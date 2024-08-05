На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию

Приглашаем в увлекательное железнодорожное путешествие в Заполярье в празднично оформленных вагонах поезда Деда Мороза! Вы в полной мере сможете почувствовать себя частью команды Дедушки, познакомитесь с Мурманском, прогуляетесь по природному
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парку «Териберка» и берегу Баренцева моря, испытаете свою удачу в охоте за полярным днем.

А еще встретите рассвет в Петрозаводске на берегу Онежского озера, прокатитесь на «Рускеальском экспрессе», посетите горный парк «Рускеала» и экспозицию поезда Деда Мороза на станции Морозной.

Такая поездка запомнится надолго, а яркие впечатления и красочные фотографии займут достойное место в вашем туристическом портфолио!

5
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Санкт-Петербурга

Посадка в поезд с 09:13.

10:10 Отправление туристического поезда с Ладожского вокзала г. Санкт-Петербурга.

Завтрак в поезде.

День и ночь в поезде.

Отправление поезда из Санкт-ПетербургаОтправление поезда из Санкт-Петербурга
2 день

Териберка. Берег Баренцева моря

Завтрак в поезде.

12:05 Прибытие туристического поезда в г. Мурманск, встреча с гидами на перроне.

Выезд на экскурсию в Териберку.

Посещение природного парка «Териберка» — незабываемое приключение на побережье Северного Ледовитого океана.

Посещение берега Баренцева моря, старый корабль на пляже, кладбище заброшенных кораблей, пляж «Драконьи яйца», прогулка к водопаду.

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей этого места, насладитесь прекрасным видом на Баренцево море — частью Северного Ледовитого океана и манящими сопками.

Дикая природа, бескрайняя тундра и уникальные северные ландшафты. Ощутите атмосферу Баренцева моря!

Экскурсия по старой части села.

Свободное время.

Для заездов в июле:

  • Выезд на поиски полярного дня. Мы предоставим отличную возможность увидеть «полярный день» своими глазами и понять, что солнце может светить даже ночью. Насладитесь этим природным явлением в дружной компании за вкусным чаем и удивительными историями о природе и явлении на локациях по маршруту.

Возвращение в город.

Трансфер на ж/д вокзал.

Ночь в поезде.

Териберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моряТериберка. Берег Баренцева моря
3 день

День в поезде

Завтрак в поезде.

День и ночь в поезде.

4 день

Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"

Завтрак в поезде.

06:55–08:40 Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску.

В этом городе северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города. Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры — дары городов-побратимов со всего мира.

Трансфер на ж/д вокзал.

09:00 Отправление туристического поезда.

13:58 Прибытие на остановочный пункт Морозная, посещение статической экспозиции «Поезд Деда Мороза».

14:37 Посадка на ретропоезд «Рускеальский экспресс» и отъезд в горный парк «Рускеала».

15:45 Прибытие на станцию Горный парк «Рускеала».

18:45 Отправление на Рускеальском экспрессе в г. Сортавалу.

20:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Сортавалы.

Ночь в поезде.

Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"Экскурсия по Петрозаводску. Экспозиция "Поезд Деда Мороза". Горный парк "Рускеала"
5 день

Экскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсии

Завтрак в поезде.

09:30 Пешеходная обзорная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавале, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города.

Свободное время в городе.

Дополнительные опции:

  • Посещение Горы Паасо:

Трансфер на гору Паасонвуори (сокращенно — Паасо).

В Сортавальском районе Карелии, недалеко от поселка Хелюля находится достопримечательность, о которой мало кто знает.

Это высокая скала Паасонвуори возле озера Кармаланярви, где находится городище Паасо — открытое в XIX веке финским археологом Отто Аппельгреном поселение древних корел, которые жили здесь примерно в XII–XIII веках.

С горы виден разлив реки Хелюлянйоки плавно переходящий в озеро Кармаланъярви. Но описывать это бесполезно, все равно никакими словами и фотографиями не передать тех чувств, которые вызывают эти удивительные пейзажи.

  • Посещение Карельского зоопарка — в зоопарке находятся более 500 животных и 120 птиц.

Здесь вы встретите и юркого хорька, общительного енота, сурового зубра, льва и верблюда.

Для детей на территории есть контактный зоопарк, где живут карликовые овечки, оленята, камерунские козочки, кролики и шотландские пони.

20:36 Отправление туристического поезда.

Ночь в поезде.

Экскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсииЭкскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсииЭкскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсииЭкскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсииЭкскурсия по Сортавале. Дополнительные экскурсии
6 день

Прибытие поезда в Санкт-Петербург

01:49 Прибытие поезда на Ладожский вокзал г. Санкт-Петербурга.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека на май, июнь, август, руб:

КатегорияЧетырехместное купе
(верхняя полка)		Четырехместное купе
(нижняя полка)
Для взрослых31 50034 500

Стоимость тура на 1 человека на июль, руб:

КатегорияЧетырехместное купе
(верхняя полка)		Четырехместное купе
(нижняя полка)
Для взрослых33 00037 000

Варианты проживания

Туристический поезд

5 ночей

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
Общий «Рускеальский экспресс»Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах категории «четырехместное купе» по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск - Петрозаводск - Рускеала - Сортавала - Санкт-Петербург
  • Питание, указанное в программе: 5 завтраков
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Входные билеты в Горный парк Рускеала
  • Посещение Горы Паасо и Карельского зоопарка: взрослый - 5 000 руб. /чел. ребенок до 9 лет - 4 280 руб. /чел
  • Взрослый - 5 000 руб. /чел
  • Ребенок до 9 лет - 4 280 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

График движения поезда (туристической программы) может измениться. Узнать актуальное расписание поездки можно у туроператора или из информационного письма, которое будет направлено по электронной почте, за 1–2 дня до даты начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 авг 2024
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
М
31 июл 2024
Спасибо! Успехов!
М
24 июл 2024
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!

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