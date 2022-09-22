Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде! За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии - а также немного сверх того.
Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩
- 1 день: ж/д вокзал - обзорная экскурсия по Петрозаводску – вулкан Гирвас – водопад и заповедник "Кивач" – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – Петрозаводск
- 2 день: Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) – Сортавала
- 3 день: программа на выбор: Сортавала – варианты программ:
- 1) Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат/ Вариант
- 2) Прогулка на катере по ладожским шхерам
- 3) Свободный день – Сортавала
- 4 день: Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор:
- 1) Экскурсия на метеоре на Валаам “Новый Иерусалим”
- 2) Экскурсия на катере на Валаам с посещением ладожских шхер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур из Петрозаводска, удобный для тех, кто прибывает в Карелию на поезде!
За 4 дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии - а также немного сверх того. Жемчужина Карелии “Рускеала” и заповедник “Кивач”, вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски - каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (2 ночи)
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение водопада Кивач
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и посещение питомника хаски
- Входные билеты в горный парк “Рускеала”
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Что не входит
- Оплачивается в момент бронирования тура:
- Завтрак в первый день тура в ресторане “Паулайнер” - 600 руб. (шведский стол))
- Экскурсия на о. Валаам с местным гидом на метеоре из Сортавалы (возможна отмена по погодным, условиям): 4550 р. /взр., 2225 р. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет.
- Оплачивается самостоятельно на месте:
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 400 - 500 р. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 350 руб. /чел. Дети до 7 лет -бесплатно Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. Студенты (очн.) - 300 руб. /чел. Пенсионеры - 300 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь Гагарина д. 1Завершение: Ж/Д вокзал Сортавала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Данный тур участвует в программе CashBack для путешествий по России.
- Чтобы получить кешбэк:
- 1. Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников
- 2. Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте
- 3. Произведите полную оплату тура по ссылке, которую Вам направит тур. оператор после подтверждения бронирования.
- Сроки проведения: с 25 августа 2022 года по 10 сентября 2022 года.
- Даты тура: с 1 октября и вернитесь не позднее 25 декабря 2022 г.
- Условия начисления возврата: составит 20 процентов от суммы покупки, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакцию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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