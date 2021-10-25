Отзыв на: Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач — два чуда Карелии С Светлана 5 Были на экскурсии с детьми разного возраста, Елена смогла заинтересовать всех и взрослых, и подростков, и самого младшего 6ти летнего участника нашей группы.

Отзыв на: Путешествие по Золотому кольцу Карелии С Сергей 5 Спасибо нашему гиду - Маргарите! Выбирали экскурсию которую сможет выдержать ребёнок 2-х лет, брали машину на прокат и заказали индивидуальную экскурсию. Маргарита оказалась не молодой но очень активной женщиной! Помимо беспрерывной загрузи в нас информации о Карелии, окрестностях, истории и т. д. очень помогла нам с ребёнком, - развлекала его пока мы фотографировались! Старайтесь выезжать на экскурсию утром как можно раньше, так как увидите много красивых мест и все надо успеть сфотографировать! Перед заказом изучите прогноз погоды, дождь может испортить все впечатление! Очень рекомендую Маргариту особенно семьям с маленьким ребёнком!

Отзыв на: Ваш идеальный день в Карелии С Светлана 5 Большое спасибо Александре за наш восхитительный день в Карелии. Все прошло чудесно, Александра- прекрасный гид, отлично владеет материалом, рассказала нам много нового об этом волшебном крае. Благодаря ей даже поздней осенью мы ощутили всю прелесть карельской природы. Обязательно вернемся еще!

Отзыв на: Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка О Ольга 5 Большое спасибо Анжелике за экскурсию! Были в январе 2021г, мороз был -25с. Но маршрут и сам рассказ были очень интересные, старались не замёрзнуть и перебежками грелись в машине. Узнали много новой и интересной информации! Экскурсия очень насыщенная! Обязательно будем рекомендовать знакомым. А ещё спасибо за вкусный чай и клюкву, очень мило.

Отзыв на: Ваш идеальный день в Карелии Ю Юлия 5 У нас день прошел замечательно, Александра нас везде повозила, никаких проблем не было. рекомендцю на все 100%.

Отзыв на: Ваш идеальный день в Карелии И Илья 5 Экскурсия очень понравилась. Интереснее и красивые места, гид рассказывал интересные вещи.

Отзыв на: Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка Е Екатерина 5 Великолепная прогулка с прекрасным гидом! Маршрут, остановки, время для отдыха - все продумано. От экскурсии и города остались самые приятные и теплые воспоминания!

Отзыв на: «Долго будет Карелия сниться… » Ю Юлия 5 Спасибо большое Людмиле за сопровождение нашего короткого, но очень насыщенного путешествия в Рускеалу. Отдельное спасибо водителю Василию за профессионализм и комфортное вождение. Карелия прекрасна! Это была моя первая поездка! Очень надеюсь вернуться сюда снова.

Отзыв на: Карельское ожерелье – природная красота окрестностей Петрозаводска Л Лариса 5 Приезжали из Москвы на 3 дня в Петрозаводск. Общее благоприятное впечатление сложилось только благодаря экскурсии, позволившей вкусить колорит Карелии. Удивительные места по красоте и энергетике! Надеюсь по возможности посетить их снова.