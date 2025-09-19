С детьми в Плёс: уроки живописи с художником, пленэры с видом на Волгу и посещение музеев
Написать картину с горы Левитана, поучиться создавать скетч и работать с пластилином
Начало: Ж/д вокзал в г. Шуя, 10:21 (время прибытия «Ласточ...
19 сен в 10:21
59 815 ₽ за человека
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