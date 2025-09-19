Найдено 1 тур в Плёсе , цена 59 815 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На машине 3 дня С детьми в Плёс: уроки живописи с художником, пленэры с видом на Волгу и посещение музеев Написать картину с горы Левитана, поучиться создавать скетч и работать с пластилином Начало: Ж/д вокзал в г. Шуя, 10:21 (время прибытия «Ласточ... 59 815 ₽ за человека

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