Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Доезжаем до базы отдыха «Морошка», идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари.
Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.
Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.
Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро.
Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу!
Держим путь в старинную деревню Рубчойла.
Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад.
Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей.
Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей.
Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме – для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.
Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.
Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi.
Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами.
Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея.
За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского.
А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами
Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.
База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.
Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
На базе нас ждет поздний ужин.
70 км на снегоходах.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня свободный до обеда день, поэтому никуда не торопимся, отдыхаем, дышим морозным воздухом.
Посвящаем это время себе: можно вернуться в номер и поспать еще чуть-чуть, ну или просто поваляться в постели, а можно прогуляться по базе, поиграть с детьми в активные игры или слепить вместе снеговика!
После обеда участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.
Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни.
Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.
Ужинаем в уютном кафе базы.
Просыпаемся и отправляемся на завтрак.
Сегодня последний день наших карельских приключений. После завтрака собираем вещи и освобождаем номера.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся в г. Сортавала!
Первая остановка – горный парк «Рускеала».
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станции метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
Обедаем в ресторане и отправляемся дальше – в исторический парк «Бастион».
Парк «Бастiонъ» – современная площадка с тематическими экскурсиями с полным погружением в различные исторические эпохи.
На экскурсию по парку у нас есть 3 часа, поэтому смотрим все экспозиции!
Мы не просто пройдемся по локациям, но и примерим на себя роль местного жителя, позадаем вопросы другим актерам, чтобы по-максимуму узнать все аспекты разных исторических эпох.
В конце путешествия обязательно фотографируемся в исторических костюмах и участвуем в мастер-классах.
Вспоминая яркие моменты этих дней, идем ужинать.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Сортавала.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Морошка».
Стоимость программы:
|Возраст
|Цена на человека
|Размещение:
|Взрослый
|48 000 руб. /чел.
|Размещение в двухместном номере с дополнительным спальным местом.
Скидка за размещение на дополнительном месте – 6 000 руб.
Скидка детям от 10 до 16 лет – 10%.
База отдыха находится в 85 км от г. Петрозаводск, на берегу озера Сямозеро:
|Размещение
|Описание номера
Двухместный номер
(две односпальные кровати)
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер
(двуспальная кровать) + дополнительное место (диван)
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у оператора МегаФон. Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.
Путешествие проходит на двухместных снегоходах Stels Vityaz 800 и Stels Viking 600. Посадка на снегоходе двухместная. Просьба при себе иметь водительские права или копию, снегоходные права не обязательны.
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
В стоимость программы входит трехразовое питание. Завтракать и ужинать вы будете в кафе на базе отдыха. В первый день вас ждет деревенский обед в старинной деревне Рубчойла.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.