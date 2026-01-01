За два дня вы увидите церковь 1493 года, шатровые шедевры прионежской школы, переправитесь через Свирь на пароме и, возможно,
Программа тура по дням
Подпорожье, Гоморовичи, дер. Юксовичи, дер. Щелейки, пос. Вознесенье
Переезд в г. Подпорожье.
Подпорожский район — самый крупный в Ленинградской области и самый малочисленный. Он занимает обширную площадь в 7830 кв. км. С восточной стороны район омывает Онежское озеро.
Всего же в районе имеется более 380 озёр. Среди десятков местных рек наиболее известны Свирь и Оять. Район можно по праву назвать и географической вершиной региона.
Самой высокой точкой является гора Габсельга (291 метра над уровнем моря). Это край лесов, рек, озер, древней культуры и уникальных деревянных церквей и часовен.
Сытный и вкусный обед (дополнительная оплата).
Переезд в дер. Гоморовичи. Осмотр часовни Св. Николая Чудотворца.
Прекрасная часовня Николы, построенная в XVIII в., расположилась на открытом деревянном лугу. Она не имеет звонницы над крыльцом, но пропильная резьба по коньку кровли хорошо видна на фоне голубого неба.
Переезд в дер. Родионово (Юксовичи). Осмотр церкви Св. Георгия и Сретенской церкви Сретения Господня.
Юксовичи — древнее поселение, упоминаемое в Уставной грамоте Новгородского князя Святослава Олеговича в 1137 г.
Вы увидите самую древнюю из стоящих на своем месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России — церковь Св. Георгия, построенную на мирские деньги в 1493 году на берегу Юксовского озера.
Храм был освещен Св. Афанасием Сяндемским, келейником Александра Свирского. Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.
Деревянный храм Сретения Господня был построен на этом месте в 1864 г, как теплая церковь Юксовского прихода. С 2007 года здесь организовано подворье Александра Свирского Монастыря.
Переезд в пос. Вознесенье.
Переправа на пароме через р. Свирь.
Переезд в дер. Щелейки.
Осмотр церкви Дмитрия Солунского Мироточивого 1783 г постройки. Деревня находится прямо на берегу Онежского озера. В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки.
Одна из них начинается прямо от впечатляющей церкви Дмитрия Солунского Мироточивого — главной достопримечательности села. Деревянная пятиглавая церковь имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую колокольню на которую можно подняться и осмотреть окрестности.
Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера (в летний период).
Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской.
Вам будет предложен травяной чай с выпечкой.
Переправа на пароме через р. Свирь в пос. Вознесенье.
Поселок расположен у истоков р. Свирь, вытекающей из Онежского озера. Село Вознесенье образовалось в середине XIX века, но часть входящих в него поселений существовала гораздо раньше.
В XVII веке упоминается о Вознесенской пустани, которая и дала название этому поселению. Строительство Мариинской водной системы способствовало развитию этой территории.
Осмотр стелы строителям обводного Онежского канала от р. Вытегра до р. Свирь.
В пос. Вознесенье начинается судоходный обводной Онежский канал, построенный вдоль южного берега Онежского озера. Строительство канала завершилось в 1852 году. В наше время канал используется только для маломерных судов.
Осмотр памятника В. И. Ленину.
Единственный в своем роде памятник В. И. Ленину —"Начитанный Ленин". 2,5-метровый бюст, возвышающийся над томами бессмертного "Капитала" и собственного собрания сочинений В. И. Ленина был создан в 1925 году силами рабочих Вознесенского судостроительного завода.
Переезд в г. Подпорожье.
Размещение в отеле “У Максимыча”.
Дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Заозерье, дер. Посад, дер. Волнаволок, г. Подпорожье
07:30 Завтрак в отеле.
Проезд по новому мосту "Победа", соединяющий два берега р. Свирь. Переезд в пос.
Важины/дер. Курпово.
Посещение Воскресенской церкви на р. Важинке, постройки 1630 г.
