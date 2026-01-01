Вы подниметесь на колокольню храма у Онежского озера,
Программа тура по дням
Подпорожье, Гоморовичи, дер. Юксовичи, дер. Щелейки, пос. Вознесенье
Переезд в г. Подпорожье.
Подпорожский район — самый крупный в Ленинградской области и самый малочисленный. Он занимает обширную площадь в 7830 кв. км. С восточной стороны район омывает Онежское озеро.
Всего же в районе имеется более 380 озёр. Среди десятков местных рек наиболее известны Свирь и Оять. Район можно по праву назвать и географической вершиной региона.
Самой высокой точкой является гора Габсельга (291 метра над уровнем моря). Это край лесов, рек, озер, древней культуры и уникальных деревянных церквей и часовен.
Сытный и вкусный обед (дополнительная оплата).
Переезд в дер. Гоморовичи. Осмотр часовни Св. Николая Чудотворца.
Прекрасная часовня Николы, построенная в XVIII в., расположилась на открытом деревянном лугу. Она не имеет звонницы над крыльцом, но пропильная резьба по коньку кровли хорошо видна на фоне голубого неба.
Переезд в дер. Родионово (Юксовичи). Осмотр церкви Св. Георгия и Сретенской церкви Сретения Господня.
Юксовичи — древнее поселение, упоминаемое в Уставной грамоте Новгородского князя Святослава Олеговича в 1137 г.
Вы увидите самую древнюю из стоящих на своем месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России — церковь Св. Георгия, построенную на мирские деньги в 1493 году на берегу Юксовского озера.
Храм был освещен Св. Афанасием Сяндемским, келейником Александра Свирского. Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.
Деревянный храм Сретения Господня был построен на этом месте в 1864 г, как теплая церковь Юксовского прихода. С 2007 года здесь организовано подворье Александра Свирского Монастыря.
Переезд в пос. Вознесенье.
Переправа на пароме через р. Свирь.
Переезд в дер. Щелейки.
Осмотр церкви Дмитрия Солунского Мироточивого 1783 г постройки. Деревня находится прямо на берегу Онежского озера. В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки.
Одна из них начинается прямо от впечатляющей церкви Дмитрия Солунского Мироточивого — главной достопримечательности села. Деревянная пятиглавая церковь имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую колокольню на которую можно подняться и осмотреть окрестности.
Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера (в летний период).
Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской.
Вам будет предложен травяной чай с выпечкой.
Переправа на пароме через р. Свирь в пос. Вознесенье.
Поселок расположен у истоков р. Свирь, вытекающей из Онежского озера. Село Вознесенье образовалось в середине XIX века, но часть входящих в него поселений существовала гораздо раньше.
В XVII веке упоминается о Вознесенской пустани, которая и дала название этому поселению. Строительство Мариинской водной системы способствовало развитию этой территории.
Осмотр стелы строителям обводного Онежского канала от р. Вытегра до р. Свирь.
В пос. Вознесенье начинается судоходный обводной Онежский канал, построенный вдоль южного берега Онежского озера. Строительство канала завершилось в 1852 году. В наше время канал используется только для маломерных судов.
Осмотр памятника В. И. Ленину.
Единственный в своем роде памятник В. И. Ленину —"Начитанный Ленин". 2,5-метровый бюст, возвышающийся над томами бессмертного "Капитала" и собственного собрания сочинений В. И. Ленина был создан в 1925 году силами рабочих Вознесенского судостроительного завода.
Переезд в г. Подпорожье.
Размещение в отеле “У Максимыча”.
Дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Заозерье, дер. Посад, дер. Волнаволок, г. Подпорожье
07:30 Завтрак в отеле.
Проезд по новому мосту "Победа", соединяющий два берега р. Свирь. Переезд в пос.
Важины/дер. Курпово.
Посещение Воскресенской церкви на р. Важинке, постройки 1630 г.
