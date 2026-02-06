Описание тура
В связи с открытием нашей новой гостиницы цены на тур в 2026 году с хорошими скидками!
Точно, незабываемый и очень выгодный в соотношении цена- предложение тур сразу по двум республикам Северного Кавказа (Северная Осетия и Кабардино Балкария). Хотите увидеть величественные, вековые ледники и белоснежные шапки пятитысячников, бурлящие горные реки и бирюзовые карстовые озера,одни из самых красивых и высоких водопадов России, хотите расслабиться, поправить свое здоровье в целебных термальных источниках, плюс ко всему этому ознакомиться с архитектурой прошлых веков, культурой и традициями местного населения? Если да, тогда это путешествие именно для вас!
Главные преимущества этого тура:
небольшие экскурсионные группы
демократичные цены
полноценное трехразовое питание
программа продумана так, чтобы вы без суеты и спешки успели посетить, запечатлеть все значимые места и при этом к концу дня в вашей голове не было перенасыщения от полученной информации
гибкий подход к пожеланиям и предпочтениям отдыхающих
возможные групповые скидки
Самое Главное - это местоположение нашей гостиницы и соответственно места, откуда каждый день будут начинаться все наши экскурсии. Мы находимся в городе Прохладный, Кабардино Балкарской республики. Местоположение очень удачно стратегически, в центре, где пересекаются практически все местные экскурсионные маршруты, это дает нам хорошее преимущество по экономии времени нахождения в пути, особенно с учетом того, что экскурсии проходят каждый день. К примеру, время нахождения в пути до отеля или гостиницы, расположенной где нибудь в городах Кавказских Минеральных Вод будет на час более продолжительным, и это только в одну сторону; за 5 дней это 10 часов проведенных в дороге- практически целый день, оплаченного вами отдыха!
Программа тура по дням
Встреча, знакомство, первые впечатления
Первый день нашего тура можно назвать скорее всего ознакомительным, потому что сегодня вы приезжаете, заселяетесь в гостевой дом, некоторое время приходите в себя после дороги, точное время приезда предсказать достаточно затруднительно т. к. расписание прилета самолетов и поездов растянуто по времени в течение дня. Тем не менее желательное время приезда это первая половина дня. Первое что мы сделаем, после того как вы распакуете свои вещи и разместитесь в своих номерах, так это накормим вас горячим обедом. Вторую половину дня мы проведем в относительно недолгой ознакомительной поездке в город Нальчик, где посетим смотровую площадку Сосруко, для отдыхающих с детьми увлекательное предложение- Нальчикский зоопарк,совершим небольшую прогулку по городскому парку Долинск, где вы сможете увидеть самую большую бочку в России, по дороге заедем, наверное к одной из самых необычных рукотворных достопримечательностей равнинной части Кабардино Балкарии - средневековому (по стилю) замку Шато эркен. Ближе к вечеру, на обратном пути мы посетим комплекс лечебных термальных вод - Гедуко. Искупавшись, - направляемся в нашу гостиницу, где нас уже ждет вкусный ужин и отдых.
Голубые озера и язык тролля
Сегодня, проснувшись с утра, перед нашей первой поездкой, да в принципе как и каждый день, вы можете освежиться,немного поплавать и даже понырять в бассейне, который расположен на прилегающей территории гостевого дома - Солнечный ветер. После завтрака, в 9 часов утра мы отправляемся в Черекское ущелье Кабардино Балкарии. Дорога из этого ущелья заканчивается грандиозной Безенгийской стеной - наиболее высоким и скалистым участком Главного хребта Большого Кавказа проходящим по границе России (Кабардино Балкария) и Грузии. . Тут же находятся все шесть(Дыхтау-5205 м.,Коштантау-5152 м.,Пик Пушкина- 5100 м.,Джангитау-5085 м.,Шхара-5068.м. Мижирги- 5025 м.,) из восьми пятитысячников за исключением Эльбруса(5642 м) и Казбека(5034 м.) Конечно, до самого конца мы ехать не будем, дорога до первой остановки займет у нас чуть больше часа. Около села Безенги мы посетим интересную точку с недавнего времени получившую название -Балкарский язык тролля. Она представляет собой каменный выступ над пропастью почти такой же, как в горах Норвегии, но менее известный туристам. В зависимости от транспорта на котором мы сюда приедем, мы либо самостоятельно сможем подняться до указанного места, либо можно будет заказать подъем на уазике у местных жителей. (стоимость 3000 руб для 4 человек на весну 2026 г.) При аренде - приятный бонус в виде бесплатного подъема до высокогорных качелей над обрывом). Виды на Безенгийскую стену, острые ощущения и фотоснимки которые вы сможете там сделать в ясную погоду с лихвой окупят время и деньги, потраченные вами на это мероприятие.
