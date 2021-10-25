Все экскурсии в Покрове
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Покрове на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
600₽
за 1 чел.
Традиции русской деревни в частном музее
Посещение историко-этнографического парка
Последние отзывы «Экскурсии Покрова»
- ИИрина25 октября 2021Великолепное место! Обязательно для посещения! И прекраснейший гид!
- ООльга21 июня 2021Впечатлила коллекция народного костюма.
- ЕЕлена21 декабря 2020Экскурсия оч понравилась! Спасибо большое. Очень много экспонатов, все позитивно и интересно! Советую посетить этот музей!