Представьте, что на выходные вы оказались в тихом и уютном месте вдали от шумных городов, полном спокойствия и безмятежности. Добавьте к этому богатую историю, увлекательные легенды и вкусные угощения. Мы приглашаем вас в путешествие по Талабским островам.



Посетим храм святого Николая Чудотворца и заглянем в дом батюшки, чудотворца и провидца Николая Гурьянова, в неиссякаемую чудесную силу которого верят многие паломники.



Побываем в деревне Самолва на Чудском озере, а в музее Рыбацкого края познакомимся с хозяйкой, которая угостит вас необычным обедом, и рассмотрим картины местных художников. Вам остаётся только доехать до Пскова (удобно — на поезде из Москвы или Санкт-Петербурга).