Наше следующее место,куда мы отправимся отсюда, будут одни из самых посещаемых мест нашей республики - Голубые озера. Этих озер всего четыре, но голубым по праву может называться лишь одно из них- Нижнее (рядом с ним находятся еще три, которые называются Верхнее, Секретное и Сухое). Все эти озера имеют карстовое происхождение и максимальную глубину около 300 метров(глубина Нижнего озера). За счет содержащегося в воде сероводорода озеро практически необитаемо и имеет приятный лазурный цвет- неповторимый фон для ваших будущих фотографий! На берегах этого озера найдены окаменелости огромных аммонитов, возрастом в миллионы лет. Вы сможете их увидеть собственными глазами. Когда то здесь находилось дно древнейшего океана.
В торговых рядах, которые находятся по соседству можно найти местную продукцию и сувениры. В отличии от трех озер,которые мы без проблем посетим на автомобиле, хочется пару слов сказать о Сухом озере. Оно своем роде несколько уникально. Чтобы до него добраться необходимо с пол часа идти пешком через лес, преодолевая балки и ручьи. Рекомендуется это делать только в сухую погоду. Само озеро похоже на огромный, около сотни метров вертикальный провал, где внизу, на дне можно увидеть небольшой, нежно - голубой водоем, по имеющейся информации не более 5 метров глубины. Спуститься вниз к нему можно только имея альпинистское оборудование. (в нашем туре это озеро не обязательно для посещения, но прогулку при желании можно совершить при наличии свободного времени и хороших погодных условий)
После полученных приятных впечатлений первой половины дня самое время пообедать, а дальше мы продолжим наш путь в сторону населенного пункта Верхняя Балкария. Однако, транзитом мы туда не поедем,а сделаем остановку километров через пять, возле тоннеля, идущего параллельно со старой дорогой, которой до 19 века пользовались местные жители и которая существует с давних времен и идет по самому краю двухсотметрового обрыва. Глубоко внизу протекает река Черек, которая в незапамятные времена и создала это ущелье, пробив дорогу среди скал. Скальные массивы на противоположном берегу возвышаются и уходят вверх на сотни метров, в пасмурную погоду они теряются в облаках… На мой взгляд,без преувеличения очень красивое место! Надеюсь вам тоже оно очень понравится.
Заключительным аккордом сегодняшнего дня станет посещение старого поселения,а точнее развалин стен домов и фундаментов в с. Верхняя Балкария. Депортация местного населения, которая была проведена в прошлом веке обернулась настоящей бедой для всего местного балкарского населения. Вы своими собственными глазами сможете увидеть и ощутить весь трагизм произошедших событий. Из достопримечательностей здесь можно сделать фотографии возле родовой башни Абаевых, пройтись по подвесному мосту через Черек, перекусить в здешнем кафе, попробовав европейскую и национальную кухню.
Фиагдон, мертвый городок, старые сторожевые башни
Сегодня наш маршрут чуть длиннее, чем вчера, но по моему мнению он несколько интереснее, т. к. сегодня мы отправляемся в республику Северная Осетия Алания. Он составит около 160 км в одну сторону. По дороге будет несколько остановок. Мы отправляемся в Куртатинское ущелье Северной Осетии. После остановки на смотровой площадке Кадаргаванского каньона,где можно насладится живописнейшими видами на теснину и р. Фиагдон, мы проедем еще несколько километров и попадем в с. Дзивгис. Здесь, расположена Дзивгисская наскальная крепость. Это уникальный комплекс оборонительных сооружений, созданный около 800 лет назад,крупнейшая наскальная крепость на Кавказе,объект культурного наследия федерального значения сохранившийся до наших дней. Внутри крепости сохранились следы жилых помещений и хозяйственных построек. Для всех желающих, есть возможность попасть внутрь. Далее по маршруту у нас фотозона- высокогорные качели и поселок Даргавс. Последний имеет наибольшую известность благодаря расположенному поблизости крупнейшему на Кавказе некрополю, более известному как Мертвый городок. Здесь находится порядка 97 склепов. Вход на территорию платный. По соседству можно посетить музей,который ознакомит с культурой и бытом древних алан.
