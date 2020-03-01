Людмила проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Карельский Дед Мороз и его друзья

Из Петрозаводска вы перенесетесь в волшебный мир детства, отправившись в уютную вотчину Талви Укко. Узнаете, откуда появился сказочный персонаж, чье имя означает «бог зимы», и познакомитесь с его помощниками. Гостей встречает колдунья Лоухи: она научит танцевать по-карельски, расскажет о народных играх и местных развлечениях. Прекрасная Лумикки, карельская Снегурочка, повелительница метели и вьюги, покажет лабораторию погоды и рабочее место Талви Укко. А сам волшебник с радостью поздравит лично!

Знакомство с северными любимцами и чаепитие по-карельски

Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски. Вы услышите легенду о собаках, спасших Талви Укко, увидите его сани — нарту — и, конечно, сами прокатитесь в собачьей упряжке, а после познакомитесь с ездовыми породами. Вдоволь нагулявшись и накатавшись с горок, вы выпьете горячего чаю из целебных карельских трав с традиционными пирожками.