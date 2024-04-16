Авторские туры в Пскове

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Россия, Псков
5 янв
от 18 630 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Россия, Москва
8 мая
17 мая
24 мая
21 июня
от 32 500 за человека
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
г. Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 20 220 за человека
Классический Петербург и средневековый Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Классический Петербург и средневековый Псков
Санкт-Петербург
3 июня
17 июня
24 июня
1 июля
от 17 000 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
18 мая
24 мая
8 июня
21 июня
12 900 за человека
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Россия, Москва
1 янв
5 янв
от 37 250 за человека
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские праздники в Пскове с отдыхом на Псковском озере
г. Псков
10 мая
от 33 170 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
6 900 за человека
Ласточкой в Псков на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на выходные
г. Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 9 940 за человека
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Отдых в Пушкинских горах и Пскове. Зимне-весенний экскурсионный тур
г. Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 27 180 за человека
Откуда пошла Русская земля
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Откуда пошла Русская земля
Великий Новгород
22 мая
29 мая
5 июня
19 июня
от 45 312 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
Великий Новгород
от 17 500 за человека
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Майское Пушкиногорье. Экскурсионный тур по Псковской области
г. Псков
10 мая
от 29 460 за человека
Зимние выходные в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Пскове
Россия, Псков
3 янв
от 13 960 за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
г. Псков
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 32 930 за человека
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Великий Новгород
23 фев
8 мар
от 17 700 за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
г. Псков
19 сен
26 сен
3 окт
10 окт
от 19 570 за человека
Псков за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков за 2 дня
г. Псков
26 янв
9 фев
24 фев
9 мар
от 9 120 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
9 900 за человека
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Россия, Псков
10 мая
25 мая
8 июня
22 июня
от 13 200 за человека
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых в Пскове и Изборске. Зимне-весенний экскурсионный тур
г. Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 27 220 за человека
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
11 мая
25 мая
8 июня
22 июня
19 400 за человека
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Пешком по Пскову. Очарование древнего города
Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
29 мая
8 360 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
24 мая
25 мая
21 июня
22 июня
23 900 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
г. Псков
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
от 19 570 за человека
Путешествие вдоль реки Волхов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие вдоль реки Волхов
Великий Новгород
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
от 27 264 за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Великий Новгород
2 мая
16 мая
23 мая
30 мая
от 23 700 за человека
Тур выходного дня по Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур выходного дня по Псковской области
г. Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 11 470 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Москва, Ленинградский вокзал
17 мая
24 мая
21 июня
28 июня
от 32 500 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург и Псков
Санкт-Петербург
29 мая
5 июня
12 июня
19 июня
от 18 960 за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Псков, станция Псков-Пассажирский
8 мар
от 15 840 за человека
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
г. Псков
25 янв
8 фев
22 фев
7 мар
от 22 130 за человека
Рождество в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове
Россия, Псков
5 янв
от 14 080 за человека
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
25 мая
22 июня
2 июля
3 июля
13 900 за человека
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Великий Новгород
26 янв
9 фев
15 мар
22 мар
от 19 648 за человека
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове и Великом Новгороде
Россия, Псков
3 янв
от 27 480 за человека
Майские праздники в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские праздники в Пскове
г. Псков
3 мая
10 мая
от 12 660 за человека
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Отдых на Чудском озере и экскурсии по окрестностям Пскова
г. Псков
16 июня
23 июня
30 июня
7 июля
от 34 080 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Великий Новгород
3 мая
9 мая
17 мая
24 мая
от 17 000 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Россия, Москва
8 мая
17 мая
24 мая
21 июня
от 31 800 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
18 мая
25 мая
1 июня
9 900 за человека
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
22 июня
13 июля
3 авг
24 авг
11 800 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
9 мая
10 мая
24 мая
7 июня
23 600 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
г. Псков
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 15 840 за человека
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
Великий Новгород
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 23 360 за человека

Что посмотреть в Пскове на экскурсиях?

В первую очередь Псков славится своим Кремлем, различными соборами и храмами. Туристы гуляют по набережной и любуются на реки Великую и Псковскую. Псков — город истории, каждый участок земли в городе напоминает о происшествии прошлых веков. Люди едут сюда дышать свежим воздухом в музее-заповеднике и любоваться на красивые закаты на зелёных холмах города. В городе кажется, что время стоит на месте, ведь здесь выглядит все также, как в XV веке

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову

Самые популярные туры в Пскове
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Рождество в Пскове и Великом Новгороде
  2. Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
  3. Экскурсионный тур по окрестностям Пскова с отдыхом в Печорах
  4. Классический Петербург и средневековый Псков
  5. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Что посмотреть в Пскове
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в апреле 2024
Сейчас в Пскове можно забронировать 47 авторских туров от 6 900 ₽ до 45 312 ₽. Туристы уже оставили гидам 125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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