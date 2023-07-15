Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере

Мы отправимся на экскурсии по музеям-заповедникам, в родовое имение А. С. Пушкина и другие исторические места Псковской области.

Поживем на берегу озера несколько дней, почувствуем умиротворение природы и насладимся всеми прелестями загородного отдыха.
5
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Музей Пушкина
Музей Пушкина
Побываете в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»
Изборские древности
Изборские древности
Узнаете историю древнего Труворова городища и Изборской крепости
Отдых в загородном доме
Отдых в загородном доме
Отдохнете телом и душой, наслаждаясь погодой и чистым воздухом

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Пскову

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков. Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 7 дней".

Завтрак в кафе в центре горда.

"Очарование провинциального городка" - экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе в центре города.

14.00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.

Обзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по ПсковуОбзорная экскурсия по Пскову
2 день

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Завтрак.

09:00 Отъезд в Пушкинские горы

Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.

Обед в кафе.

Продолжение экскурсии.

19:00 Возвращение в г. Псков.

Трансфер в гостиницу.

Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»Экскурсия в музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
3 день

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь

Завтрак. Освобождение номеров.

11:00 Отъезд в Изборск.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед в кафе.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

17:15 Трансфер в загородный отель «Плесков» 3*.

Размещение в номерах.

Ужин.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырьЭкскурсия в музей-заповедник «Изборск» и Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
4 день

Отдых на озере в загородном доме

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле «Плесков» 3*.

В отеле вы можете воспользоваться следующими услугами:

  • аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом;
  • собственный песчаный пляж;
  • водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.;
  • спортивные площадки для активного отдыха;
  • аренда рыболовного снаряжении;
  • беседки для барбекю;
  • ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на озере в загородном доме
5 день

Отдых на озере в загородном доме

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле «Плесков» 3*.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на озере в загородном доме
6 день

Отдых на озере в загородном доме

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле «Плесков» 3*.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Отдых на озере в загородном доме
7 день

Отъезд

Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле «Плесков» 3*.

12:00 Трансфер в г. Псков.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в загородном отеле «Плесков» 3* – 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник). Расчетный час 12:00 / размещение с 14:00;
  • в гостинице в г. Пскове – 2 ночи (расчетный час 12:00).

Дополнительно:

  • Скидка на детей до 14 лет – 400 руб./чел.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от категории размещения, руб:

Стандартный тариф:

Период действия цены: с 17.05 по 25.10.2024; с 08.11 по 06.12.2024:

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Плесков 3**32 93047 52026 93032 63026 630
Арль / Плесков 3**33 78050 49027 98033 48027 680
Old City / Плесков 3**33 90049 43027 30033 60027 000
Каркушин Дом 3** / Плесков 3**34 38052 27027 58034 08027 280
Октябрьская 3** / Плесков 3**34 98048 87027 58034 68027 280
Рижская 3** / Плесков 3**35 22048 99029 72034 92029 420
Фаворит 3** / Плесков 3**35 46053 46027 96035 16027 660
Золотая набережная 3** / Плесков 3** 36 67055 62028 37036 37028 070
Двор Подзноева 3** / Плесков 3**38 78058 61029 73038 48029 430
Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3**39 08059 20029 78038 78029 480
Двор Подзноева 4** / Плесков 3**40 28061 58029 98039 98029 680
Покровский 4** / Плесков 3**38 96058 96029 36038 66029 060
OLD ESTATE 4** / Плесков 3**40 28061 58030 58039 98030 280

Праздничный тариф.

