Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Представьте, что на выходные вы оказались в тихом и уютном месте вдали от шумных городов, полном спокойствия и безмятежности. Добавьте к этому богатую историю, увлекательные легенды и вкусные угощения. Мы приглашаем вас в путешествие по Талабским островам.
Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники.
Побываем в деревне Самолва на Чудском озере, а в музее Рыбацкого края познакомимся с хозяйкой, которая угостит вас необычным обедом, и рассмотрим картины местных художников. Вам остаётся только доехать до Пскова (удобно — на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга).
Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники.
Побываем в деревне Самолва на Чудском озере, а в музее Рыбацкого края познакомимся с хозяйкой, которая угостит вас необычным обедом, и рассмотрим картины местных художников. Вам остаётся только доехать до Пскова (удобно — на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга).
Ближайшие даты:
10
июн
июн
13
июн
июн
1
июл
июл
22
июл
июл
5
авг
авг
19
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет. При себе необходимо иметь паспорт РФ.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из Москвы, в 10:25 встреча прибывших из Санкт-ПетербургаЗавершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пскове
Провели 1001 экскурсию для 1382 туристов
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
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