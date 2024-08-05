5 день

Экскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсии

Завтрак в поезде.

09:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время в городе.

Дополнительные опции:

Посещение Горы Паасо:

Трансфер на гору Паасонвуори (сокращенно — Паасо).

В Сортавальском районе Карелии, недалеко от поселка Хелюля находится достопримечательность, о которой мало кто знает.

Это высокая скала Паасонвуори возле озера Кармаланярви, где находится городище Паасо — открытое в XIX веке финским археологом Отто Аппельгреном поселение древних корел, которые жили здесь примерно в XII–XIII веках.

С горы виден разлив реки Хелюлянйоки плавно переходящий в озеро Кармаланъярви. Но описывать это бесполезно, все равно никакими словами и фотографиями не передать тех чувств, которые вызывают эти удивительные пейзажи.

Посещение Карельского зоопарка — в зоопарке находятся более 500 животных и 120 птиц.

Здесь вы встретите и юркого хорька, общительного енота, сурового зубра, льва и верблюда.

Для детей на территории есть контактный зоопарк, где живут карликовые овечки, оленята, камерунские козочки, кролики и шотландские пони.

20:36 Отправление туристического поезда.

Ночь в поезде.