Период действия цены: На даты заездов: 02.11.2024

Гостиницы2-х мест. номер1-но мест. номерДоп. место для взрослогоРебенок (с 14 до 17 лет) на основное местоРебенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2** / Плесков 3**32 93047 52026 93032 63026 630
Арль / Плесков 3**33 78051 08028 48033 48028 180
Old City / Плесков 3**34 50051 09027 40034 20027 100
Каркушин Дом 3** / Плесков 3**36 19055 84027 89035 89027 590
Октябрьская 3** / Плесков 3**34 98048 87027 58034 68027 280
Рижская 3** / Плесков 3**35 22048 99029 72034 92029 420
Фаворит 3** / Плесков 3**35 70053 94028 00035 40027 700
Золотая набережная 3** / Плесков 3** 36 67055 62028 37036 37028 070
Двор Подзноева 3** / Плесков 3**39 38059 80029 83039 08029 530
Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3**40 34061 70029 99040 04029 690
Двор Подзноева 4** / Плесков 3**41 79064 56030 24041 49029 940
Покровский 4** / Плесков 3**38 96058 96029 36038 66029 060
OLD ESTATE 4** / Плесков 3**40 28061 58030 58039 98030 280

Количество дней отдыха может быть пересчитано по вашему запросу.

Варианты проживания

Отель «Загородный отель Плесков»

4 ночи

Отель «Загородный отель Плесков» с бесплатным частным пляжем, собственным рестораном и бесплатным Wi-Fi в местах общего пользования находится в поселке Печки на берегу Псковско-Чудского озера.

На территории отеля предусмотрен фитнес-центр, теннисный корт, комната для игр и детская игровая площадка. В утренние часы гости могут бесплатно пользоваться крытым бассейном.

В распоряжении гостей номера, оформленные в современном стиле, с телевизором, DVD-плеером и собственной ванной комнатой.

В ресторане отеля «Загородный отель Плесков» готовят фирменные блюда классической русской кухни и блюда средиземноморской кухни. По утрам для гостей сервируется завтрак.

В отеле «Загородный отель Плесков» предлагают прокат снаряжения для занятий лыжным спортом и водными видами спорта. Поездка на автомобиле до Пскова занимает 25 минут.

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Гостиница «Оазис»

2 ночи

Расположение: Гостиница расположена на окраине города в тихом спокойном месте в 20 минутах езды от исторического центра.

При отеле: кафе для завтраков, сауна, охраняемая парковка.

Номера:

Одноместный – однокомнатный номер с одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, TV.

Двухместный (Бронируются в составе сборных туров) – однокомнатный и двухкомнатный номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, TV.

Семейный – трехкомнатный номер с четырьмя полуторными кроватями. В номере: WC, душ, TV, телефон, холодильник, кондиционер.

Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»Гостиница «Оазис»

Отель «Арль»

2 ночи

Отель «Арль» расположен на 4-м этаже в здании торгового комплекса в центре Пскова, в 10 - 12 минутах ходьбы от Псковского Кремля и Троицкого собора.

При отеле: ресторан "Le Terrasse". Рядом с отелем, в здании торгового центра, находится развлекательный комплекс «Лидер», где 25 караоке-залов, 20 дорожек боулинга, залы для проведения банкетов, корпоративов и конференций со всем необходимым оборудованием, ночной клуб.

Номера:

Эконом – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Стандарт (Бронируются в составе сборных туров) – двухместные номера с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля.)

Улучшенный – двухместные номера с двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля)

Семейный – двухместные номера с одной двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью. В номере: WC, душ, туалетные принадлежности, TV, телефон, холодильник, кондиционер, Wi-Fi. (электрический чайник и фен можно получить на стойке регистрации отеля).

Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»Отель «Арль»

Отель «Двор Подзноева»

2 ночи

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» 4* расположен в историческом центре Пскова. Он включает в себя два отреставрированных здания купеческих палат XVII века и гармонично соседствует с другими, расположенными вблизи, памятниками архитектуры древнего города. В отеле три корпуса: Главный корпус уровня 4**, Корпус Студии и Апартаменты уровня 3** + корпус оборудован лифтом, есть собственный ресторан для завтраков и кондиционеры во всех номерах, Бизнес- корпус уровня 3**.

