В Плёсе действительно хочется творить, глядя на спокойное течение Волги, блестящие на солнце купола церквей
Ж/д переезд Москва — Шуя — Москва
Дата Поезд Отъезд Прибытие
19.09.2025№ 739Я «Ласточка» 7:0710:21
21.09.2025№ 736И «Ласточка» 14:0317:17
Программа тура по дням
Урок живописи для детей, прогулка по Плёсу и пленэр с видом на Волгу
Встретим вас на вокзале в Шуе, а затем на автобусе отправимся в Плёс.
По приезде начнётся первое занятие. Ребята узнают, какие бывают жанры и направления в живописи, кто такие меценаты, как создавались крупнейшие музейные коллекции и какие тайны хранят известные полотна.
После обеда и размещения в отеле вас ждёт пешеходная экскурсия по Плёсу — городу, где Исаак Левитан создал множество работ. Прогуляемся по улочкам, вдохновлявшим художников, и поднимемся на гору Левитана.
Завершим день пленэром с видом на Волгу: напишем пейзаж гуашью на тонированной бумаге. Вечером — свободное время. Ужин — самостоятельно.
Музей Левитана, и Музей пейзажа, урок графики и создание скетча с мастером
После завтрака отправимся на экскурсию в Музей Левитана, где дети познакомятся с жизнью и творчеством художника и узнают, почему его картины стали символом русской пейзажной школы. Затем посетим Музей пейзажа, расположенный в особняке 18 века. Здесь ребята увидят работы Шишкина, Поленова, Маковской и других мастеров, что поможет им лучше понять язык живописи.
Если позволит погода — прокатимся на кораблике по Волге, а затем отправимся на обед.
После обеда дети продолжат занятия — на этот раз их ждёт урок графики в мастерской плёсского художника. Используя маркеры, карандаши и ручки, они создадут собственный скетч под руководством мастера.
У родителей в это время будет свободное время. По желанию, можно отправиться на экскурсию на квадроциклах по окрестностям Плёса (доплата, бронирование заранее).
Вечером — свободное время. Ужин — самостоятельно.
Пленэр с плёсским художником и создание картины из пластилина и отъезд в Москву
Сегодня детей ждёт пленэр с плёсским художником, где они создадут картину в необычной технике — работая с пластилином. Темой может стать пейзаж, плёсский наличник, коты или собственный сюжет. Художник расскажет, как смешивать цвета и работать с материалом. При плохой погоде занятие пройдёт в мастерской.
У взрослых в это время будет свободное утро. После занятий — выселение из отеля и переезд в Шую.
В дороге состоится итоговая встреча по программе — «дорожная кругосветка». Ребята узнают, кто такие кривичи, чем Шуя связана с Романовыми, что такое Плёсский рубеж и почему Иваново называют городом невест.
В 14:03 отправление на поезде №740И, прибытие в Москву в 17:17.
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|64 815 ₽
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Все входные билеты
- Пленэр для всех участников
- Занятия для детей «Урок живописи с плёсским художником» (у взрослых свободное время)
Что не входит в цену
- Билеты Москва-Шуя-Москва
- Питание вне программы
- Дополнительная экскурсия на квадроциклах: 1 человек от 9500 ₽ + 1500 ₽ за экипировку
- Стоимость тура зависит от размещения:
- Стандартный номер (20 кв. м) для 1 взрослого и 1 ребёнка - 119 630 ₽
- Расширенный стандартный номер (27 кв. м) для 2 взрослых и 1 ребёнка или 1 взрослого и 2 детей - 186 890 ₽