Следующее место, которое мы сегодня посетим это самый высокогорный православный монастырь в России. Крутые ступени приведут нас на площадку перед входом, откуда открывается отличный вид на р. Фиагдон и в целом на ущелье. Можно сделать фотографии и приобрести в церковной лавке заинтересовавшие вас вещи. Последней на сегодня туристической точкой, перед обратной дорогой будет комплекс древних родовых башен и сооружений в с. Цмити. Для тех кто смотрел фильм Властелин колец можно будет найти определенного рода сходство в архитектуре разрушенных временем старых башен этого поселка.
(В летнее время в связи с ремонтом дороги ведущей через перевал к мертвому городку в пос. Даргавс посещение данных мест может быть изменено в пользу Кармадонского ущелья и места гибели съемочной группы Сергея Бодрова при сходе ледника Колка, либо ознакомительной экскурсии по г. Владикавказ)
Чегемское ущелье и парапланы
Чегемское ущелье расположено ближе всех к нашему городу и месту расположения нашей гостиницы, поэтому пройдет не более часа на машине и у нас перед глазами рельеф равнины сменится невысокими горами. Мы проедем по ущелью совсем немного и попадем, наверное, в самое известное, самое прекрасное и необычное место нашей республики - Чегемские водопады. Я не буду много рассказывать и описывать это место, есть много фотографий и отзывов в интернете - его нужно просто увидеть собственными глазами. Это то место где человек ощущает одновременно красоту и величие окружающей природы и в то же время свою незначительность,слабость песчинки перед великаном,стоящим перед тобой… В любую погоду, здесь всегда очень много туристов, кафе с национальной кухней и торговые ряды с сувенирами обязательно заставят вас что нибудь купить себе на память.
Примерно через 14 км., которые мы проедем по живописнейшему ущелью, мы попадем туда, где все желающие смогут испытать (при наличии подходящей погоды) экстремальные ощущения от полета на параплане с опытным инструктором на парадроме Flychegem. Те кто не решится на полет, смогут посмотреть на особенности и красоту этого вида спорта оставаясь внизу, на земле. По причине комфортных метеоусловий этого места, оно привлекает к себе парапланеристов не только из многих уголков России но и из ближнего зарубежья. Тут же, на территории парадрома можно прыгнуть на тарзанке или испытать удовольствие зиплайна, прокатившись с ветерком через ущелье.
Пятнадцать минут от парадрома и мы попадаем в конечную точку нашего сегодняшнего путешествия - с. Эльтюбю. Здесь, как и в Северной Осетии есть маленький город мертвых на окраине села. Архитектура похожа,но окружающие пейзажи намного более живописны. Пройдясь, вы сможете сами увидеть сходства и оценить различия двух похожих сооружений у территориально соседних,но культурно различных народов Северного Кавказа.
Если назад мы вернемся несколько раньше и у нас вечером останется свободное время, на территории гостиницы нас будет ждать горячая сауна с прохладным бассейном, чтобы отдохнуть, расслабится, набраться новых сил перед завтрашней поездкой к главной вершине Кавказа.
