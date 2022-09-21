Карельский Weekend

Почувствуйте Карелию за 3 дня эксклюзивного зимнего отдыха

5
3 отзыва
Почувствуйте Карелию за 3 дня эксклюзивного зимнего отдыха.

Совершите свое путешествие на снегоходе среди архитектурных и природных шедевров и восхититесь красотой мраморного величия горного парка Рускеала. Научитесь искусству приготовления блюд национальной карельской кухни.
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Карельский Weekend
Ближайшие даты:
23
дек
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
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даты

Что вас ожидает 🤩

Новые умения
Новые умения
Вы научитесь снегоходом, готовить карельские пирожки – калитки и танцевать карельские народные танцы
Карельская кухня
Карельская кухня
Вы попробуете блюда национальной кухни, варенье из местных ягод и ароматную карельскую выпечку, фермерский сыр
Традиции и история
Традиции и история
Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка и услышите истинное карельское фольклорное пение
Потрясающие места
Потрясающие места
Вы увидите «уснувшую» деревню в зимних пейзажах, ледяные просторы Сямозера, музей-крепость раннего средневековья и жемчужину Карелии – горный парк Рускеала
Незабываемые ощущения
Незабываемые ощущения
Вы почувствуете тишину и благодать хвойного леса из окна вашего номера, восторг от катания по замёрзшим водоемам, счастье от валяния в мягких снежных сугробах

Программа тура по дням

1 день

На снегоходах в старинную деревню Рубчойла

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Доезжаем до базы отдыха «Морошка», идем знакомиться с инструкторами и подбирать экипировку, потому что сегодня мы отправляемся в снегоходное сафари.

Внимательно слушаем инструктаж по управлению снегоходом, рассаживаемся по машинам и отправляемся на тренировочный полигон.

Немного привыкаем к технике и выезжаем по запланированному маршруту.

Преодолеваем участок трассы по дорожкам зимнего леса и начинаем настоящее сафари на просторах замёрзшего озера Сямозеро.

Постепенно увеличиваем скорость, чувствуем уверенность и невероятную свободу!

Держим путь в старинную деревню Рубчойла.

Деревня Рубчойла была основана карелами более 300 лет назад.

Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.

Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традициях коренных жителей.

Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей.

Здесь не только осматриваем экспозицию, но и знакомимся с фольклорной традицией Сямозерья, во время посиделок в настоящем карельском доме – для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.

Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.

Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi.

Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами.

Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея.

За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского.

А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами

Яркий и полный впечатлений день погружения в жизнь типичного жителя деревни медленно подходит к концу, на снегоходах возвращаемся на базу отдыха.

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

На базе нас ждет поздний ужин.

70 км на снегоходах.

На снегоходах в старинную деревню РубчойлаНа снегоходах в старинную деревню РубчойлаНа снегоходах в старинную деревню РубчойлаНа снегоходах в старинную деревню РубчойлаНа снегоходах в старинную деревню РубчойлаНа снегоходах в старинную деревню Рубчойла
2 день

Отдых по-карельски

Просыпаемся и отправляемся на завтрак.

Сегодня свободный до обеда день, поэтому никуда не торопимся, отдыхаем, дышим морозным воздухом.

Посвящаем это время себе: можно вернуться в номер и поспать еще чуть-чуть, ну или просто поваляться в постели, а можно прогуляться по базе, поиграть с детьми в активные игры или слепить вместе снеговика!

После обеда участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток. Не только лепим, но и пробуем на вкус.

Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни.

Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.

Ужинаем в уютном кафе базы.

3 день

Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»

Просыпаемся и отправляемся на завтрак.

Сегодня последний день наших карельских приключений. После завтрака собираем вещи и освобождаем номера.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся в г. Сортавала!

Первая остановка – горный парк «Рускеала».

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Разработка здесь началась в 1765 году.

Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станции метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

Обедаем в ресторане и отправляемся дальше – в исторический парк «Бастион».

Парк «Бастiонъ» – современная площадка с тематическими экскурсиями с полным погружением в различные исторические эпохи.

На экскурсию по парку у нас есть 3 часа, поэтому смотрим все экспозиции!

Мы не просто пройдемся по локациям, но и примерим на себя роль местного жителя, позадаем вопросы другим актерам, чтобы по-максимуму узнать все аспекты разных исторических эпох.

В конце путешествия обязательно фотографируемся в исторических костюмах и участвуем в мастер-классах.

Вспоминая яркие моменты этих дней, идем ужинать.

Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Сортавала.

Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»Горный парк Рускеала и исторический комплекс «Бастiонъ»

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Морошка».

Стоимость программы:

ВозрастЦена на человекаРазмещение:
Взрослый48 000 руб. /чел.Размещение в двухместном номере с дополнительным спальным местом.

Скидка за размещение на дополнительном месте – 6 000 руб.

Скидка детям от 10 до 16 лет – 10%.

Варианты проживания

База отдыха «Морошка»

2 ночи

База отдыха находится в 85 км от г. Петрозаводск, на берегу озера Сямозеро:

РазмещениеОписание номера

Двухместный номер

(две односпальные кровати)

Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

Двухместный номер

(двуспальная кровать) + дополнительное место (диван)

Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (2 ночи)
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • Аренда снегохода и экипировки, топливо
  • Экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен, фермы-сыроварни
  • Мастер-класс по приготовлению калиток
  • Посещение горного парка «Рускеала»
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Дополнительные сутки размещения
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Экскурсия на остров Кижи – стоимость 5 900 руб/чел.
  • Легковой автомобиль до г. Петрозаводск – 6 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены.

Одежда и обувь:

  • теплую зимнюю куртку и брюки;
  • пуховую куртку или жилетку;
  • 2 пары удобной теплой обуви;
  • теплую шапку;
  • перчатки или рукавицы;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • удобную одежду для сна и базы отдыха: тапочки, шорты/штаны, футболки.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у оператора МегаФон. Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.

Какой транспорт используется на маршруте?

Путешествие проходит на двухместных снегоходах Stels Vityaz 800 и Stels Viking 600. Посадка на снегоходе двухместная. Просьба при себе иметь водительские права или копию, снегоходные права не обязательны.

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.

Какое питание организовано на маршруте?

В стоимость программы входит трехразовое питание. Завтракать и ужинать вы будете в кафе на базе отдыха. В первый день вас ждет деревенский обед в старинной деревне Рубчойла.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 сен 2022
Отличная забота, о клиентах
И
10 сен 2022
Все супер. Отдельное спасибо нашим инструкторам Владимиру и Данилу
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
М
14 авг 2022
Класс!

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