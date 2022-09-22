Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала

Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде

Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии - а также немного сверх того.

Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Карельский экспресс: от водопада Кивач до каньона Рускеала
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
26
сен
29
сен
30
сен
1
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • 1 день: ж/д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску – вулкан Гирвас – водопад и заповедник "Кивач" – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – Петрозаводск
  • 2 день: Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) – Сортавала
  • 3 день: программа на выбор: Сортавала – варианты программ:
  • 1) Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат/ Вариант
  • 2) Прогулка на катере по ладожским шхерам
  • 3) Свободный день – Сортавала
  • 4 день: Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор:
  • 1) Экскурсия на метеоре на Валаам “Новый Иерусалим”
  • 2) Экскурсия на катере на Валаам с посещением ладожских шхер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде!
За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии - а также немного сверх того. Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и посещение питомника хаски
  • Входные билеты в горный парк “Рускеала”
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит
  • Оплачивается в момент бронирования тура:
  • Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” - 600 руб. (шведский стол))
  • Экскурсия на о. Валаам с местным гидом на метеоре из Сортавалы (возможна отмена по погодным, условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет.
  • Оплачивается самостоятельно на месте:
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 - 500 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб. /чел. Дети до 7 лет -бесплатно Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. Студенты (очн.) - 300 руб. /чел. Пенсионеры - 300 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Гагарина д. 1
Завершение: Ж/Д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Данный тур участвует в программе CashBack для путешествий по России.
  • Чтобы получить кешбэк:
  • 1. Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников
  • 2. Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте
  • 3. Произведите полную оплату тура по ссылке, которую Вам направит тур. оператор после подтверждения бронирования.
  • Сроки проведения: с 25 августа 2022 года по 10 сентября 2022 года.
  • Даты тура: с 1 октября и вернитесь не позднее 25 декабря 2022 г.
  • Условия начисления возврата: составит 20 процентов от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

👥Групповые🚌На автобусе🍀Природа и пейзажи🏞Карелия🏡ВыездныеРускеала🧳Многодневные туры3-дневные турыКивач🗽Популярные местаКэшбэк 20%💧ВодопадыКаньоны🚉На поезде

Похожие туры в Петрозаводске

Карельский экспресс за 3 дня
3 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Карельский экспресс за 3 дня
Тур из Петрозаводска, удобный
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
от 11 450 за 1 человека
Карельский экспресс за 4 дня
4 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Карельский экспресс за 4 дня
Тур из Петрозаводска, удобный
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра
23 сен
24 сен
26 сен
от 14 250 за 1 человека
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
110 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии
23 сен
27 сен
28 сен
1 окт
3 300 за 1 человека
День России в Карелии
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
День России в Карелии
Экскурсионный тур в Карелию на июньские праздники с посещением таких мест как г. Петрозаводск, о. Кижи, водопад Кивач
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
11 июня
19 900 за 1 человека
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и Рускеалы
Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
23 сен
25 сен
27 сен
28 сен
14 685 за 1 человека
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
7 отзывов
Водопады и вулканы Карелии: Гирвас - Кивач - Поор-порог
Карелия - это сказочный мир. Иногда хочется сказать такого
жд вокзал города Петрозаводска
22 000 за всё до 5 чел.
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
3 дня
Авторский тур
до 100 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Насыщенный экскурсионный тур с посещением самых известных достопримечательностей Карелии
г. Петрозаводск
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
23 900 за 1 человека
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии ЗолотоеКольцоКарелии
ЗолотоеКольцоКарелии
4.8
102 отзыва
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Давайте отправимся в царство карельской природы с суровыми скалами, бурными водопадами и источниками целебной воды
Ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1)
23 сен
25 сен
28 сен
29 сен
2 200 за 1 человека
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
3 дня
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Праздник 8 марта в Карелии. Обзорный тур
Тур выходного дня в Карелию на 8 марта
г. Петрозаводск
6 мар
14 100 за 1 человека
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 8:30
23 сен
24 сен
26 сен
28 сен
9 845 за 1 человека
Выходные в Карелии
3 дня
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Выходные в Карелии
Предлагаем тебе отправиться в небольшой, но насыщенный тур по Карелии
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
23 сен
23 000 за 1 человека
Карельские сказки
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Карельские сказки
Предлагаем тебе отправиться в небольшой, но насыщенный тур по Карелии
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
5 июня
17 сен
39 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