Приэльбрусье, нарзаны, кофе на Эльбрусе
Этот день нашего тура мы посвятим жемчужине Кавказа, высочайшей горе Европы- Эльбрусу. Расстояние в одну сторону составляет 150 км, поэтому выехать постараемся чуть чуть пораньше, чтобы все успеть. Дорога в Приэльбрусье идет вдоль русла речки Баксан и заканчивается на поляне Азау, где и будет наша первая остановка. Отсюда я бы рекомендовал всем взять туристические билеты и подняться на канатке непосредственно на сам Эльбрус. Высота нижней точки 2300 м., а верхней - 3780 (станция Гарабаши). За отдельную плату, на ратраках можно подняться и выше до четырех и даже до пяти тысяч метров, но стоит учитывать более низкое содержание кислорода на такой высоте и возможные негативные последствия для вас в виде головокружений,отдышки и слабости. Если не подниматься вверх, то и внизу можно совершить приятную прогулку к водопаду Азау, который находится здесь же, в окрестностях. Далее, по плану у нас идет Чегет. Это гора, на которой тоже есть кресельная канатка и находится она чуть ниже от поляны Азау. Если вы решите прокатиться, то виды на Эльбрус у вас будут здесь самые потрясающие! . Под ногами вы увидите огромные заросли краснокнижных рододендронов, слева от вас будет огромный ледник- Семерка, а справа - Терскольский ледник, обсерватория и дорога к водопаду - Девичьи косы. Сам же Эльбрус с этого места предстанет пред вами во всей своей красе. Это лучшее место, чтобы сделать лучшие фотографии или выпить чашечку кофе в кафе Ай с панорамными окнами на двуглавую вершину. Отсюда же ведет пеший маршрут к высокогорному, ледниковому цветному озеру, куда также можно прогуляться. Закончим сегодняшний день мы остановкой на поляне Нарзанов. Минеральная вода здесь просачивается во многих местах прямо из под земли. Вы можете попить или набрать эту воду с собой в неограниченном количестве. Также, это хорошее место чтобы напоследок купить сувениры, горные чаи, вязанные и кондитерские изделия местного производства по недорогим ценам.
Озеро Гижгид и тызыльское ущелье
Время пролетает очень стремительно и сегодня финальный день нашего тура. После завтрака мы совершим поездку на лечебные термальные источники в пос. Янтарный. Дорога от нашей гостиницы займет не более 20 минут. Вода желтовато_коричневого цвета, слегка отдает запахом дегтярного мыла, является самой полезной и насыщенной микроэлементами среди термальных минеральных вод нашей республики. на территории около десяти бассейнов разной температуры и глубины. Цена за вход фиксированная (500 руб), время посещения не ограничено.
Если же вы устали от каждодневных поездок, или температура воздуха не располагает к купанию в горячей воде,то в летнее время года можете просто остаться на смежной территории нашей гостиницы, поиграть в настольный теннис, искупаться в бассейне, расслабиться, получить свою порцию солнечного загара (мы,кстати, находимся южнее Сочи), расположившись на предоставленных нами шезлонгах. По вашему желанию - натопим для вас сауну с возможностью сухого нагрева или влажного пара.
В час дня -обеденное время. Пообедав, у нас остается пол часа на то чтобы собрать вещи и переодеться перед дорогой в аэропорт или железнодорожный вокзал Минеральных вод.
Желаем вам счастливого пути и до новых встреч на Кавказе!!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер в 12-00 (время московское) из аэропорта или Ж.Д. вокзала Минеральных вод в первый день тура и обратно из Прохладного в 16-00 в последний день тура
- Проживание в гостевом доме в 2 (3-4) местных номерах
- Завтраки,обеды, ужины (кроме обеда в пятый день тура, в Приэльбрусье)
- Сауна на территории гостевого дома
- Теплый (в летнее время) открытый бассейн на территории гостевого дома
- Банный чан (предоставляется по желанию) в межсезонье
- Шезлонги пластиковые для загара на территории гост. дома Солнечный ветер
- Ежедневные экскурсионные поездки по К Б Р и Осетии (до 4 - х человек в автомобиле)
- Сопровождение гида на всех маршрутах согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа и Ж.Д. билеты
- Платные услуги в местах пребывания (подъемники на Эльбрус, Чегет и т. д.)
- Доплата за индивидуальное проживание в двухместном номере (берется не всегда)
- Услуги проводника в места посещения, не заявленные в программе тура
- Экстрим развлечения на парадроме Flychegem (полет на параплане, зиплайн и т. д.)
