В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера

Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища

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Представьте, что на выходные вы оказались в тихом и уютном месте вдали от шумных городов, полном спокойствия и безмятежности. Добавьте к этому богатую историю, увлекательные легенды и вкусные угощения. Мы приглашаем вас в путешествие по Талабским островам.

Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники.

Побываем в деревне Самолва на Чудском озере, а в музее Рыбацкого края познакомимся с хозяйкой, которая угостит вас необычным обедом, и рассмотрим картины местных художников. Вам остаётся только доехать до Пскова (удобно — на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга).
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Ближайшие даты:
10
июн
13
июн
1
июл
22
июл
5
авг
19
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет. При себе необходимо иметь паспорт РФ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из Москвы, в 10:25 встреча прибывших из Санкт-Петербурга
Завершение: Псков, ж. - д. вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Набережная
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