Это единственный известный деревянный храм, построенный на срубе с десятью гранями. Церковь основательно перестраивалась в XIX в. и представляет собой необычную сочетание холодной и теплой церкви. Церковь действующая с сохранившимся иконостасом конца XVII в.
Переезд в дер. Согиницы.
Посещение Согинского погоста с шатровым храмом Св. Николая, постройки 1696 г. Редкой красоты церковь Св. Николая Чудотворца XVII в. — едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы.
Рядом — построенная в середине XIX в. церковь Св. пророка Илии. Здесь у вас будет возможность набрать чистой родниковой воды.
Памятник архитектуры федерального значения расположен в долине реки Важинки, когда-то здесь было большое село, но на данный момент постоянное население поселка — всего 13 человек.
Переезд в дер. Заозерье. Посещение часовни Петра и Павла.
Часовня Петра и Павла XVII-XIX вв. стоит на высоком берегу оз. Вачозеро (самое крупное озеро Подпорожского района) на крохотном деревенском кладбище. По своей форме напоминает небольшую крестьянскую избу с открытым крыльцом.
Только маленькая главка с железным кованым крестом, крытая осиновым лемехом и аккуратно рубленная звонница над крыльцом говорят об ином назначении постройки.
Реставраторами было сохранено слюдяное окошко этой часовни.
Переезд в дер. Посад.
"Церковь-пряник со ставенками" Афанасия Александрийского, построенная в XIX в. Церковь с шатровой звонницей и луковичной главкой с крестом действует и приписана к Свято-Троицкому Александро- Свирскому мужскому монастырю, бережно сохраняется местными жителями.
Переезд в дер. Волнаволок, расположенный на берегу оз. Пидьма. Осмотр Покровской часовни.
В 2006 году здесь была построена деревянная Покровская часовня на месте сгоревшего ансамбля церквей Покрова Божьей Матери и Св. Василия Великого. Любопытно, как современные мастера интерпретируют традиции деревянного зодчества прошлых столетий.
Переезд в г. Подпорожье.
Сытный и вкусный обед (дополнительная оплата).
Посещение Храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
Посещение мемориала "Братское кладбище" с демонстрационной площадкой на высоком берегу р. Свирь (вид на Верхне-Свирскую ГЭС).
Стела-символ памяти о павших в боях защитниках Подпорожской земли, героям седьмой отдельной армии. В 1944 году Подпорожье было освобождено. В 1946 году одиночные воинские захоронения в пос.
Подпорожье, а также братское захоронение с улицы Невской (теперь Героев) были перенесены в одну могилу на крутом берегу р. Свирь. На 2005 год на плитах значатся 1452 фамилии воинов. Отсюда открывается завораживающий вид на р.
Свирь и ГЭС.
Отправление на автобусе в г. Санкт-Петербург.
Прибытие в г. Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице “У Максимыча”.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- 2-местное размещение: 14 150 руб.;
- 1-местное размещение: 15 150 руб.
Варианты проживания
Гостиница «У Максимыча»
В Ленинградской области в Подпорожье на проспекте Механический расположен гостевой дом «У Максимыча». Для того, чтобы Вы могли расслабиться после трудного дня — для Вас функционирует сауна и бассейн, для Вас могут вызвать такси, а свой автомобиль возможно оставить на парковке.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые включают в себя все необходимое, для того, чтобы была возможность остановиться на длительный срок пребывания. Есть номер для новобрачных. Курение на всей территории запрещено и осуществляется оно в специально отведенных местах.
В кафе можно попробовать блюда, приготовленные заботливыми поварами. Также пообедать или поужинать Вы сможете в любом кафе или ресторане города.
Поблизости находятся краеведческий музей и железнодорожный вокзал, до остальных достопримечательностей, а также аэропорта вы доберетесь на автобусе или такси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак
- Входные билеты на все объекты тура по программе
- Переправа на пароме
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Подпорожья и обратно
- Питание, не указанное в программе: 2 обеда - 1500 руб. и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.