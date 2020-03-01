15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посещение историко-этнографического парка

Андрей
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Андрей – ваш гид
Наш музей задумывался не только как памятник русской крестьянской цивилизации, но и как возможность восстановить утраченные корни и обрести историческую память.

У нас нет закрытых витрин – все экспонаты можно брать в руки.

Вы узнаете о старинных ремёслах, быте, образе жизни, мировоззрении русского традиционного мира и пройдёте путь деревни от общинно-родового строя до драматических событий 20-го века.
600 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча д.Желудьево
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее

Что вас ожидает

  • История чаепития в России и традиции русской ярмарки.
  • Технология земледелия – в крестьянском подворье вы увидите ручные, конные и механические орудия труда.
  • Интерьер крестьянской избы, где вы рассмотрите предметы деревенской мебели, коллекцию деревянных, лубяных и берестяных изделий.
  • Прядильно-ткацкая мастерская – орудия льнообработки, технологии кустарного производства.
  • Старинные фотографии, на которых вы увидите лица старой России.
  • История деревенского пивоварения и пчеловодства.
  • Коллекция керамических изделий в гончарной мастерской, история и технология производства.
  • Кузнечное оборудование и технология производства в настоящей кузнице.
  • В мастерской деревообработки вы познакомитесь с инструментами и специализацией.
  • Увидите охотничьи и рыболовные орудия, самоловы, узнаете о технологии ловли и добычи.
  • Я расскажу вам об истории ратного дела, покажу исторические предметы снаряжения и старинные методы подготовки. Разберем с вами смысл деревенских коллективных игр как массовой начальной подготовки воинов.
  • В подворье мельника осмотрите реконструированную мельницу столбовки северного типа, домашние ручные мельницы, поговорим о тонкостях технологии мукомольного производства.
  • А также обсудим с вами сложные религиозные темы – языческие корни в русской этнографии 19 в, русское православие, раскол церкви 17 в. и старообрядчество.

Кроме этого, у нас вы можете

  • Остановиться в гостевом домике и попариться в настоящей русской бане.
  • Поучаствовать в мастер-классах по сельским ремеслам.
  • Попробовать себя в русском рукопашном бое.
  • Узнать о народных методах развития силы и пластики и культуре естественных движений.
  • Поиграть в народные игры и многое другое!

Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее
Традиции русской деревни в частном музее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура д.Желудьево.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
45 лет, частный коллекционер - этнограф, потомок старообрядцев - "кулаков", в детстве заставший последние островки уходящей традиции, в последствии ставшей смыслом жизни. Историю и этнографию русского крестьянского мира изучал не по политизированным учебникам , а по свидетельствам живых носителей традиции. Музей создавался не только как памятник крестьянской цивилизации, но и как возможность поиска утраченных корней и обретения исторической памяти. Задача попытаться обратить взгляд в старое доброе прошлое, где находится территория истинных смыслов тормозящих сползание в пропасть.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Потрясающая коллекция предметов русского крестьянского и ремесленнического быта! Предметы и постройки охотников и рыбаков. Народные костюмы и украшения. Археологические экспонаты, оружие и многое другое! Часть экспозиции посвящена советскому времени. Рекомендуется к посещению всем, кто любит историю! С детьми школьного возраста. Летом принимают в лагерь.
12 января 2020
Замечательная экскурсия для семей с детьми, а так же небольших групп. Музей находится в 100 км от Москвы в живописном лесу. Высокий забор окружает усадьбу на территории которой собрано много исторических ценностей. Подрастающему поколению будет интересно узнать о кузнечном ремесле, рыболовном деле, о ремесле плотника или охотника и др. Можно попробовать эти ремёсла самому, ведь Андрей дает мастер-классы! В музее представлены разные эпохи развития быта на территории России, даже Советский период. Экскурсия очень объёмная и интересная, очень рекомендую посетить этот музей и получить массу впечатлений!
2 сентября 2019
Спасибо Андрею за идею, энтузиазм и любовь к своему делу!
Мы, опытные и взрослые путешественники, узнали много нового и интересного о нашей русской культуре, попутешествовали во времени от средневековья до жестокого 20-ого века....Невиданные раньше ни в каких музеях предметы быта нас очень удивили!
Экскурсия будет интересна и детям) ведь можно поносить воду в коромысле, залезть в прообраз домика Бабы Яги, штурмовать древний форд....
Не ленитесь, путешествуйте!
В хорошую погоду рекомендуем устроить пикник рядом в лесу, места кругом красивейшие и грибные.
6 августа 2019
Это была незабываемая экскурсия. Были с детьми - 6 и 12 лет. Было интересно всем! Давно не видела, чтобы подросток с таким интересом слушала рассказ экскурсовода. Поразили знания экскурсовода, насколько он интересно все объяснял и показывал. Так как он сам собирал весь материал, он сам прекрасно знает историю и быт русского народа. Спасибо команде Tripster, что мы вовремя увидели этот сайт. Выбрали эту экскурсию не по отзывам, а только исключительно благодаря сайту. Инструкции все четкие и понятные. И это очень приятно. Ребята, теперь только с вами!!!
6 мая 2019
Коллекция замечательная. Проделана огромная работа по ее формированию. Экспозиция размещена, как под открытым небом, так и в помещении. Тематически разбита на отдельные блоки. Музей находится в 2-х км от населенного пункта, в лесу, что придало нашему путешествию определенную изюминку. Замечательно провели время. Желаем Андрею сил и терпения довести задуманное до конца. Спасибо Вам большое. И еще...Андрей, у Вас столько знаний о размещенных предметах в Вашем музее, не стесняйтесь о них более подробно рассказывать.
18 марта 2019
Поехали с подругой, просто потрясающе провели время! Андрей ну ооооочень колоритный товарищ)))) Советую обозревать в два этапа и лучше заночевать на месте (Есть такая функция)))). За одно посещение просто невозможно всё осмотреть,осознать и *потрогать*))))) Будем еще раз в Покрове,обязательно навестим снова!
10 января 2019
Побывали в этом удивительном месте 8 января. Очень интересно,очень познавательно. Мы обязательно вернемся летом. Съездите, не пожалеете!!!!!!
8 января 2019
Первое, что хочу сказать, это огромное СПАСИБО Андрею, за замечательную экскурсию и незабываемей впечатления!
Мы посетили этот музей с детьми 9 и 14 лет, как правило детей сложно удивить посещением музея, но от этого они были в восторге!
Музей превзошёл все наши ожидания! Хотя погода нас не баловала, день был морозный и мы здорово замерзли, но было ОЧЕНЬ интересно!

Это уникальный музей, экспонаты которого зрелищны и просто впечатляют, они дают нам возможность соприкоснуться с историей.
У Андрея не только очень богатая коллекция, которой могут позавидовать многие музеи, но и необъятное количество интереснейшей информации, которой во время экскурсии он щедро с вами поделится!
Коллекция Андрея является подлинной сокровищницей многовековой народной мудрости, умения и знания. Различные инструменты, оригинальные приспособления, предметы быта, фотографии, костюмы, рукописи и многое-многое другое интересно, полезно и поучительно для любого современного человека.

Этот музей оставил самое яркое впечатление от нашей 3-х дневной поездки в Покров и его окрестности. Мы провели в музее часа 4, время пролетело незаметно, многое запомнилось и произвело впечатление. Планируем вернуться в более теплое время года, т. к. некоторые экспонаты достойны большего и нужно уделить им особое внимание.

По правде сказать, не ожидали, что будет так интересно и познавательно! Это обязательно нужно увидеть своими глазами! Вы получите колоссальное удовольствие. Узнаете много нового, интересного. Увидите необычные вещи. Соприкоснётесь с историей. Музей будет интересен всем и взрослым и детям, каждый откроет для себя что-то новенькое!
19 ноября 2018
Огромное спасибо Андрею за такую замечательную экскурсию!
Были вместе с детьми 9 и 11 лет.
Интересно было и взрослым, и детям. Особенно понравилось, что забытые в современном мире орудия труда, можно было не только увидеть, но и подержать в руках.
Мне кажется, что это бесценный опыт особенно для современных детей.
Приедем летом еще раз!
3 мая 2018
Андрей уникальный человек, и его коллекции позавидует любой этнографический/краеведческий музей. Экскурсия будет интересна как детям так и взрослым (действительно).
Андрей - большое спасибо!
Ещё 5 отзывов

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