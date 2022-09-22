Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде!

За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии - а также немного сверх того. Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!