С детьми в Плёс: уроки живописи с художником, пленэры с видом на Волгу и посещение музеев

Написать картину с горы Левитана, поучиться создавать скетч и работать с пластилином
Приглашаем в тур юных живописцев и их родителей — отправляемся в место, которое издавна вдохновляло мастеров.

В Плёсе действительно хочется творить, глядя на спокойное течение Волги, блестящие на солнце купола церквей
и живописные деревенские домики.

Каждый день ребят будет ждать занятие с местным художником: они будут учиться рисовать маркерами, цветными карандашами, черной гелиевой ручкой, создавать картины гуашью и даже пластилином. В музеях осмотрят пейзажи И. Левитана, И. Шишкина и В. Поленова и узнают тайны мировых шедевров.

В 1-й день родители вместе с детьми смогут поучаствовать в пленэре, а в остальные дни, пока дети будут создавать свои работы вместе с мастером, у взрослых будет свободное время.

Описание экскурсии

Организационные детали

Ж/д переезд Москва — Шуя — Москва
Дата Поезд Отъезд Прибытие
19.09.2025№ 739Я «Ласточка» 7:0710:21
21.09.2025№ 736И «Ласточка» 14:0317:17

Программа тура по дням

1 день

Урок живописи для детей, прогулка по Плёсу и пленэр с видом на Волгу

Встретим вас на вокзале в Шуе, а затем на автобусе отправимся в Плёс.

По приезде начнётся первое занятие. Ребята узнают, какие бывают жанры и направления в живописи, кто такие меценаты, как создавались крупнейшие музейные коллекции и какие тайны хранят известные полотна.

После обеда и размещения в отеле вас ждёт пешеходная экскурсия по Плёсу — городу, где Исаак Левитан создал множество работ. Прогуляемся по улочкам, вдохновлявшим художников, и поднимемся на гору Левитана.

Завершим день пленэром с видом на Волгу: напишем пейзаж гуашью на тонированной бумаге. Вечером — свободное время. Ужин — самостоятельно.

2 день

Музей Левитана, и Музей пейзажа, урок графики и создание скетча с мастером

После завтрака отправимся на экскурсию в Музей Левитана, где дети познакомятся с жизнью и творчеством художника и узнают, почему его картины стали символом русской пейзажной школы. Затем посетим Музей пейзажа, расположенный в особняке 18 века. Здесь ребята увидят работы Шишкина, Поленова, Маковской и других мастеров, что поможет им лучше понять язык живописи.

Если позволит погода — прокатимся на кораблике по Волге, а затем отправимся на обед.

После обеда дети продолжат занятия — на этот раз их ждёт урок графики в мастерской плёсского художника. Используя маркеры, карандаши и ручки, они создадут собственный скетч под руководством мастера.

У родителей в это время будет свободное время. По желанию, можно отправиться на экскурсию на квадроциклах по окрестностям Плёса (доплата, бронирование заранее).

Вечером — свободное время. Ужин — самостоятельно.

3 день

Пленэр с плёсским художником и создание картины из пластилина и отъезд в Москву

Сегодня детей ждёт пленэр с плёсским художником, где они создадут картину в необычной технике — работая с пластилином. Темой может стать пейзаж, плёсский наличник, коты или собственный сюжет. Художник расскажет, как смешивать цвета и работать с материалом. При плохой погоде занятие пройдёт в мастерской.

У взрослых в это время будет свободное утро. После занятий — выселение из отеля и переезд в Шую.

В дороге состоится итоговая встреча по программе — «дорожная кругосветка». Ребята узнают, кто такие кривичи, чем Шуя связана с Романовыми, что такое Плёсский рубеж и почему Иваново называют городом невест.

В 14:03 отправление на поезде №740И, прибытие в Москву в 17:17.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник64 815 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Все входные билеты
  • Пленэр для всех участников
  • Занятия для детей «Урок живописи с плёсским художником» (у взрослых свободное время)
Что не входит в цену
  • Билеты Москва-Шуя-Москва
  • Питание вне программы
  • Дополнительная экскурсия на квадроциклах: 1 человек от 9500 ₽ + 1500 ₽ за экипировку
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • Стандартный номер (20 кв. м) для 1 взрослого и 1 ребёнка - 119 630 ₽
  • Расширенный стандартный номер (27 кв. м) для 2 взрослых и 1 ребёнка или 1 взрослого и 2 детей - 186 890 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал в г. Шуя, 10:21 (время прибытия «Ласточки» из Москвы)
Завершение: Ж/д вокзал в г. Шуя, 14:03 (время отправления «Ласточки» в Москву с прибытием в 17:17)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Плёсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

