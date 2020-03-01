15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Первое, что хочу сказать, это огромное СПАСИБО Андрею, за замечательную экскурсию и незабываемей впечатления!

Мы посетили этот музей с детьми 9 и 14 лет, как правило детей сложно удивить посещением музея, но от этого они были в восторге!

Музей превзошёл все наши ожидания! Хотя погода нас не баловала, день был морозный и мы здорово замерзли, но было ОЧЕНЬ интересно!



Это уникальный музей, экспонаты которого зрелищны и просто впечатляют, они дают нам возможность соприкоснуться с историей.

У Андрея не только очень богатая коллекция, которой могут позавидовать многие музеи, но и необъятное количество интереснейшей информации, которой во время экскурсии он щедро с вами поделится!

Коллекция Андрея является подлинной сокровищницей многовековой народной мудрости, умения и знания. Различные инструменты, оригинальные приспособления, предметы быта, фотографии, костюмы, рукописи и многое-многое другое интересно, полезно и поучительно для любого современного человека.



Этот музей оставил самое яркое впечатление от нашей 3-х дневной поездки в Покров и его окрестности. Мы провели в музее часа 4, время пролетело незаметно, многое запомнилось и произвело впечатление. Планируем вернуться в более теплое время года, т. к. некоторые экспонаты достойны большего и нужно уделить им особое внимание.



По правде сказать, не ожидали, что будет так интересно и познавательно! Это обязательно нужно увидеть своими глазами! Вы получите колоссальное удовольствие. Узнаете много нового, интересного. Увидите необычные вещи. Соприкоснётесь с историей. Музей будет интересен всем и взрослым и детям, каждый откроет для себя что-то новенькое!