Это единственный известный деревянный храм, построенный на срубе с десятью гранями. Церковь основательно перестраивалась в XIX в. и представляет собой необычную сочетание холодной и теплой церкви. Церковь действующая с сохранившимся иконостасом конца XVII в.
Переезд в дер. Согиницы.
Посещение Согинского погоста с шатровым храмом Св. Николая, постройки 1696 г. Редкой красоты церковь Св. Николая Чудотворца XVII в. — едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы.
Рядом — построенная в середине XIX в. церковь Св. пророка Илии. Здесь у вас будет возможность набрать чистой родниковой воды.
Памятник архитектуры федерального значения расположен в долине реки Важинки, когда-то здесь было большое село, но на данный момент постоянное население поселка — всего 13 человек.
Переезд в дер. Заозерье. Посещение часовни Петра и Павла.
Часовня Петра и Павла XVII-XIX вв. стоит на высоком берегу оз. Вачозеро (самое крупное озеро Подпорожского района) на крохотном деревенском кладбище. По своей форме напоминает небольшую крестьянскую избу с открытым крыльцом.
Только маленькая главка с железным кованым крестом, крытая осиновым лемехом и аккуратно рубленная звонница над крыльцом говорят об ином назначении постройки.
Реставраторами было сохранено слюдяное окошко этой часовни.
Переезд в дер. Посад.
"Церковь-пряник со ставенками" Афанасия Александрийского, построенная в XIX в. Церковь с шатровой звонницей и луковичной главкой с крестом действует и приписана к Свято-Троицкому Александро- Свирскому мужскому монастырю, бережно сохраняется местными жителями.
Переезд в дер. Волнаволок, расположенный на берегу оз. Пидьма. Осмотр Покровской часовни.
В 2006 году здесь была построена деревянная Покровская часовня на месте сгоревшего ансамбля церквей Покрова Божьей Матери и Св. Василия Великого. Любопытно, как современные мастера интерпретируют традиции деревянного зодчества прошлых столетий.
Переезд в г. Подпорожье.
Сытный и вкусный обед (дополнительная оплата).
Посещение Храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
Посещение мемориала "Братское кладбище" с демонстрационной площадкой на высоком берегу р. Свирь (вид на Верхне-Свирскую ГЭС).
Стела-символ памяти о павших в боях защитниках Подпорожской земли, героям седьмой отдельной армии. В 1944 году Подпорожье было освобождено. В 1946 году одиночные воинские захоронения в пос.
Подпорожье, а также братское захоронение с улицы Невской (теперь Героев) были перенесены в одну могилу на крутом берегу р. Свирь. На 2005 год на плитах значатся 1452 фамилии воинов. Отсюда открывается завораживающий вид на р.
Свирь и ГЭС.
Отправление на автобусе в г. Санкт-Петербург.
Прибытие в г. Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице “У Максимыча”.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- 2-местное размещение: 14 150 руб.;
- 1-местное размещение: 15 150 руб.
Варианты проживания
Гостиница «У Максимыча»
В Ленинградской области в Подпорожье на проспекте Механический расположен гостевой дом «У Максимыча». Для того, чтобы Вы могли расслабиться после трудного дня — для Вас функционирует сауна и бассейн, для Вас могут вызвать такси, а свой автомобиль возможно оставить на парковке.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые включают в себя все необходимое, для того, чтобы была возможность остановиться на длительный срок пребывания. Есть номер для новобрачных. Курение на всей территории запрещено и осуществляется оно в специально отведенных местах.
В кафе можно попробовать блюда, приготовленные заботливыми поварами. Также пообедать или поужинать Вы сможете в любом кафе или ресторане города.
Поблизости находятся краеведческий музей и железнодорожный вокзал, до остальных достопримечательностей, а также аэропорта вы доберетесь на автобусе или такси.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Проживание в номерах категории «стандарт» с удобствами
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак
- Входные билеты на все объекты тура по программе
- Переправа на пароме
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Подпорожья и обратно
- Питание, не указанное в программе: 2 обеда - 1500 руб. и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.