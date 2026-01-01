1 день

Подпорожье, Гоморовичи, дер. Юксовичи, дер. Щелейки, пос. Вознесенье

Переезд в г. Подпорожье.

Подпорожский район — самый крупный в Ленинградской области и самый малочисленный. Он занимает обширную площадь в 7830 кв. км. С восточной стороны район омывает Онежское озеро.

Всего же в районе имеется более 380 озёр. Среди десятков местных рек наиболее известны Свирь и Оять. Район можно по праву назвать и географической вершиной региона.

Самой высокой точкой является гора Габсельга (291 метра над уровнем моря). Это край лесов, рек, озер, древней культуры и уникальных деревянных церквей и часовен.

Сытный и вкусный обед (дополнительная оплата).

Переезд в дер. Гоморовичи. Осмотр часовни Св. Николая Чудотворца.

Прекрасная часовня Николы, построенная в XVIII в., расположилась на открытом деревянном лугу. Она не имеет звонницы над крыльцом, но пропильная резьба по коньку кровли хорошо видна на фоне голубого неба.

Переезд в дер. Родионово (Юксовичи). Осмотр церкви Св. Георгия и Сретенской церкви Сретения Господня.

Юксовичи — древнее поселение, упоминаемое в Уставной грамоте Новгородского князя Святослава Олеговича в 1137 г.

Вы увидите самую древнюю из стоящих на своем месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России — церковь Св. Георгия, построенную на мирские деньги в 1493 году на берегу Юксовского озера.

Храм был освещен Св. Афанасием Сяндемским, келейником Александра Свирского. Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.

Деревянный храм Сретения Господня был построен на этом месте в 1864 г, как теплая церковь Юксовского прихода. С 2007 года здесь организовано подворье Александра Свирского Монастыря.

Переезд в пос. Вознесенье.

Переправа на пароме через р. Свирь.

Переезд в дер. Щелейки.

Осмотр церкви Дмитрия Солунского Мироточивого 1783 г постройки. Деревня находится прямо на берегу Онежского озера. В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки.

Одна из них начинается прямо от впечатляющей церкви Дмитрия Солунского Мироточивого — главной достопримечательности села. Деревянная пятиглавая церковь имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую колокольню на которую можно подняться и осмотреть окрестности.

Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера (в летний период).

Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской.

Вам будет предложен травяной чай с выпечкой.

Переправа на пароме через р. Свирь в пос. Вознесенье.

Поселок расположен у истоков р. Свирь, вытекающей из Онежского озера. Село Вознесенье образовалось в середине XIX века, но часть входящих в него поселений существовала гораздо раньше.

В XVII веке упоминается о Вознесенской пустани, которая и дала название этому поселению. Строительство Мариинской водной системы способствовало развитию этой территории.

Осмотр стелы строителям обводного Онежского канала от р. Вытегра до р. Свирь.

В пос. Вознесенье начинается судоходный обводной Онежский канал, построенный вдоль южного берега Онежского озера. Строительство канала завершилось в 1852 году. В наше время канал используется только для маломерных судов.

Осмотр памятника В. И. Ленину.

Единственный в своем роде памятник В. И. Ленину —"Начитанный Ленин". 2,5-метровый бюст, возвышающийся над томами бессмертного "Капитала" и собственного собрания сочинений В. И. Ленина был создан в 1925 году силами рабочих Вознесенского судостроительного завода.

Переезд в г. Подпорожье.

Размещение в отеле “У Максимыча”.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160