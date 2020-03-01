Людмила проводит ещё 6 экскурсий

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  3. В гости к карельскому Деду Морозу!

Прикоснуться к национальной культуре края и познакомиться с любимцами Севера — хаски и оленями

Людмила
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Людмила – ваш гид
Свежий лесной воздух, голубоглазые хаски, гордые олени и персонажи карельской культуры — в 30 км от Петрозаводска вы окажетесь в настоящей северной сказке! В вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко узнаете легенду о волшебнике, понаблюдаете за жизнью его резиденции, заглянете в гости в питомник хаски и к верным оленям Варе и Телве.

По желанию, прокатитесь с дружелюбными ездовыми собаками, а после согреетесь чаем на травах с карельской выпечкой.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!

Что вас ожидает

Карельский Дед Мороз и его друзья
Из Петрозаводска вы перенесетесь в волшебный мир детства, отправившись в уютную вотчину Талви Укко. Узнаете, откуда появился сказочный персонаж, чье имя означает «бог зимы», и познакомитесь с его помощниками. Гостей встречает колдунья Лоухи: она научит танцевать по-карельски, расскажет о народных играх и местных развлечениях. Прекрасная Лумикки, карельская Снегурочка, повелительница метели и вьюги, покажет лабораторию погоды и рабочее место Талви Укко. А сам волшебник с радостью поздравит лично!

Знакомство с северными любимцами и чаепитие по-карельски
Веселый МичиПочи познакомит вас с обитателями фермы: северными оленями и ездовыми собаками, маламутами и хаски. Вы услышите легенду о собаках, спасших Талви Укко, увидите его сани — нарту — и, конечно, сами прокатитесь в собачьей упряжке, а после познакомитесь с ездовыми породами. Вдоволь нагулявшись и накатавшись с горок, вы выпьете горячего чаю из целебных карельских трав с традиционными пирожками.

Организационные детали

  • Мы заберем вас у места вашего проживания в Петрозаводске и привезем обратно (транспортные расходы не включены в стоимость — по запросу)
  • Билеты и чаепитие с карельской выпечкой оплачиваются отдельно — 1500 руб/чел.
  • Катание на санях не входит в стоимость: катание с оленями — от 1200 руб., катание на собачьей упряжке — от 2500 руб.
  • При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код, дающий скидку 10% на общий чек в трех лучших ресторанах Петрозаводска с карельской кухней
  • В период с 23.12 по 10.01, с 01.05 по 12.05 общая стоимость экскурсии повышается на 15%
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!
В гости к карельскому Деду Морозу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Рассказы и беседы о моей малой родине совсем непохожи на привычную экскурсионную классику.
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Людмила проводит ещё 6 экскурсий

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