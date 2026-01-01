Встретим вас на вокзале в Шуе, а затем на автобусе отправимся в Плёс.

По приезде начнётся первое занятие. Ребята узнают, какие бывают жанры и направления в живописи, кто такие меценаты, как создавались крупнейшие музейные коллекции и какие тайны хранят известные полотна.

После обеда и размещения в отеле вас ждёт пешеходная экскурсия по Плёсу — городу, где Исаак Левитан создал множество работ. Прогуляемся по улочкам, вдохновлявшим художников, и поднимемся на гору Левитана.

Завершим день пленэром с видом на Волгу: напишем пейзаж гуашью на тонированной бумаге. Вечером — свободное время. Ужин — самостоятельно.