При отеле: Ресторан "Двор Подзноева", состоящий из 5 залов (палат): Трапезные палаты, Пивные палаты. Кофейные палаты, Пироговы палаты и Винные палаты. Ресторан для завтраков в главном корпусе гостиницы и в корпусе студии и апартаменты. Банкетный зал и лобби-бар. Два конференц-зала (до 80 человек), бизнес-комната для проведения конференций и деловых встреч (до 40 человек), историческая экспозиция «О чём молчат летописи…». Spa-центр "СПА БЕЗ ДНА": парикмахер-стилист, маникюр, педикюр, бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, различные виды массажа, косметология, большой выбор спа - программ.

Номера:

STANDART Бизнес-корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16-20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, ванна, фен, TV, телефон, мини-бар, сейф, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Корпус Студии и Апартаменты (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душ, фен, TV, мини-бар, электрический чайник и чайный набор, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Без доступа в аквазону СПА

STANDART Главный корпус (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 18-22 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. В номере: WC, душевая кабина, фен,TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi. Посещение аквазоны СПА с 07.30 до 22.00.

Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»Отель «Двор Подзноева»

Отель «Покровский»

2 ночи

Отель "Покровский" 4* расположен в центре города в непосредственной близости от знаменитых архитектурных и главных исторических памятников и музеев. Из ряда номеров открывается вид на реку и город.

При отеле: ресторан русской и европейской кухни, лобби - бар, конференц-зал на 80 персон с необходимым оборудованием, переговорная комната на 10 - 20 персон, детская игровая комната, детская уличная площадка и специальное детское меню в ресторане отеля. Бесплатная парковка. Беспланый Wi-Fi. Spa-центр (бассейн, финская сауна и турецкая парная) и тренажерный зал.

Номера:

STANDART (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

COMFORT — двухместные номера площадью 16 — 17 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

SUPERIOR — двухместные номера площадью 18 — 20 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

FAMILY — номера для комфортного размещения 4 человек площадью 32 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. Ковровое покрытие во всех номерах. В номере: WC, душ, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС — двухкомнатные номера площадью 36 км. м. включает в себя просторную спальню и гостиную, соединенные между собой внутренней дверью, две ванные комнаты (душ, туалет, фен, телевизор). В номере: WC, душ,фен, халаты и тапочки, цифровое TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

СЮИТ — двухкомнатные апартаменты для комфортного размещения до 4 — 6 человек, площадью 90 кв. м., состоящие из двух спален с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями, кухни и гостиной. Натуральный паркет. В номере: WC, биде, ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки, цифровое TV, smart TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

По желанию гостей в любой номер может быть предоставлено дополнительное спальное место или детская кроватка.

Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»Отель «Покровский»

Отель «OLD ESTATE»

2 ночи

Отель "Old Estate Hotel & SPA" 4* расположен в центре города на берегу реки Псковы, в 5-7 минутах ходьбы от Псковского Кремля.

При отеле: ресторан "Аристократ", бар "Рублев", зал "Терраса", винный погреб, кондитерская, лобби-бар, Конференц-центр: переговорный зал на 100 персон, банкетный зал на 60 персон (банкет/фуршет), бизнес-центр, переговорная комната на 10 человек Spa-центр (более 250 видов Spa-процедур, в том числе оздоровительные, индийские, полинезийский, медовый, шоколадный, русский золотой и стоун-массажи. Сеансы гидро- и талассотерапии, душ Шарко, кабинет косметологии, кабинеты маникюра и педикюра, парикмахерский салон), Аква-центр (бассейн, джакузи с гидромассажем, финская сауна и турецкая парная).

Номера:

СТАНДАРТНЫЙ — двухместные номера площадью 19 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Расположены на I этаже гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi.

