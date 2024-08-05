Программа тура по дням
Отправление поезда из Санкт-Петербурга
Посадка в поезд с 09:13.
10:10 Отправление туристического поезда с Ладожского вокзала г. Санкт-Петербурга.
Завтрак в поезде.
День и ночь в поезде.
Териберка. Берег Баренцева моря
Завтрак в поезде.
12:05 Прибытие туристического поезда в г. Мурманск, встреча с гидами на перроне.
Выезд на экскурсию в Териберку.
Посещение природного парка «Териберка» — незабываемое приключение на побережье Северного Ледовитого океана.
Посещение берега Баренцева моря, старый корабль на пляже, кладбище заброшенных кораблей, пляж «Драконьи яйца», прогулка к водопаду.
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей этого места, насладитесь прекрасным видом на Баренцево море — частью Северного Ледовитого океана и манящими сопками.
Дикая природа, бескрайняя тундра и уникальные северные ландшафты. Ощутите атмосферу Баренцева моря!
Экскурсия по старой части села.
Свободное время.
Для заездов в июле:
- Выезд на поиски полярного дня. Мы предоставим отличную возможность увидеть «полярный день» своими глазами и понять, что солнце может светить даже ночью. Насладитесь этим природным явлением в дружной компании за вкусным чаем и удивительными историями о природе и явлении на локациях по маршруту.
Возвращение в город.
Трансфер на ж/д вокзал.
Ночь в поезде.
День в поезде
Завтрак в поезде.
День и ночь в поезде.
Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"
Завтрак в поезде.
06:55–08:40 Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску.
В этом городе северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.
Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов со всего мира.
Трансфер на ж/д вокзал.
09:00 Отправление туристического поезда.
13:58 Прибытие на остановочный пункт Морозная, посещение статической экспозиции «Поезд Деда Мороза».
14:37 Посадка на ретропоезд «Рускеальский экспресс» и отъезд в горный парк «Рускеала».
15:45 Прибытие на станцию Горный парк «Рускеала».
18:45 Отправление на Рускеальском экспрессе в г. Сортавалу.
20:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Сортавалы.
Ночь в поезде.
Экскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсии
Завтрак в поезде.
09:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.
Свободное время в городе.
Дополнительные опции:
- Посещение Горы Паасо:
Трансфер на гору Паасонвуори (сокращенно — Паасо).
В Сортавальском районе Карелии, недалеко от поселка Хелюля находится достопримечательность, о которой мало кто знает.
Это высокая скала Паасонвуори возле озера Кармаланярви, где находится городище Паасо — открытое в XIX веке финским археологом Отто Аппельгреном поселение древних корел, которые жили здесь примерно в XII–XIII веках.
С горы виден разлив реки Хелюлянйоки плавно переходящий в озеро Кармаланъярви. Но описывать это бесполезно, все равно никакими словами и фотографиями не передать тех чувств, которые вызывают эти удивительные пейзажи.
- Посещение Карельского зоопарка — в зоопарке находятся более 500 животных и 120 птиц.
Здесь вы встретите и юркого хорька, общительного енота, сурового зубра, льва и верблюда.
Для детей на территории есть контактный зоопарк, где живут карликовые овечки, оленята, камерунские козочки, кролики и шотландские пони.
20:36 Отправление туристического поезда.
Ночь в поезде.
Прибытие поезда в Санкт-Петербург
01:49 Прибытие поезда на Ладожский вокзал г. Санкт-Петербурга.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека на май, июнь, август, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
(верхняя полка)
|Четырехместное купе
(нижняя полка)
|Для взрослых
|31 500
|34 500
Стоимость тура на 1 человека на июль, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
(верхняя полка)
|Четырехместное купе
(нижняя полка)
|Для взрослых
|33 000
|37 000
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах категории «четырехместное купе» по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск - Петрозаводск - Рускеала - Сортавала - Санкт-Петербург
- Питание, указанное в программе: 5 завтраков
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Входные билеты в Горный парк Рускеала
- Посещение Горы Паасо и Карельского зоопарка: взрослый - 5 000 руб. /чел. ребенок до 9 лет - 4 280 руб. /чел
- Взрослый - 5 000 руб. /чел
- Ребенок до 9 лет - 4 280 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно у туроператора или из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1–2 дня до даты начала тура.