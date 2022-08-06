Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места указаны в ваучере).
20:35 Отправление поезда из Москвы 20.05.2022).
21:08 Отправление поезда из Москвы (27.05.2022).
07:50 Прибытие поезда в Петрозаводск.
Завтрак в поезде.
09:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Приветствуем вас в столице Карелии – городе Петрозаводске.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры—дары городов-побратимов из Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Норвегии, США и Латвии. К примеру, композиция «Рыбаки» из Дулута (Миннесота, США) не раз попадала в списки самых необычных мировых памятников.
Наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия. Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки.
Свободное время в центре города (возможность приобретения экскурсий за дополнительную плату).
22:20 Отправление поезда в Сортавалу.
Ночь в поезде.
Завтрак в поезде
08:25 Прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская.
Встреча с гидами на перроне.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.
Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.
10:00 Отправление ретропоезда «Рускеальский экспресс» со ст. Сортавала центр до ст. Горный парк Рускеала.
11:15 Прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.
Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком. Гостей ждет главная локация парка—мраморные склоны каньона. Пройдите в «Сухой штольне» и наглядно познакомьтесь с историей горного дела. На маршруте открыта мастерская по камнеобработке. Гости могут наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.
Под карьерами оборудована целая сеть искусственных подземных тоннелей под названием «Подземная Рускеала», состоящий из системы штолен и большого колонного мраморного зала с озером общей протяженностью в несколько километров.
14:15 Трансфер на автобусе из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала
Прибытие на жд ст. Сортавала
15:09 Отправление со ст. Сортавала в Выборг.
17:30 Прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Выборг – один из самых красивых городов России с богатой многовековой историей.
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы. Вы увидите ожерельную нить площадей– Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.
Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.
Вам откроется панорама Анненских укреплений, любимое архитектурное строение горожан – Круглая Башня. Кроме того, мы поднимаемся на Петровскую гору, где установлен памятник Петру I и откуда открывается панорамный вид на город.
Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове.
Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари. На территории замка традиционно проходят рыцарские фестивали и другие события, посвященные средневековью.
По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.
Трансфер на вокзал.
23:42 Отправление поезда.
09:15 Прибытие поезда на вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе
Люкс
(по запросу)
Люкс SNGL
(по запросу)
|Взрослые
|32 300
|44 800
|59 900
|98 000
|Дети до 9 лет включительно
|26 200
|38 700
|18 800*
|-
* Стоимость на 1 ребенка до 9 лет включительно при размещении с 2 взрослыми.
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».