УЛУЧШЕННЫЙ (Бронируются в составе сборных туров) — двухместные номера площадью 21-24 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. расположены на II и III этажах гостиницы. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ПОЛУЛЮКС — двухместные номера площадью 25-28 кв. м с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями. Дополнительное место: диван-кровать или кресло-кровать. В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

СТУДИЯ — двухместные номера площадью 26-36 кв. м. с одной двуспальной / двумя односпальными кроватям, с мягкими креслами (или диваном). В номере: WC, ванна, фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

ЛЮКС («ПРЕЗИДЕНТ», «СЛАВИЯ», «КАЗАНОВА» — двухместные двухкомнатные номера площадью 52 -60 кв. м. Спальня: с одной большой двуспальной кроватью. Гостиная: круглый стол на 5-8 персон, журнальный столик, мягкие кресла, диван-кровать. В номере: WC, биде, душевая кабина, ванна или ванна-джакузи, сауна (в номерах «ПРЕЗИДЕНТ» и «СЛАВИЯ»), фен, халаты и тапочки, TV, мини-бар, сейф, телефон, кондиционер, Wi-Fi.

Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»Отель «OLD ESTATE»

Отель «Old City»

2 ночи

Отель «Старый город» расположен в Пскове, в 1,3 км от аэропорта Псков и в 1,2 км от поселка Луковка. К услугам гостей общий лаундж, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. До центра Пскова — 3,2 км, до микрорайона Кресты и станции Берёзки — 3,4 км. В гостинице можно забронировать семейные номера.

Во всех номерах обустроена собственная ванная комната, укомплектованная бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»Отель «Old City»

Отель «Каркушин дом»

2 ночи

Этот отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.

В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.

В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.

Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»Отель «Каркушин дом»

Гостиница «Октябрьская»

2 ночи

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»Гостиница «Октябрьская»

Гостиница «Рижская»

2 ночи

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Отель «Фаворит»

2 ночи

Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»Отель «Фаворит»

Отель «Золотая набережная»

2 ночи

Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.

Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.

Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.

Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»Отель «Золотая набережная»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в загородном отеле «Плесков» 3
  • Проживание в гостинице в г. Пскове
  • Питание: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
  • Экскурсии по программе, услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Трансфер Псков - отель «Плесков» 3* - Псков
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пскова и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?

Мы забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».

На экскурсии и в день выезда отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит», осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1), 5 минут пешком.
При заселении в гостиницу «Фаворит» туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.

Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобус, к сожалению, не может подъехать.

В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется — забираем от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 минуты пешком.
В день заселения к гостинице «Рижская» подвозим всегда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
15 июля 2023
Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!
К сожалению тур не совсем рассчитан на детей от 4 лет. Детям 5 и 7 лет было тяжело выдерживать экскурсии, много
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приходилось ходить в течение дня, а рассказы гида не интересовали(что естественно для ребёнка).
Вторая часть отдыха в загородном отеле Плесков понравилась абсолютно всем, дети восторге от площадок, батутов и бассейна.
А какая природа! 😍
В общем отдых во Пскове однозначно советуем всей семьёй. Исторические памятники, шикарная природа.
Отдельно для размещения рекомендую отель Арль, минималистичные номера, вкусные завтраки в приятном интерьере.

Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!Сбалансированный тур. Три дня экскурсий, затем три дня полного релакса!
Е
25 июня 2023
Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли, побывали в музеях и храмах, нагулялись по необыкновенно красивым местам! А завершилось все необыкновенным отдыхом на берегу Псковского озера. Потрясающий воздух, тёплая вода и масса возможностей для активного отдыха!
Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли,Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли,Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли,Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли,Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли,Прекрасные впечатления остались от выбранного тура! Замечательные интересные экскурсии, узнали много нового об истории Псковской земли,
О
26 сен 2022
В сентябре с подругой путешествовали по Псковской области с отдыхом на Псковском озере. Тур информативный и вместе с тем не перегруженный. В тур включены интересные экскурсии, в ходе которых мы
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прикоснулись к истории нашей родины и узнали много новой информации о Псковской области. От отдыха на озере получили огромный энергетический заряд. Прекрасная природа. Чуткое отношение персонала. Было немного прохладно и нам любезно предоставили обогреватель и дали чайник. Питание отличное. Организация тура прекрасная. Сопровождающие нас экскусоводы грамотные и приятные собеседники. Организация тура отличная. Все перемещения выполнялись вовремя. Впечатления великолепные. Огромная благодарность организаторам, экскурсоводам и водителям.

Тур входит в следующие категории Пскова

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