:30
3490 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
10 авг в 19:00
2 сен в 19:00
1200 ₽ за человека
Групповая
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Получить объёмное представление о городе на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 17:00, в среду, четверг и пятницу в 08:45 и 17:00
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
1490 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Из Петрозаводска - на сап-прогулку по древнему Лососинскому водохранилищу
Погрузитесь в атмосферу северной природы, наслаждаясь тишиной и покоем на водной прогулке в Петрозаводске
Начало: На берегу оз. Лососинское
Расписание: ежедневно в 11:00 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
Посетить Долину зайцев, познакомиться с карело-финским эпосом, вспомнить Романовых и увидеть водопад
14 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рускеальский вояж: мраморный каньон и водопады Ахинкоски
Индивидуальный трансфер из Петрозаводска и обратно без классической экскурсии и спешки
Начало: От вашего места пребывания
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск полон бесценных достопримечательностей, это и старинные деревянные дома в стиле модерн, и исторический квартал, знаменитые улочки и площади. За пределами города, находятся такие уникальные места как Кижский музей заповедник, водопад и заповедник Кивач и другие природные красоты
Петрозаводск прекрасное место для отдыха, в городе и вблизи него полно различных достопримечательностей. И если вы не хотите пропустить самые интересные из них, стоит воспользоваться организованными экскурсиями, где профессиональные гиды в подробностях расскажут о городе, его важных точках и регионе в целом. Чтобы найти подходящие, посетите наш каталог, в котором мы собрали самые лучшие и популярные
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 18 июл 2026
Огромное Спасибо Константину за доброжелательность, готовность корректировать маршрут по запросу, человеческое обаяние и знание и любовь к Родному краю
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А
Дата посещения: 22 июл 2026
Мастер-класс прошёл замечательно! Всё понравилось!
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С
Дата посещения: 18 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично! Было познавательно и увлекательно, и просто здорово
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К
Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилась прогулка! Спасибо Роману!
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Е
Дата посещения: 9 июл 2026
Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл очень интересно рассказывал и
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З
Дата посещения: 9 июл 2026
Все было прекрасно! Узнали о жизни народа карел, историю Карельского края, посетили музей Любовь и голуби, Кижи, Петровские штольни, набрали
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Н
Дата посещения: 11 июл 2026
Отлично
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С
Дата посещения: 3 июл 2026
Я уже давно хотел попробовать каяки, но всё как-то не решался. И вот, наконец, этот день настал — и он
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Е
Дата посещения: 25 июн 2026
По рекомендациям на сайте я выбрала в экскурсоводы Павла и ни секунды не пожалела. Я брала индивидуальную экскурсию под свою
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С
Дата посещения: 23 июн 2026
Все было 👍👏😆 отлично!
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Всего 11577 отзывов в Петрозаводске
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Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску
Самые популярные экскурсии в Петрозаводске
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