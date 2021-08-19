Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.

Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван-чая из карельских трав.

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру» , где сможете пройти сеанс релаксации.

В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим «брендом» Карелии?

Действительны ли его необычайные качества?

Только ли в Заонежье он встречается?

А в чем его уникальность?

Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня.

В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам.

Родина шунгита – Заонежье – одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера.

Посещение уникального объекта "KARSTONE", которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.

Посещение водопада Кивач , одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Обед в кафе на маршруте.

В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.

Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.

Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.

Гид встречает группу на перроне, у здания со шпилем, под часами.

Ранний подъем.

Завтрак – сухой паёк.

Переезд в город Сортавала (250 км).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.

Переезд в Никоновскую бухту.

Возвращение в г. Сортавала.

Трансфер в Горный парк "Рускеала" (30 км.).

Экскурсия по мраморному каньону.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.

По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.

Позднее возвращение в Петрозаводск.