- Обеды, ужины вне заявленных в туре мест
- Туристический сбор (взимается чаще всего в нац. парке Приэльбрусье, но не всегда)
- Индивидуальный трансфер
О чём нужно знать до поездки
Дорогие друзья! Наш тур рассчитан на проведение как минимум с двумя- тремя участниками, однако в межсезонье и в силу других причин туристический поток ослабевает и не всегда удается собрать необходимую по количеству людей группу. Если так случится, что вы будете бронировать этот тур в одиночку и на указанные даты кроме вас никого в группе не появится, мы гарантированно проведем этот тур с вами на заявленных условиях. Мы без доплаты предоставим вам двухместный номер для вашего индивидуального проживания, на стоимости тура для вас это никак не отразится, однако, прошу обратить внимание- возможны некоторые изменения в программе тура. Это может касаться как мест запланированных к посещению (что то может быть исключено, а что то новое добавлено в план поездки - обычно мы предлагаем замен не в ущерб качества программы), так и вашего питания в утреннее и вечернее время. Обеды, как и обещано будут проходить вне гостевого дома в кафе по маршруту движения, а вот приготовление завтраков и ужинов мы вам не можем гарантировать. Возможно, вам самим прийдется что то приготовить самостоятельно. В столовой нашего гостевого дома вы найдете все необходимые продукты, посуду, газовую печь, микроволновку, эл. чайник и т. д. Очень надеемся, что вас не затруднит при таких обстоятельствах приготовить завтрак или ужин для себя собственными силами. Такие изменения связаны с ограниченностью бюджета при индивидуальном планировании поездки. Надеемся на ваше понимание. Дополнительную информацию об условиях вашего размещения в гостевом доме вы можете уточнить в чате.
Также следующая информация для туристов путешествующих в одиночку:
Одноместных номеров у нас не существует, поэтому мы размещаем одиночных туристов в двухместном номере с такими же туристами как и вы, которые совершают поездку в одиночку, без компаньона, соблюдая половой критерий. Мы с радостью предоставим вам двухместный номер для вашего индивидуального проживания без дополнительной платы при наличии свободных мест. Если же свободных мест у нас не будет, то для индивидуального проживания потребуется доплата указанная выше.
У нас возможно ваше размещение как до, так и после проведенного тура при условии определенной доплаты за предоставленное место в номерах гостевого дома Солнечный ветер.
Питание в нашем туре бесплатное и будет осуществляться следующим образом:
Завтраки и ужины предлагаются, из перечня меню, предложенного вам ранее.
Обеды, как правило, у нас на выезде, по утвержденному меню в заранее запланированных местах остановок. Ваше питание мы постарались подобрать выбирая оптимальное соотношение цена-качество. Надеемся что вы останетесь довольны.
Если у вас есть какие либо пищевые ограничения - пожалуйста сообщите об этом заранее перед бронированием тура
Очередность посещения заявленных в туре туристических точек и их количество может меняться в зависимости от загруженности этих локаций, оставшегося свободного времени (зависит от времени проведенного группой в других местах посещения), погодных условий, количества людей принимающих участие в поездке, а также личных пожеланий. При сокращении продолжительности светового дня (особенно осенью и ранней весной) некоторые (наименее интересные) туристические точки могут быть исключены из списка посещения в пользу других, более значимых.
Возможные дополнительные автомобильные (урочище Джилы-су, плато Кинжал, альп. лагерь Безенги) и трекинговые маршруты обсуждаются отдельно.
В местах с качественным асфальтовым покрытием наши поездки будет проходить на одном или нескольких легковых автомобилях или минивэне, в дни, когда необходимо будет преодолеть участки сложной проходимости с крутыми подъемами, спусками и гравийным покрытием мы отправимся в поездку на автомобиле Газель либо внедорожнике.
Время выезда из гостиницы на экскурсии - каждый день в 9 часов утра, время обратного приезда - шесть или семь часов вечера. Время нахождения в пути в одну сторону в среднем составляет полтора - два часа.
Если у вас своя компания из трех, четырех человек или больше, то тур можно организовать на большее количество участников, чем заявлено в карточке тура. Пишите в чат и мы с удовольствием добавим для вас свободные места, а также подкорректируем даты начала и окончания поездки исходя из ваших пожеланий и наших возможностей
Пожелания к путешественнику
Несмотря на то что большую часть времени в поездке мы будем проводить в автомобиле, тем не менее рекомендуется иметь с собой теплые вещи, даже летом, солнцезащитные очки, крем от загара, дождевик и легкую удобную обувь с жесткой подошвой
Для купания в бассейне и термальных источниках прихватите с собой купальники, которые будет не слишком жалко, если вдруг они поменяют свой цвет после нахождения в минеральной воде. (так бывает, но не всегда)
После, а еще лучше перед покупкой тура, даже если вы использовали опцию моментального бронирования обязательно (!!!) свяжитесь с нами через контакты предоставляемые платформой Youtravel, чтобы лично сообщить о своей предстоящей поездке и по возможности обсудить детали.