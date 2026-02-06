2 день

Голубые озера и язык тролля

Сегодня, проснувшись с утра, перед нашей первой поездкой, да в принципе как и каждый день, вы можете освежиться,немного поплавать и даже понырять в бассейне, который расположен на прилегающей территории гостевого дома - Солнечный ветер. После завтрака, в 9 часов утра мы отправляемся в Черекское ущелье Кабардино Балкарии. Дорога из этого ущелья заканчивается грандиозной Безенгийской стеной - наиболее высоким и скалистым участком Главного хребта Большого Кавказа проходящим по границе России (Кабардино Балкария) и Грузии. . Тут же находятся все шесть(Дыхтау-5205 м.,Коштантау-5152 м.,Пик Пушкина- 5100 м.,Джангитау-5085 м.,Шхара-5068.м. Мижирги- 5025 м.,) из восьми пятитысячников за исключением Эльбруса(5642 м) и Казбека(5034 м.) Конечно, до самого конца мы ехать не будем, дорога до первой остановки займет у нас чуть больше часа. Около села Безенги мы посетим интересную точку с недавнего времени получившую название -Балкарский язык тролля. Она представляет собой каменный выступ над пропастью почти такой же, как в горах Норвегии, но менее известный туристам. В зависимости от транспорта на котором мы сюда приедем, мы либо самостоятельно сможем подняться до указанного места, либо можно будет заказать подъем на уазике у местных жителей. (стоимость 3000 руб для 4 человек на весну 2026 г.) При аренде - приятный бонус в виде бесплатного подъема до высокогорных качелей над обрывом). Виды на Безенгийскую стену, острые ощущения и фотоснимки которые вы сможете там сделать в ясную погоду с лихвой окупят время и деньги, потраченные вами на это мероприятие.

Наше следующее место,куда мы отправимся отсюда, будут одни из самых посещаемых мест нашей республики - Голубые озера. Этих озер всего четыре, но голубым по праву может называться лишь одно из них- Нижнее (рядом с ним находятся еще три, которые называются Верхнее, Секретное и Сухое). Все эти озера имеют карстовое происхождение и максимальную глубину около 300 метров(глубина Нижнего озера). За счет содержащегося в воде сероводорода озеро практически необитаемо и имеет приятный лазурный цвет- неповторимый фон для ваших будущих фотографий! На берегах этого озера найдены окаменелости огромных аммонитов, возрастом в миллионы лет. Вы сможете их увидеть собственными глазами. Когда то здесь находилось дно древнейшего океана.

В торговых рядах, которые находятся по соседству можно найти местную продукцию и сувениры. В отличии от трех озер,которые мы без проблем посетим на автомобиле, хочется пару слов сказать о Сухом озере. Оно своем роде несколько уникально. Чтобы до него добраться необходимо с пол часа идти пешком через лес, преодолевая балки и ручьи. Рекомендуется это делать только в сухую погоду. Само озеро похоже на огромный, около сотни метров вертикальный провал, где внизу, на дне можно увидеть небольшой, нежно - голубой водоем, по имеющейся информации не более 5 метров глубины. Спуститься вниз к нему можно только имея альпинистское оборудование. (в нашем туре это озеро не обязательно для посещения, но прогулку при желании можно совершить при наличии свободного времени и хороших погодных условий)

После полученных приятных впечатлений первой половины дня самое время пообедать, а дальше мы продолжим наш путь в сторону населенного пункта Верхняя Балкария. Однако, транзитом мы туда не поедем,а сделаем остановку километров через пять, возле тоннеля, идущего параллельно со старой дорогой, которой до 19 века пользовались местные жители и которая существует с давних времен и идет по самому краю двухсотметрового обрыва. Глубоко внизу протекает река Черек, которая в незапамятные времена и создала это ущелье, пробив дорогу среди скал. Скальные массивы на противоположном берегу возвышаются и уходят вверх на сотни метров, в пасмурную погоду они теряются в облаках… На мой взгляд,без преувеличения очень красивое место! Надеюсь вам тоже оно очень понравится.

Заключительным аккордом сегодняшнего дня станет посещение старого поселения,а точнее развалин стен домов и фундаментов в с. Верхняя Балкария. Депортация местного населения, которая была проведена в прошлом веке обернулась настоящей бедой для всего местного балкарского населения. Вы своими собственными глазами сможете увидеть и ощутить весь трагизм произошедших событий. Из достопримечательностей здесь можно сделать фотографии возле родовой башни Абаевых, пройтись по подвесному мосту через Черек, перекусить в здешнем кафе, попробовав европейскую и национальную кухню.

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